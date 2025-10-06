सोमवार, 6 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Weather Updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (13:31 IST)

Weather Update : कई राज्‍यों में बारिश का अलर्ट, तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, कब विदा होगा मानसून

Weather updates
Weather Update News : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का असर अब तक कई राज्यों में दिख रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात और चेन्नई समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, देश में इस समय दो बड़े मौसम मौसम संबंधी गतिविधियां सक्रिय हैं, पहला कम दबाव क्षेत्र जो बिहार के ऊपर और दूसरा गंभीर चक्रवाती तूफान 'शक्ति' अरब सागर में जारी है। इन दोनों गतिविधियों का असर देश के कई हिस्सों के मौसम पर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित मौसम विभाग केंद्र ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

खबरों के अनुसार, चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का असर अब तक कई राज्यों में दिख रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात और चेन्नई समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, देश में इस समय दो बड़े मौसम मौसम संबंधी गतिविधियां सक्रिय हैं, पहला कम दबाव क्षेत्र जो बिहार के ऊपर और दूसरा गंभीर चक्रवाती तूफान 'शक्ति' अरब सागर में जारी है।
 
इन दोनों गतिविधियों का असर देश के कई हिस्सों के मौसम पर देखा जा रहा है। पश्चिम बिहार और उसके आसपास अच्छी तरह से बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़कर उत्तर बिहार के ऊपर पहुंच गया है। इसके धीरे-धीरे अगले 12 घंटों में और कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके कारण बिहार और आसपास के राज्यों में भीषण बारिश और तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया है।
विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में इस तूफान के धीरे-धीरे कमजोर पड़ने तथा दिशा बदलकर यह पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में गुजरात तट की ओर बढ़ सकता है। बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी जबकि कुछ हिस्सों में भीषण बारिश होने की आशंका जताई गई है। 
 
असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, पश्चिम राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश, केरल और माहे में बादलों के जमकर बरसने के आसार हैं। 
बारिश के साथ-साथ बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा वज्रपात के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलग-अलग इलाकों में ओलावृष्टि, वज्रपात तथा गरज के साथ गरज बारिश होने के आसार हैं ।
 
राजस्थान में मौसम काफी सक्रिय है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आज भारी बारिश के आसार हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर में भारी बारिश की संभावना है, साथ ही तेज आंधी और बिजली गिरने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है।
 
मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसके कारण आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया है। यूपी के कुछ जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ज्योतिबाफुले नगर, अलीगढ़ आदि में मौसम बिगड़ने की संभावना है। 
उत्‍तराखंड में भी मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने कई जिलों के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को इस दौरान बेहद सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। कल नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग आदि जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
 
मध्‍य प्रदेश के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। यहां मौसम के बिगड़ने की आशंका है। इसके साथ ही इंदौर, ग्‍वालियर, जबलपुर समेत कई जगहों पर मौसम सामान्‍य रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित मौसम विभाग केंद्र ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
 
विभाग ने उना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के एक या दो स्थानों पर आंधी, बिजली और तेज हवाओं के मद्देनजर यलो अलर्ट जारी किया है। इसी बीच, हिमाचल प्रदेश में मानसून के बाद भी मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है।
आज भी अधिकतर इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। इस अवधि के दौरान एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए एक चेतावनी भी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है, जबकि ऊपरी हिस्सों में कल बर्फबारी भी हुई है। आठ अक्टूबर तक राज्य में मौसम का कड़ा रुख देखने को मिल सकता है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

गाजा में इसराइल ने की भीषण बमबारी, 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत, युद्ध के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगIsrael Air Strike in Gaza : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में हमला रोकने की अपील के बावजूद इसराइली सेना ने भीषण बमबारी की। इस भयंकर हमले में 7 बच्चों समेत 70 लोगों की मौत हो गई। इस बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की।

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादी

ईंट-भट्ठे पर हुआ प्यार, 5 साल छोटे प्रेमी के साथ भागी 2 पोतों की दादीउत्तरप्रदेश के झांसी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बच्चों की दादी अपने से पांच साल छोटे युवक के साथ भाग गई। भागते समय वह अपने साथ 40 हजार रुपए और घर में रखे गहने-जेवर भी ले गई। महिला की इस हरकत के बाद अब पूरा परिवार शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है।

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहा

बंगाल में भारी बारिश से तबाही, कई मार्गों पर भूस्खलन, 17 लोगों की मौत, दार्जिलिंग में पुल ढहाउत्तर बंगाल में रातभर हुई लगातार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के कारण सभी पर्यटन स्‍थलों को बंद कर दिया गया है। बंगाल और सिक्किम के बीच सड़क संपर्क रात भर हुई मूसलधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण टूट गया है। इससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया है।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपील

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर SC में होगी सुनवाई, जोधपुर जेल से आई यह भावुक अपीलSonam Wangchuk News : लेह में हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तार किए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला उच्‍चतम न्‍यायालय पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक ने जोधपुर जेल से भावुक मैसेज भेजा है। इस मैसेज में उन्‍होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्‍होंने कहा कि जब तक यह जांच पूरी न हो, मैं जेल में रहने को तैयार हूं।

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्ट

Weather Update : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, महाराष्‍ट्र समेत इन राज्‍यों में अलर्टWeather Update News : इस साल के मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान अरब सागर में उठा है, जिसे 'शक्ति' नाम दिया गया है। इस तूफान के कारण महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं, साथ ही गुजरात, ओडिशा, छत्‍तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्‍थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्‍यप्रदेश और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई।

और भी वीडियो देखें

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिसSupreme Court issues notice to Centre in Wangchuk case: सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में लद्दाख प्रशासन और जोधपुर जेल अधीक्षक को भी नोटिस जारी किया है।

मछलियों की निगरानी वॉरशिप से क्यों कर रहा है बांग्लादेश? हेलीकॉप्टर भी लगाए काम पर

मछलियों की निगरानी वॉरशिप से क्यों कर रहा है बांग्लादेश? हेलीकॉप्टर भी लगाए काम परFish monitoring from warship in Bangladesh: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने अपनी समुद्री सीमा में युद्धपोत उतार दिए हैं और हेलीकॉप्टर भी निगरानी के लिए लगा दिए हैं। हालांकि बांग्लादेश ने ऐसा किसी संभावित युद्ध के लिए नहीं किया है, बल्कि ऐसा मछलियों की निगरानी के लिए किया है। दरअसल, यह युद्धपोत और हेलीकॉप्टर हिल्सा मछलियों की निगरानी कर रहे हैं।

शताब्दी वर्ष में संघ का संकल्प है संपूर्ण समाज को संगठित करना : सह सरकार्यवाह अरुणकुमार

शताब्दी वर्ष में संघ का संकल्प है संपूर्ण समाज को संगठित करना : सह सरकार्यवाह अरुणकुमारराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह अरुणकुमार ने कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा एक अविस्मरणीय यात्रा है, जो सरल नहीं थी। इस यात्रा में संघ ने देश धर्म, संस्कृति और समाज के किसी भी काम से मुंह नहीं मोड़ा। समाज को केंद्र में रखकर संघ ने काम किया और समाज का विश्वास जीतने में सफल रहा। आने वाले समय में अनेक चुनौतियां हैं, जिनका समाज को संगठित होकर प्रतिकार करना होगा।

अमेरिका में भारतीय मोटल मैनेजर की हत्या, उसने हमलावर से पूछा था- तुम ठीक हो दोस्त...

अमेरिका में भारतीय मोटल मैनेजर की हत्या, उसने हमलावर से पूछा था- तुम ठीक हो दोस्त...Indian motel manager murdered : अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक भारतीय मूल के मोटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना शुक्रवार दोपहर को राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित पिट्सबर्ग शहर में हुई है। मोटल मैनेजर ने हमलावर से पूछा था- तुम ठीक हो दोस्त? आरोपी ने बाद में पुलिस पर भी गोलीबारी की। पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद आरोपी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है।

LIVE: वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर केन्द्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

LIVE: वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर केन्द्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिसLive news: चुनाव आयोग सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान करेगा। इसके अलावा राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लग गई। आइए नजर डालते हैं आज की देश-विदेश की प्रमुख खबरों पर...

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com