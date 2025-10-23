Share Bazaar ने गंवाई बढ़त, Sensex और Nifty में रही मामूली तेजी

Share Market Update News : शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड उच्‍च स्‍तर के बाद मुनाफावसूली का दौर दिखा। शुरुआती तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त गंवा दी। सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रौद्योगिकी शेयरों में लिवाली होने से बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 130 अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी में 23 अंकों की तेजी रही। दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण बुधवार को शेयर बाजार बंद रहे थे।







निफ्टी और सेंसेक्स ने आज के शुरुआती सत्र में नए रिकॉर्ड हाई छुए, लेकिन निवेशकों ने ऊंचे दामों पर मुनाफा बुकिंग शुरू कर दी, जिससे बाजार में हल्का दबाव आया।

तेल की बढ़ती कीमतों से बाजार की धारणा कमजोर हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 130.06 अंक यानी 0.15 प्रतिशत चढ़कर 84,556.40 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 863.72 अंक बढ़कर 85,290.06 अंक पर पहुंच गया था। दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण बुधवार को शेयर बाजार बंद रहे थे।

