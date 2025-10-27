Cyclone Montha : चक्रवात मोंथा बनेगा खतरनाक, 100 KM की गति से चलेंगी हवाएं, कई राज्‍यों में अलर्ट

Cyclone Montha News : बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र अब एक खतरनाक चक्रवाती तूफान 'मोंथा' में बदल रहा है। इस चक्रवात को 'मोंथा' (Montha) नाम दिया गया है। सोमवार तड़के तूफान पिछले 3 घंटों में 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा। यह चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर को गंभीर चक्रवात के रूप में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। चक्रवात के तट से टकराते समय हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तूफान को लेकर सरकार अलर्ट पर है।





गोदावरी और कृष्णा नदियों में नौकायन गतिविधियों को भी निलंबित कर दिया गया है। 'मोंथा' के प्रभाव के चलते तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, चेन्नई, रानीपेट, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम और पुडुचेरी जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों में कहीं-कहीं बिजली चमकने और गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं।





दोनों क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। छठ पूजा के इस महापर्व के दौरान उत्तर भारत समेत देशभर में मौसम का हाल दिन-प्रतिदिन बदल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में बारिश दर्ज की गई।





कौन रखता है चक्रवातों के नाम : साल 2000 में WMO/ESCAP (विश्व मौसम विज्ञान संगठन/संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत) के तहत नामकरण की शुरुआत की गई थी। इस समूह में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे, जिसका बाद में विस्तार करते हुए 2018 में इसमें 5 और देशों ईरान, क़तर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को जोड़ा गया।

Edited By : Chetan Gour