शुरुआ‍ती कारोबार में Share Bazaar में आई तेजी, Sensex 25980 के पार, Nifty में भी आया उछाल

Share Market Update News : शुरुआ‍ती कारोबार में आज शेयर बाजार में अच्‍छी तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार को आई गिरावट के बाद आज सेंसेक्‍स और निफ्टी में बड़ा उछाल आया है। शुरुआती सुस्ती के बाद अचानक आई खरीदारी से सेंसेक्स 659 अंक की छलांग लगाकर 84871 के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी ने भी शानदार रफ्तार पकड़ते हुए 195 अंक की बढ़त के साथ 25990 का आंकड़ा छू लिया। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को यानी आज शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की। सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से 20 स्टॉक्स में तेजी देखी गई। इनमें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (TMPV), एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे आगे रहे।







ALSO READ: Share Bazaar की तेजी पर लगा विराम, Sensex 345 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट

भारतीय शेयर बाजार में आज चौतरफा तेजी जारी है। सेंसेक्‍स और निफ्टी में भारी उछाल दर्ज किया गया है। शुरुआती सुस्ती के बाद अचानक आई खरीदारी से सेंसेक्स छलांग लगाकर उच्‍च स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी ने भी शानदार रफ्तार पकड़ ली। सेंसेक्स के 30 प्रमुख शेयरों में से 20 स्टॉक्स में तेजी देखी गई।





विदेशी बाजारों की मजबूती और घरेलू निवेशकों की आक्रामक खरीदारी से बाजार में तेजी बनी रह सकती है। शुक्रवार, 24 अक्टूबर को बाजार भारी दबाव में रहा था। उस दिन सेंसेक्स 345 अंक गिरकर 84212 पर और निफ्टी 97 अंक लुढ़ककर 25795 पर बंद हुआ था।

Edited By : Chetan Gour