Share Bazaar की तेजी पर लगा विराम, Sensex 345 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट
Share Market Update News : शेयर बाजार में आज 6 दिनों की बढ़त के बाद गिरावट दर्ज की गई। इस बीच 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 344.52 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,211.88 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96.25 अंक या 0.37 प्रतिशत गिरकर 25,795.15 पर आ गया। बाजार में गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी बैंक 0.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।
ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया, प्राइवेट बैंक और इन्फ्रा इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। मिडकैप और स्मॉलकैप सेगमेंट भी लाल निशान पर बंद हुए, लेकिन दोनों ने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। बीएसई मिडकैप में 0.25 प्रतिशत की गिरावट और बीएसई स्मॉलकैप में 0.18 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
निफ्टी 50 की कंपनियों में सबसे ज़्यादा नुकसान सिप्ला को हुआ, जिसमें 3.69 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। इसके बाद, हिंदुस्तान यूनिलिवर में 3.28 प्रतिशत की गिरावट, अल्ट्राटेक सीमेंट्स में 1.87 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।
इससे पहले यानी गुरुवार को शेयर बाजार में रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद मुनाफावसूली का दौर दिखा था। शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त गंवा दी। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रौद्योगिकी शेयरों में लिवाली होने से बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 130 अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी में 23 अंकों की तेजी रही।
Edited By : Chetan Gour