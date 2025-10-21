मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. शेयर बाजार
  4. Muhurat trading 2025: Diwalis golden hour for stock market investors
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 (15:10 IST)

Muhurat Trading में शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 250 अंक ऊपर, निफ्टी ने छुई ऊंचाई

Stock Market
दिवाली पर मुहूर्त मंगलवार को विशेष मुहूर्त कारोबार के शुरुआती सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 186.07 अंक या 0.22 प्रतिशत चढ़कर 84,549.44 अंक पर पहुंच गया जिससे नए संवत वर्ष 2082 की मजबूत शुरुआत हुई। एनएसई निफ्टी 53.40 अंक या 0.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,896.55 अंक पर पहुंच गया। मुहूर्त कारोबार दिवाली के अवसर पर भारतीय शेयर बाजारों द्वारा आयोजित एक घंटे का प्रतीकात्मक कारोबारी सत्र है। दिवाली हिन्दुओं का त्योहार है जिसे निवेश सहित नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है।
 
इन कंपनियों के शेयर रहे लाभ में 
सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, अदाणी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, बीईएल और पावर ग्रिड के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व और टाइटन के शेयर नुकसान में रहे।
 
व्यापक बाजारों में भी बढ़त दर्ज की गई। बीएसई मिडकैप में 162.73 अंक या 0.35 प्रतिशत और बीएसई स्मॉलकैप में 511.25 अंक या 0.96 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। सभी क्षेत्रीय सूचकांक सकारात्मक दायरे में रहे। इनमें औद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा सूचकांक शामिल हैं। अमेरिकी बाजार सोमवार को मजबूत रुख के साथ बंद हुए थे।
 
एशियाई बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। चीन का शंघाई कम्पोजिट 1.36 प्रतिशत, हांगकांग का हैंग सेंग 0.77 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.24 प्रतिशत और जापान का निक्की 225, 0.15 प्रतिशत चढ़ा। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Diwali पर अयोध्या में बना विश्व रिकॉर्ड, 26 लाख से अधिक दीयों से जगमगाए सरयू के घाट

Diwali पर अयोध्या में बना विश्व रिकॉर्ड, 26 लाख से अधिक दीयों से जगमगाए सरयू के घाटदीपावली के पावन पर्व पर दुल्हन की तरह सज-संवरकर तैयार हो चुकी है। मौका है उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किए 9वें दीपोत्सव का जो महापर्व का रूप ले चुका है और प्रतिवर्ष नया विश्व कीर्तिमान बना रहा है। इस वर्ष 2025 में भी मुख्यमंत्री योगी के दिशा-निर्देश में अयोध्या के सरयू घाटों पर 26 लाख से अधिक दिए एक साथ प्रज्ज्वलित कर फिर से नया विश्व कीर्तिमान हासिल कर लिया।

Indore : किन्‍नर मामले में पुलिस ने तेज की कार्रवाई, 3 मुख्य आरोपियों पर 30 हजार का इनाम घोषित

Indore : किन्‍नर मामले में पुलिस ने तेज की कार्रवाई, 3 मुख्य आरोपियों पर 30 हजार का इनाम घोषितKinnar dispute case : इंदौर के चर्चित किन्नर विवाद मामले में फरार चल रहे तीनों मुख्य आरोपियों पर पुलिस ने नकद इनाम घोषित किया है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर डीसीपी जोन 4 ने तीनों फरार आरोपियों पंकज जैन, अक्षय कुमायूं और राजा हाशमी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले किसी भी व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना देता है तो उसे 10 हजार रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा।

प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, बेटी कहना न माने तो उसकी टांगें तोड़ दो...

प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान, बेटी कहना न माने तो उसकी टांगें तोड़ दो...Sadhvi Pragya Singh Thakur News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर बेटी 'संस्कारों' से भटक जाए और किसी 'विधर्मी' (अर्थात् गैर-हिंदू) के साथ संबंध बनाने या भागने की कोशिश करे और आपकी बात नहीं माने तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, उसकी टांगे तोड़ देने में भी पीछे मत हटना।

खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना, योगी सरकार से अखिलेश बोले- मंदिरों के खजाने तो छोड़ दे

खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना, योगी सरकार से अखिलेश बोले- मंदिरों के खजाने तो छोड़ देBanke Bihari mandir Treasure : वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर के 160 वर्ष पुराने खजाने को शनिवार को 54 वर्ष बाद खोला गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च प्रबंधन समिति आदेश पर खुले खजाने में बक्सों में बंद कुछ बर्तन, खाली संदूक, एक छोटा चांदी का छत्र और जेवरात के कुछ खाली बॉक्स मिले। इस बीच सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मंदिरों के खजाने छोड़ने की अपील की।

ओवैसी की AIMIM ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार, किसे कहां से मिला टिकट

ओवैसी की AIMIM ने बिहार में उतारे 25 उम्मीदवार, किसे कहां से मिला टिकटBihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दिन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीद्वारों की सूची भी जारी कर दी।

और भी वीडियो देखें

Weather Update : मानसून लौटने के बाद भी इन राज्यों के लिए बढ़ाएगा मुश्किल, IMD ने 11 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

Weather Update : मानसून लौटने के बाद भी इन राज्यों के लिए बढ़ाएगा मुश्किल, IMD ने 11 राज्यों के लिए जारी किया अलर्टमानसून भले ही लौट गया, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का दौर अभी भी जारी है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD)ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है।

डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, योरपीय काउंसिल ने भारत के एजेंडे को दी मंजूरी, रूस से नजदीकी को लेकर क्या कहा

डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, योरपीय काउंसिल ने भारत के एजेंडे को दी मंजूरी, रूस से नजदीकी को लेकर क्या कहाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाया। वे भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने से भी नाराज हैं। अब ट्रंप को योरपीय परिषद से बड़ा झटका लगा है। यूरोपीय परिषद (European Council) ने यूरोपीय आयोग द्वारा पूर्व में घोषित ‘नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा’ के निष्कर्षों को मंजूरी दे दी।

Pune के ऐतिहासिक वाड़ा किले में महिलाओं ने पढ़ी नमाज, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

Pune के ऐतिहासिक वाड़ा किले में महिलाओं ने पढ़ी नमाज, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवालयहां के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा किले में कुछ महिलाओं के नजाम पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। घटना के सामने आने के बाद हिन्दू संगठनों ने गुस्सा जाहिर किया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने उस स्थान का गोमूत्र से शुद्धिकरण किया।

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की गाड़ी पर हमला, 5 जवानों की मौत, अब तक 10 सैनिकों की हुई मौत

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की गाड़ी पर हमला, 5 जवानों की मौत, अब तक 10 सैनिकों की हुई मौतभारत के लिए आतंकी साजिशें रचने वाले पाकिस्तान के लिए अब बलूचिस्तान बड़ा सिरदर्द बन गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक अब पाकिस्तानी सेना पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है। मंगलवार को बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाक सेना को निशाना बनाया है। हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई है। हमले में 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

दीपावली पर PM मोदी का देशवासियों के नाम पत्र, जानिए क्या की अपील

दीपावली पर PM मोदी का देशवासियों के नाम पत्र, जानिए क्या की अपीलदीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक तरफ जहां देशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं तो वहीं इसके अलावा उन्होंने देश के लोगों से कुछ खास अपील भी की है। इसमें स्वदेशी अपनाने से लेकर योग करने और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की भी अपील पीएम मोदी ने की है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

दीपावली

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com