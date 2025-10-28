मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. ITOT Aliganj trainees have brought glory to the state
Written By
Last Modified: मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 (20:44 IST)

आईटीओटी अलीगंज के प्रशिक्षार्थियों ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव

भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में 10 ट्रेड्स में से 9 ट्रेड्स के प्रशिक्षुओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया

ITOT Aliganj
ITOT Aliganj: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंगलवार को एक अद्भुत दृश्य की गवाह बनी, जब आईटीओटी अलीगंज के प्रशिक्षार्थियों ने पूरे प्रदेश को गौरव का अहसास कराया। राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल का परचम लहराने वाले इन युवा प्रशिक्षकों का सम्मान समारोह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में धूमधाम से आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन “स्किल्ड इंडिया” और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता 'कौशलयुक्त उत्तर प्रदेश' को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि रही। अखिल भारतीय CITS परीक्षा 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पाने वाले 16 प्रशिक्षार्थियों और संस्थान स्तर पर चयनित 15 प्रशिक्षुओं को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।
 
प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित प्रशिक्षार्थियों की गौरवगाथा : आईटीओटी अलीगंज के प्रशिक्षार्थियों ने इस वर्ष फिर इतिहास रचा है। भारत सरकार द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में 10 ट्रेड्स में से 9 ट्रेड्स के प्रशिक्षुओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनमें कु. साक्षी चौरसिया (CSA.) और कु. प्रीति कांडू (इलेक्ट्रीशियन) को गत 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। जब साक्षी और प्रीति के नाम राष्ट्रीय मंच से पुकारे गए, तो पूरा लखनऊ गर्व से झूम उठा। यह न सिर्फ संस्थान की, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जीत थी।
 
आईटीओटी लखनऊ ने देश में रचा मानक : समारोह के मुख्य अतिथि कपिल देव अग्रवाल ने प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विज़न और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को आईटीओटी लखनऊ ने साकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत के 151 CITS संस्थानों में उत्तर प्रदेश का आईटीओटी लखनऊ राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर आना केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि यह हमारे युवाओं की प्रतिभा और अनुशासन की पहचान है।
 
प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित हमारे प्रशिक्षार्थी प्रदेश के लिए प्रेरणा हैं। अब उत्तर प्रदेश के युवा प्रशिक्षक पूरे देश में कौशल विकास का स्तर ऊंचा उठा रहे हैं। मंत्री ने संस्थान के निदेशक (प्राविधिक) डी.के. सिंह और उनके प्रशिक्षक दल की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता उनके नेतृत्व, परिश्रम और निरंतर गुणवत्ता सुधार के प्रयासों का परिणाम है।
 
गुणवत्ता का पर्याय बना आईटीओटी लखनऊ : इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि आईटीओटी लखनऊ ने जिस गुणवत्ता के साथ प्रशिक्षकों को तैयार किया है, वह अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए एक आदर्श है। उन्होंने कहा कि यहां से प्रशिक्षित प्रशिक्षक जब देशभर के आईटीआई में जाएंगे, तो उनकी मेहनत और दक्षता भारत में प्रशिक्षण की नई ऊंचाइयां तय करेगी। संस्थान के निदेशक (प्राविधिक) डीके सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि हमारे प्रशिक्षकों, अधिकारियों और स्टाफ के सामूहिक परिश्रम का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आईटीओटी लखनऊ प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रहा है. नए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ जिला स्तर पर भी सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है।
 
सम्मान, प्रेरणा और भविष्य की उड़ान : कार्यक्रम के अंत में सम्मानित प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र और प्रतीक चिह्न प्रदान किए गए। उनके चेहरों पर गर्व और आत्मविश्वास की चमक थी, मानो कह रहे हों कि उत्तर प्रदेश का कौशल अब किसी से कम नहीं। आईटीओटी अलीगंज की यह उपलब्धि सिर्फ एक संस्थान की नहीं, बल्कि उस नई दिशा की कहानी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवा ‘रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले’ बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप, आईटीओटी लखनऊ आज उस भारत की नींव तैयार कर रहा है, जो कौशल, आत्मनिर्भरता और उत्कृष्टता पर टिका है।
 
इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक राजेन्द्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक अनिल वर्मा, प्रधानाचार्य राजकुमार यादव, उप निदेशक नीति मिश्रा, सहायक निदेशक मंजू गुप्ता, प्रशिक्षकगण और बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी उपस्थित रहे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शन

असम में क्यों लागू नहीं होगा SIR, कांग्रेस का भी आया रिएक्शनमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। SIR के दूसरे चरण में असम को शामिल न किए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए अलग प्रावधान हैं।

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बताया

SIR क्या है बिहार के बाद कौनसे 12 राज्यों में होगा लागू, CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या बतायामुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद शुरू होगी। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एसआईआर कराया जाएगा।

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिश

मुस्कान का नीला ड्रम, सोनम रघुवंशी की क्रूरता के बाद दिल्ली की शातिर अमृता, लिव इन पार्टनर की हत्या को हादसे बदलने की कोशिश, दिमाग को हिलाने वाली साजिशकत्ल कर नीले ड्रम में पति को दफ्न करने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता की साजिश तो आपको याद होगी, लेकिन अब दिल्ली की अमृता की ऐसी कहानी सामने आई है, जो दिमाग को हिलाकर रख देगी। उसने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतारने का जो प्लान तैयार किया, साजिश की कहानी पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गला दबाकर मारा, शरीर पर लगाया घी और फिर...।

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

फर्जी लेफ्टिनेंट बन किया लेडी डॉक्टर से रेप, होश आया तो निकला डिलिवरी ब्‍वॉय, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्तीडिलिवरी ब्वॉय फर्जी लेफ्टिनेंट फिर महिला डॉक्टर से रेप किया। दिल्ली में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की डिलिवरी ब्वॉय से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। जहां एक डिलिवरी ब्वॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर एक महिला डॉक्टर को जाल में फंसाया। फिर उसके साथ रेप किया।

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्ज

CM योगी के खिलाफ महंगा पड़ा बयान, सुल्तानपुर के प्रभारी CMS सस्पेंड, FIR भी दर्जControversial statement case : उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान देना सुल्तानपुर जिले के बिरसिंहपुर संयुक्त अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. भास्कर प्रसाद को भारी पड़ गया। विवादित बयान के बाद प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद को राज्यपाल के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद ने यह विवादित बयान दिया था।

और भी वीडियो देखें

आसमान में नई ऊंचाइयां छू रहा यूपी, हवाई यात्री और कार्गो ट्रैफिक में रिकॉर्ड वृद्धि

आसमान में नई ऊंचाइयां छू रहा यूपी, हवाई यात्री और कार्गो ट्रैफिक में रिकॉर्ड वृद्धिRecord increase in air traffic in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब न केवल सड़क पर, बल्कि आसमान में भी विकास की उड़ान भर रहा है। राज्य की हवाई कनेक्टिविटी और यात्री संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे प्रदेश अब भारत की हवाई ग्रोथ स्टोरी में एक अहम किरदार बन गया है।

गुरु परंपरा ने भारत को दिया त्याग और बलिदान का संदेश : CM योगी

गुरु परंपरा ने भारत को दिया त्याग और बलिदान का संदेश : CM योगीChief Minister Yogi Adityanath: सिख समुदाय की आस्था का प्रतीक 'चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा' के पवित्र जोड़ा साहिब का लखनऊ में भव्य स्वागत हुआ। यह यात्रा सिख समुदाय के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर के पवित्र जोड़ा साहिब से जुड़ी है, जो सिख आस्था का अत्यंत पवित्र प्रतीक मानी जाती है।

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबाव

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबावबिहार चुनाव में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इस बीच तेजस्वी के एक बयान सियासी गर्माहट को तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। ‘तेजस्वी प्रण’ को पटना में जारी करने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दाम

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दामदीवाली से पहले तेजी लिए धातुओं के दाम अब लगातार गिर रहे हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 4,100 रुपए गिरकर 1,21,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं और वैश्विक बाजारों में 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को सोने की कीमत 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

भारत के लिए OpenAI का बड़ा तोहफा, 4 नवंबर से एक साल तक फ्री मिलेगा ChatGPT Go

भारत के लिए OpenAI का बड़ा तोहफा, 4 नवंबर से एक साल तक फ्री मिलेगा ChatGPT Goआर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI ने भारत के यूजर्स के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कंपनी 4 नवंबर से ChatGPT Go का एक साल तक फ्री एक्सेस देने जा रही है। यह ऑफर भारत के सभी नए और पुराने यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com