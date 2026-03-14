मोजतबा खामेनेई पर अमेरिका ने रखा 1 करोड़ डॉलर का इनाम, लिस्ट में लारीजानी समेत इन ईरानी दिग्गजों के भी नाम

अमेरिकी विदेश विभाग के 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' कार्यक्रम के माध्यम से यह घोषणा की गई। यह इनाम उन लोगों के लिए है जो मोजतबा खामेनेई या इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े अन्य शीर्ष अधिकारियों के बारे में ठोस जानकारी प्रदान करेंगे।

विदेश विभाग सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्टर

लिस्ट में इन दिग्गजों के नाम

इस लिस्ट में आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा, अली असगर हेजाजी, डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी, सुप्रीम लीडर के सलाहकार, गृह मंत्री ब्रिगेडियर जनरल एस्कंदर मोमेनी, याह्या रहीम सेफावी, अली लॉरीजानी, इसमाइल खातिब और आईआरजीसी कमांडर शामिल है।

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गौरतलब है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 15 दिनों से भीषण जंग चल रही है। अमेरिका और इजराइल मिसाइलों और ड्रोन से ईरान में तबाही मचा रहे हैं तो ईरान भी इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर बम बरसा रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta