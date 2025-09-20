BSNL की SIM को लेकर बड़ी खुशखबर, रिचार्ज और ये फ्री सर्विसेस को लेकर बड़ा ऐलान

जल्द ही देश के सभी डाकघरों में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL ) के सिम मिलेंगे और बीएसएनएल ग्राहक अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकेंगे। इसे लेकर डाक विभाग और बीएसएनएल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत डाक विभाग देशभर में बीएसएनएल सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के अपने नेटवर्क का उपयोग करेगा।





देश के लगभग हर गांव और कस्बे तक पहुंचने वाली भारतीय डाक की व्यापक पहुंच बीएसएनएल के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली चैनल के रूप में काम करेगी।

बीएसएनएल के मोबाइल सिम की बिक्री और मोबाइल रिचार्ज के लिए डाकघर बिक्री केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। बीएसएनएल सिम स्टॉक और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जबकि डाक विभाग बीएसएनएल के लिए नए ग्राहकों को जोड़ेगा और सुरक्षित तरीके से लेन-देन की सुविधा प्रदान करेगा।

इस समझौता ज्ञापन पर डाक विभाग की ओर से महाप्रबंधक (नागरिक केंद्रित सेवाएं और आरबी) मनीषा बंसल बादल और बीएसएनएल के प्रधान महाप्रबंधक (बिक्री एवं विपणन-उपभोक्ता गतिशीलता) दीपक गर्ग ने औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किये। यह समझौता एक साल के लिए प्रभावी होगा जिसे बाद में आगे बढ़ाने का विकल्प भी होगा। Edited by : Sudhir Sharma