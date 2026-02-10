मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Disability pension increased more than three times under Yogi government, no eligible person is left out
Written By
Last Modified: लखनऊ , मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (21:19 IST)

योगी सरकार में दिव्यांगजन पेंशन तीन गुना से अधिक बढ़ी, कोई भी पात्र वंचित नहीं

Uttar Pradesh
योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण को सामाजिक न्याय की धुरी बनाते हुए पेंशन, सहायता योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। सरकार की पारदर्शी, ऑनलाइन और समयबद्ध व्यवस्था के चलते आज प्रदेश में कोई भी पात्र दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं है। विधानपरिषद में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने स्पष्ट किया कि योगी सरकार में दिव्यांगजनों के लिए धन की कोई कमी नहीं है और जो भी पात्र है, उसे शत-प्रतिशत लाभ मिलेगा।
 
तीन गुना से अधिक बढ़ी दिव्यांगजन पेंशन, सीधा खाते में भुगतान
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2017 से पूर्व दिव्यांग पेंशन मात्र 300 रुपये  प्रतिमाह थी, जिसे योगी सरकार ने बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह पेंशन पात्र लाभार्थियों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जाती है, जिससे किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती।
 
यूडीआईडी कार्ड से लेकर पेंशन तक पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाते हैं। आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में 31 जनवरी 2026 तक 24,414 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 14,356 पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन, 153 कुष्ठावस्था पेंशन और 321 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। 31 दिसंबर 2025 तक कोई भी पात्र लाभार्थी लंबित नहीं है।
 
पात्रता के आधार पर लाभ, यूडीआईडी कार्ड से स्वतः पेंशन नहीं
मंत्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि यूडीआईडी कार्ड धारक सभी दिव्यांगजन स्वतः पेंशन के पात्र नहीं होते। पेंशन के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता, ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से कम वार्षिक आय तथा अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ न लेना अनिवार्य है। आवेदन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है, जिसकी जांच जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी द्वारा की जाती है।
 
दलालों और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं
मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने दो टूक कहा कि विभाग में दलालों और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि किसी स्तर पर शिकायत मिलती है तो निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो दिव्यांगजन स्वयं कार्यालय नहीं आ सकते, उनके घर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराई जाए।
 
विशेष विद्यालयों और पदोन्नति प्रक्रिया पर भी सदन को दी जानकारी
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के विशेष विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चयनित शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं और इस पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मंत्री कश्यप ने यह भी स्पष्ट किया कि वितरण कार्यक्रमों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सावधान! एक गलत क्लिक और बैंक खाता साफ: जानें क्या है 'फिशिंग' और कैसे बचें इस डिजिटल जाल से

सावधान! एक गलत क्लिक और बैंक खाता साफ: जानें क्या है 'फिशिंग' और कैसे बचें इस डिजिटल जाल सेwhat is phishing scam and how to avoid digital fraud : साइबर अपराधी फर्जी लिंक, मोबाइल फ्रॉड कॉल, OTP फ्रॉड और UPI फ्रॉड के जरिए लोगों के बैंक खाते हैक कर रहे हैं। यह एक गंभीर डिजिटल फ्रॉड और साइबर क्राइम है, जिससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा टिप्स, ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी और साइबर ठगी से बचाव के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इंटरनेट फ्रॉड जैसे नए तरीकों से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

Epstein files से PM की कुर्सी खतरे में, क्या मुस्लिम महिला बनेगी प्रधानमंत्री

Epstein files से PM की कुर्सी खतरे में, क्या मुस्लिम महिला बनेगी प्रधानमंत्रीब्रिटिश राजनीति के गलियारों से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े एक पुराने विवाद ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी हिला दी है। अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत का सामना कर रहे स्टार्मर पर अब पद छोड़ने का भारी दबाव है। आलम यह है कि लेबर पार्टी के एक ताकतवर धड़े ने खुलेआम उनके इस्तीफे की मांग कर दी है।

बाबरी का सपना देखने वालों पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ, दी बड़ी चेतावनी

बाबरी का सपना देखने वालों पर भड़के CM योगी आदित्यनाथ, दी बड़ी चेतावनीकहा- जो यह सपना देख रहे हैं, वे सड़-गल जाएंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून तोड़ने वाले सीधे जहन्नुम जाएंगे

Artificial Intelligence Rules : 20 फरवरी से AI नियम सख्त: बिना लेबल AI कंटेंट नहीं चलेगा, डीपफेक तुरंत हटाने का आदेश

Artificial Intelligence Rules : 20 फरवरी से AI नियम सख्त: बिना लेबल AI कंटेंट नहीं चलेगा, डीपफेक तुरंत हटाने का आदेशकेंद्र सरकार ने मंगलवार को डीपफेक सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार और बनावटी कंटेंट के मैनेजमेंट को लेकर ऑनलाइन मंचों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। इसके तहत एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंचों को किसी सक्षम अधिकारी या अदालतों द्वारा निर्देशित की गई ऐसी किसी भी सामग्री को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा।

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?

अमेरिका से Deal नहीं ढील हुई है, अखिलेश का सवाल- जनता जानना चाहती है कि 0 बड़ा या 18?akhilesh yadav attack bjp: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में केंद्र की भाजपा सरकार की विदेश नीति और आर्थिक फैसलों पर बड़ा हमला बोला है। अमेरिका के साथ हुए व्यापारिक समझौतों और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सवाल उठाते हुए सपा नेता ने कहा कि यह 'डील नहीं बल्कि ढील' है।

और भी वीडियो देखें

यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप बनाएगा ट्रॉमा सेंटर

यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप बनाएगा ट्रॉमा सेंटरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (इटावा) के अंतर्गत 250 शैय्या वाले लेवल-1 ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है। यह ट्रॉमा सेंटर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप स्थापित किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं सहित अन्य आपात परिस्थितियों में घायलों को त्वरित एवं उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

AI समिट के चलते होटलों के रेट आसमान पर, एक रात का किराया ₹3.25 लाख के पार, दिल्ली में ठहरना हुआ 'हवाई सफर' से भी महंगा

AI समिट के चलते होटलों के रेट आसमान पर, एक रात का किराया ₹3.25 लाख के पार, दिल्ली में ठहरना हुआ 'हवाई सफर' से भी महंगाराजधानी दिल्ली के आलीशान होटलों में कमरा मिलना अब आम आदमी तो क्या, अमीरों के लिए भी चुनौती बन गया है। दिल्ली में 16 फरवरी से शुरू होने वाले चार दिवसीय 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट' (India AI Impact Summit) ने शहर के लग्जरी होटलों की डिमांड में रिकॉर्ड तोड़ उछाल ला दिया है। टॉप होटल्स या तो पूरी तरह 'ओवरबुक्ड' हैं या फिर कमरों के लिए ऐसी कीमतें वसूल रहे हैं जो होश उड़ा देने वाली हैं।

WhatsApp स्कैमर्स की अब खैर नहीं! इन 8 जादुई फीचर्स को आज ही करें ऑन, आपका अकाउंट बन जाएगा अभेद्य किला

WhatsApp स्कैमर्स की अब खैर नहीं! इन 8 जादुई फीचर्स को आज ही करें ऑन, आपका अकाउंट बन जाएगा अभेद्य किलादुनिया के सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का इस्तेमाल आज हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपका अकाउंट वाकई सुरक्षित है? आए दिन सामने आ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' और 'ऑनलाइन स्कैम' के मामलों ने प्राइवेसी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सनातन और भारतीयता पर प्रहार बर्दाश्त नहीं

CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सनातन और भारतीयता पर प्रहार बर्दाश्त नहींCM Yogi Adityanath on Sanatan Dharma: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र और धर्म के अटूट संबंधों पर जोर देते हुए देशवासियों से 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि भारत और सनातन एक-दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता।

मेरठ को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान, आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में मेरठ पुलिस का उत्कृष्ट प्रदर्शन

मेरठ को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान, आईजीआरएस शिकायत निस्तारण में मेरठ पुलिस का उत्कृष्ट प्रदर्शनMeerut Uttar Pradesh News : जनपद मेरठ पुलिस ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रणाली (IGRS) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में माह जनवरी 2026 के दौरान प्रदेश स्तर पर अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 135 में से पूर्ण 135 अंक (100 प्रतिशत) अर्जित किए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ जनपद मेरठ ने उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट कार्यशैली और जनता के प्रति विश्वास का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com