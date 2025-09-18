गुरुवार, 18 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. Online gaming regulation: New rules to take effect from October 1
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (18:52 IST)

online gaming bill 2025 : क्या हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू, अश्विनी वैष्णव ने बदलावों पर क्या कहा

Online Gaming Bill
ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने का ऐलान किया है।  केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का रुख पूरी तरह परामर्श-आधारित है और नियम लागू करने से पहले उद्योग जगत के साथ एक और बैठक की जाएगी। इन्हें ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार माना जा रहा है, जो भारत को सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर ले जाएगा। 
 
यह विधेयक उन खतरनाक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है जो आसान कमाई का झांसा देकर लोगों को लत, कर्ज और मानसिक तनाव की ओर धकेलते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परिवारों की सुरक्षा और  डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित दिशा देने के लिए उठाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पहले ही गेमिंग डिसऑर्डर को एक बीमारी के रूप में मान्यता दे चुका है। रिपोर्टों के अनुसार, लाखों युवा इस लत का शिकार हो चुके हैं, जिससे आर्थिक बर्बादी और आत्महत्या जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं।
क्या हैं online gaming bill 2025 के प्रावधान
भारत और भारत के बाहर से चल रहे सभी प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा।
ई-स्पोर्ट्स की मान्यता इन्हें वैध खेल का दर्जा मिलेगा। प्रशिक्षण अकादमियां, शोध केंद्र और टूर्नामेंट आयोजित होंगे।
ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध इनका प्रचार-प्रसार व वित्तीय लेनदेन अवैध होगा।
राष्ट्रीय स्तर पर नियामक प्राधिकरण गेम्स की श्रेणी तय करेगा, पंजीकरण करेगा और शिकायतें सुनेगा।
क्या हैं सजा का प्रावधान
मनी गेम्स चलाने पर 3 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना।
विज्ञापन पर 2 साल की सज़ा और 50 लाख रुपए जुर्माना।
बार-बार अपराध पर 5 साल की कैद और 2 करोड़ रुपए तक जुर्माना।
कंपनियों की जवाबदेही- दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।
जांच और जब्ती के अधिकार – सरकार को तलाशी, गिरफ्तारी और डिजिटल संपत्ति जब्त करने का अधिकार। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Rupee Vs Dollar : अमेरिकी Dollar के मुकाबले रुपया 16 पैसे टूटा, जानिए कितनी है 1 डॉलर की कीमत

अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पण

अयोध्या का छोटा गया, हजारों लोग पितृपक्ष में करते हैं पितरों का पिंडदान व तर्पणChhota Gaya in Nandigram Ayodhya: क्या आपको जानकारी है कि पितृ पक्ष में गया जैसा ही लाभ अयोध्या के छोटे गया में भी प्राप्त होता है। रामनगरी अयोध्या जनपद से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंदीग्राम जिसे भरत कुंड के नाम से भी जाना जाता है, श्रीराम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान उनके अनुज भरतजी ने इसी स्थान पर 14 वर्षों तक श्रीराम की खड़ाऊ रखकर तपस्या की थी।

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदला

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदलाबिहार चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के (राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण) (SIR) अभियान को लेकर बहुत बवाल मचा था। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 17 सितंबर बुधवार को चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कई बदलावों का ऐलान किया गया है।

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ाम

Gold Price : सोना खरीदने का सही समय, कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, चांदी के दाम भी धड़ामअमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले से पहले निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 1,300 रुपए फिसलकर 1,13,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार बुधवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,300 रुपए की गिरावट के साथ 1,13,300 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया।

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासापाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसे बेनकाब करने वाला उसी गोदी में पलने वाला आतंकी कमांडर है। जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी ने स्वीकार किया है कि भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी मसूद अजहर ही संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले के पीछे था।

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्स

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्सBMW ने 19.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ सुपरनेकेड बाइक S 1000 R का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है।

और भी वीडियो देखें

Meta रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस में नया क्या, मार्क जुकरबर्ग ने किया पेश, हाथ के जेस्चर से वीडियो और टेक्स्ट ऑपरेट, जानिए Prize

Meta रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस में नया क्या, मार्क जुकरबर्ग ने किया पेश, हाथ के जेस्चर से वीडियो और टेक्स्ट ऑपरेट, जानिए PrizeMeta के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेस पर से पर्दा उठा दिया है। इसकी कीमत 799 डॉलर है। जुकरबर्ग ने इसे दुनिया का पहला AI ग्लास बताया जिसमें हाई क्वालिटी वाला डिस्प्ले और पूरी तरह सक्षम मेटा न्यूरल बैंड मौजूद है। जो कंपनी का पहला ऐसा स्मार्ट ग्लास है जिसमें बिल्ट-इन डिजिटल डिस्प्ले शामिल है। ग्लासेस यूजर्स को हाथ के इशारों के जरिए स्मार्ट कंट्रोल की सुविधा देते हैं।

मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, CJI गवई ने क्‍यों दिया यह बयान

मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, CJI गवई ने क्‍यों दिया यह बयानChief Justice BR Gavai News : प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण के मामले में अपनी टिप्पणियों की सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के मद्देनजर बृहस्पतिवार को कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, किसी ने मुझे बताया कि मैंने जो टिप्पणियां की थीं, इन्हें सोशल मीडिया पर गलत ढंग से चित्रित किया गया है... मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था, यह पूरी तरह से प्रचार पाने के लिए दायर याचिका है।

Share Bazaar में बहार, Sensex 83000 के पार, Nifty भी 25400 से ज्‍यादा चढ़ा

Share Bazaar में बहार, Sensex 83000 के पार, Nifty भी 25400 से ज्‍यादा चढ़ाShare Market Update News : स्थानीय शेयर बाजार में बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 83000 अंक के पार पहुंच गया। निफ्टी भी 93.35 अंक यानी 0.37 प्रतिशत चढ़कर 25,423.60 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इटर्नल, सन फार्मा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड, आईटीसी और अडाणी पोर्ट्स प्रमुख रूप से लाभ में रहीं। सेंसेक्स बुधवार को 313.02 अंक बढ़त में रहा था जबकि निफ्टी में 91.15 अंक की तेजी थी।

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाहगृह मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस हर बार फेक नैरेटिव फैलाती है। राहुल गांधी ने एक यात्रा की। उनकी यात्रा का विषय वोट चोरी नहीं था। उनका विषय अच्छी शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़कें नहीं थीं, बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को बचाना था। यह राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी।

GST कटौती के बाद आ गई Maruti कारों की फाइनल कीमतें, कौनसा है सबसे सस्ता मॉडल

GST कटौती के बाद आ गई Maruti कारों की फाइनल कीमतें, कौनसा है सबसे सस्ता मॉडलदेश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वह वाहनों की कीमत में 22 सितंबर से 1.29 लाख रुपए तक की कटौती करेगी। कंपनी ने कहा कि उसने वाहनों को और अधिक किफायती बनाने के लिए 8.5 प्रतिशत के जीएसटी लाभ के अलावा छोटी कारों की कीमतों में भी कटौती की है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com