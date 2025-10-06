Weather Update : कई राज्‍यों में बारिश का अलर्ट, तूफान 'शक्ति' का दिखा असर, कब विदा होगा मानसून

Weather Update News : चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का असर अब तक कई राज्यों में दिख रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात और चेन्नई समेत कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, देश में इस समय दो बड़े मौसम मौसम संबंधी गतिविधियां सक्रिय हैं, पहला कम दबाव क्षेत्र जो बिहार के ऊपर और दूसरा गंभीर चक्रवाती तूफान 'शक्ति' अरब सागर में जारी है। इन दोनों गतिविधियों का असर देश के कई हिस्सों के मौसम पर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित मौसम विभाग केंद्र ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।





इन दोनों गतिविधियों का असर देश के कई हिस्सों के मौसम पर देखा जा रहा है। पश्चिम बिहार और उसके आसपास अच्छी तरह से बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर पड़कर उत्तर बिहार के ऊपर पहुंच गया है। इसके धीरे-धीरे अगले 12 घंटों में और कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके कारण बिहार और आसपास के राज्यों में भीषण बारिश और तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया है।

विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में इस तूफान के धीरे-धीरे कमजोर पड़ने तथा दिशा बदलकर यह पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में गुजरात तट की ओर बढ़ सकता है। बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी जबकि कुछ हिस्सों में भीषण बारिश होने की आशंका जताई गई है।

असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा के तटीय इलाकों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, पश्चिम राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश, केरल और माहे में बादलों के जमकर बरसने के आसार हैं।

बारिश के साथ-साथ बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा वज्रपात के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अलग-अलग इलाकों में ओलावृष्टि, वज्रपात तथा गरज के साथ गरज बारिश होने के आसार हैं ।

राजस्थान में मौसम काफी सक्रिय है। ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आज भारी बारिश के आसार हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, चुरू, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर में भारी बारिश की संभावना है, साथ ही तेज आंधी और बिजली गिरने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है।

मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसके कारण आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया है। यूपी के कुछ जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ज्योतिबाफुले नगर, अलीगढ़ आदि में मौसम बिगड़ने की संभावना है।

उत्‍तराखंड में भी मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। आईएमडी ने कई जिलों के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को इस दौरान बेहद सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई है। कल नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग आदि जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मध्‍य प्रदेश के कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। यहां मौसम के बिगड़ने की आशंका है। इसके साथ ही इंदौर, ग्‍वालियर, जबलपुर समेत कई जगहों पर मौसम सामान्‍य रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित मौसम विभाग केंद्र ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

विभाग ने उना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के एक या दो स्थानों पर आंधी, बिजली और तेज हवाओं के मद्देनजर यलो अलर्ट जारी किया है। इसी बीच, हिमाचल प्रदेश में मानसून के बाद भी मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है।

आज भी अधिकतर इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। इस अवधि के दौरान एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए एक चेतावनी भी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है, जबकि ऊपरी हिस्सों में कल बर्फबारी भी हुई है। आठ अक्टूबर तक राज्य में मौसम का कड़ा रुख देखने को मिल सकता है।

Edited By : Chetan Gour