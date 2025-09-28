Karur stampede : करूर भगदड़ हादसा या साजिश, क्या हुआ था पथराव, क्यों उठी CBI जांच की मांग, चश्मदीदों ने क्या बताया

अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में मची भगदड़ में 40 लोगों की जान के पीछे सुबह से ही भीड़ बढ़ने सहित कई कारक हो सकते है। विजय के नेतृत्व वाले टीवीके ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में याचिका दायर कर भगदड़ की सीबीआई या स्वतंत्र जांच की मांग की। पुलिस ने पथराव से इंकार किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि कहा कि कल्पना कीजिए कि लोग लगभग 12 घंटे तक लगातार एक विशिष्ट स्थान पर एकत्रित होते हैं और उस स्थान को खाली नहीं करते, जहां वे अपनी प्यास नहीं बुझा सकते या हिलने-डुलने के लिए एक फुट तक की जगह भी नहीं मिलती।

लगभग 6 दशकों से आयोजन स्थल के निकट रहने वाली एक निवासी ने बताया कि स्थिति और भी जटिल हो गई जब गर्भवती महिलाएं और युवा माता-पिता भी अपने बच्चों के साथ 27 सितंबर को सुबह सात बजे से ही वेलुसामीपुरम में जमा हो गए। उनके अलावा, कुछ अन्य लोग जिन्होंने भगदड़ और पुलिस लाठीचार्ज को नजदीक से देखा था, उनका दावा है कि कई कारकों के बनने से भगदड़ के कारण 40 लोगों की मौत हो गई।

एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि लोग, जिनमें अधिकतर प्रशंसक थे, सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते रहे थे और विजय के प्रचार वाहन के साथ दोपहिया वाहनों पर सवार बड़ी संख्या में लोग थे, और उन्होंने प्रतीक्षा कर रही भीड़ को पीछे धकेल दिया।”

विजय का वाहन कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सके, यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को भीड़ के एक हिस्से पर लाठीचार्ज करना पड़ा। उन्होंने कहा, “जब एक तरफ कदम रखने की भी जगह नहीं होगी, तो लोग कहां जाएंगे?” उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं का अपने बच्चों को साथ लाना मूर्खता थी। एक अन्य निवासी ने कहा, “कुछ लोग हमारी छत पर चढ़ गए और कुछ विजय को बेहतर ढंग से देखने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गए। उन्होंने खंभे से नीचे उतरने या हमारे घर से बाहर निकलने से इनकार कर दिया।”

एक और निवासी, जो लगभग तीस साल का है, ने कहा, “कई लोगों को प्यास लगी और वे पानी की बोतलें लेने के लिए हिल भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए और उसकी टहनी टूट गयी, जिससे वे नीचे गिर पड़े।” किसी भी राजनीतिक बैठक के लिए आम तौर पर होने वाली भीड़ जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) पार्टी के संस्थापक विजय को नामक्कल में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में देरी हुई, जहां उन्होंने दिन की पहली बैठक को संबोधित किया था। उनके यहां दोपहर 12 बजे बैठक को संबोधित करने की उम्मीद थी।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वहां एकत्रित भीड़ बेचैन हो गई और स्थिति और जटिल हो गई, क्योंकि उन्हें पता चला कि विजय केवल शाम को ही बोलेंगे। इसके बाद पड़ोसी जिलों से भी लोग वहां पहुंचने लगे। विजय के पहुंचते ही जेनरेटर से जुड़ी फ्लड लाइटें बंद हो गईं और एक महिला अपनी लापता नाबालिग बेटी की तलाश में जुट गई।

विजय की वैन के पास कुछ लोग बेहोश हो गए थे और उन्होंने उन्हें होश में लाने के लिए पानी की बोतलें फेंकी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बीमार लोगों को लेकर कुछ एम्बुलेंसों को भी जाने देने की अपील की। एक जनरेटर के पास और गणपति बेकरी के पास भगदड़ मचने से लोग दहशत में आ गए। कुछ लोग गिर गए और कुचले गए। और जैसे ही विजय अपना भाषण समाप्त करके कार्यक्रम स्थल से बाहर निकले, लोगों की भीड़ ने उनके प्रचार वाहन का पीछा करने का प्रयास किया, जिसके कारण एक बार फिर भगदड़ मच गई।

सीबीआई जांच की मांग

विजय के नेतृत्व वाले टीवीके ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में याचिका दायर कर भगदड़ की सीबीआई या स्वतंत्र जांच की मांग की। इस घटना को लेकर विभिन्न हलकों से आलोचनाओं का सामना कर रहे विजय ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। करूर पुलिस ने टीवीके पदाधिकारियों के खिलाफ लापरवाही समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच शुरू की।

करूर में व्यापारियों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से जुड़े लोगों ने इस घटना में मारे गये लोगों की मौत पर दुख जताया और अपना कामकाज बंद रखा। घटना में दस बच्चों की मौत हो गई जिनमें पांच लड़के और इतनी ही लड़कियां शामिल हैं। घटना में 17 महिलाओं और 13 पुरुषों की भी मौत हो गई।

जांच आयोग ने जांच शुरू की

तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित जांच आयोग का नेतृत्व कर रही न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन ने करूर अस्पताल जाकर प्रभावित लोगों से बात की और भगदड़ स्थल का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों का हवाला देते हुए एक वर्ग के इस दावे का खंडन किया कि रैली के दौरान पथराव हुआ था।

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और विपक्ष के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी, भाजपा के नैनार नागेन्द्रन और के अन्नामलाई, वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन, पीएमके के शीर्ष नेता अंबुमणि रामदास समेत कई राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल गये। रजनीकांत और मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) प्रमुख कमल हासन समेत कई हस्तियों ने इस घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है।

क्या होगी एक्टर विजय की गिरफ्‍तार

टीवीके प्रमुख विजय की गिरफ्तारी की संभावना पर एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी कार्रवाई, जिस पर विचार किया जाएगा, जांच समिति की रिपोर्ट पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक मकसद से कोई टिप्पणी करने के इच्छुक नहीं हैं। तमिल छात्रों के एक संगठन ने चेन्नई में विजय के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह भी कहा कि घायलों को पचास-पचास हजार रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने जहां मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये तथा घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है, वहीं टीवीके ने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये तथा घायलों को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की है।

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मृतकों के परिवारों के लिए एक-एक करोड़ रुपये और भाजपा ने मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की। विजय की रैली में भगदड़ में घायल एक व्यक्ति ने रविवार को मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को शनिवार की घटना की पूरी जांच होने, जिम्मेदारी तय होने और प्रभावी सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित होने तक पार्टी नेता को कोई और सार्वजनिक सभा आयोजित करने की अनुमति न देने का निर्देश दिया जाए। पीड़ित ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि डीजीपी को निर्देश दिया जाए कि वह घटना की जांच होने तक टीवीके और उसके नेता विजय को कोई सार्वजनिक बैठक, रैली या राजनीतिक सभा आयोजित करने की अनुमति न दें। घटना में किसी साजिश का आरोप लगाने से बचते हुए टीवीके के उप महासचिव निर्मल कुमार ने मीडिया को बताया कि पार्टी ने घटना की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ से गुहार लगाई है।

सुरक्षा में चूक

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एवं अन्नाद्रमुक महासचिव के. पलानीस्वामी ने दावा किया कि यहां टीवीके की राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा में हुई चूक का सबूत है। पुलिस ने हालांकि दावा किया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई क्योंकि अभिनेता को देखने के लिए अपेक्षित संख्या से कहीं अधिक हजारों लोग एकत्र हुए थे। करूर के जिलाधिकारी एम. थंगावेल ने कहा कि प्रशासन ने प्रभावित लोगों की तत्काल मदद के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कई नियंत्रण कक्ष बनाये हैं। तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम की मुख्य अभियंता सी राजलक्ष्मी ने रैली के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने से इनकार किया। इनपुट भाषा Edited by : Sudhir Sharma