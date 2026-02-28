शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. israel-strike-minab-school-57-children-killed-war-update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: तेहरान , शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (19:36 IST)

इजराइली एयरस्ट्राइक का कहर, ईरान का स्कूल बना कब्रिस्तान, 57 मासूम लड़कियों की मौत (वीडियो)

Israeli strike on Minab school
Israeli strike on Minab school: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इजराइली वायुसेना द्वारा मिनाब स्थित एक स्कूल को निशाना बनाकर किए गए हमले में 57 स्कूली लड़कियों की मौत हो गई है। यह हमला उस वक्त हुआ जब स्कूल परिसर में बच्चे मौजूद थे। मलबे से निकलती मासूमों की लाशों और बिखरी हुई किताबों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 

स्कूल पूरी तरह तबाह

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इजराइली लड़ाकू विमानों ने होर्मोज़गान प्रांत के मिनाब शहर के एक व्यस्त इलाके में स्थित लड़कियों के एक स्कूल पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागीं। धमाका इतना शक्तिशाली था कि स्कूल की इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। हमले के वक्त बच्चे अपनी कक्षाओं में थे, जिसके कारण उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला।
स्थानीय अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि अस्पताल में भर्ती कई बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में माता-पिता की चीखें साफ सुनाई दे रही हैं। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल है। इजराइली रक्षा बलों (IDF) ने इस पर प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि वे इन रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं। दूसरी ओर, इस हमले की ‍दुनियाभर में निंदा हो रही है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शन

अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शनअन्ना हजारे (Anna Hazare) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के बरी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और अदालत के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा देश न्यायपालिका के आधार पर चलता है।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया 'खुली जंग' का ऐलान, क्यों हैं दोनों देशों के बीच तनाव, भारत पर क्या होगा असर

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया 'खुली जंग' का ऐलान, क्यों हैं दोनों देशों के बीच तनाव, भारत पर क्या होगा असरदक्षिण एशिया से इस समय की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर पड़ोसी देश अफगानिस्तान के खिलाफ 'खुली जंग' (Open War) का ऐलान कर दिया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा (डूरंड लाइन) पर पिछले काफी समय से तनाव बना हुआ था।

Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मदद

Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मददuidai google maps partner to locate 60000 aadhaar centres online : आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दिग्गज टेक कंपनी Google के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत अब देशभर के सत्यापित (Verified) आधार केंद्रों की सटीक जानकारी सीधे Google Maps पर उपलब्ध होगी।

केजरीवाल कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल बोले- मुझे रोकने का एक ही रास्ता मेरा कत्ल करा दो

केजरीवाल कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल बोले- मुझे रोकने का एक ही रास्ता मेरा कत्ल करा दोआम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर के लोगों ने जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह पिछले 4 साल से ED, CBI और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराबा घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया।

शराब घोटाले में बरी होने पर फूट-फूटकर रोए केजरीवाल, कहा- हमारे खिलाफ सबसे बड़ा षडयंत्र

शराब घोटाले में बरी होने पर फूट-फूटकर रोए केजरीवाल, कहा- हमारे खिलाफ सबसे बड़ा षडयंत्रKejriwal Sisodia gets clean chit: दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। केजरीवाल को उनके सहयोग मनीष सिसोदिया ने संभाला। आप नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और अब कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

और भी वीडियो देखें

महिला दिवस से पहले सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का हो निर्माण, योगी सरकार ने 42 जनपदों में जारी किए आदेश

महिला दिवस से पहले सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का हो निर्माण, योगी सरकार ने 42 जनपदों में जारी किए आदेशChief Minister Yogi Adityanath : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की गरिमा, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उन्नाव, कानपुर नगर, रायबरेली, अयोध्या, रामपुर समेत प्रदेश के 42 जनपदों के सभी सरकारी विद्यालयों में बने शौचालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के आदेश जारी किए गए हैं।

LIVE: ईरान का दावा, कतर में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया, लॉन्ग रेंज रडार ध्वस्त

LIVE: ईरान का दावा, कतर में अमेरिकी बेस को भारी नुकसान पहुंचाया, लॉन्ग रेंज रडार ध्वस्तIsrael Iran War 2026: इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो गई है। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, वहीं 8 से ज्यादा देशों में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। इस बीच, इजराइल ने दावा किया है उसने ईरान के धर्मगुरु खामेनेई और राष्ट्रपति पजेश्कियन को निशाना बनाया है। हालांकि उन्हें इस हमले में नुकसान पहुंचा है या नहीं इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

योगी सरकार सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में देगी आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा

योगी सरकार सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में देगी आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधाUttar Pradesh News : आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान कार्ड) के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही स्टेट हेल्थ एजेंसी (साचीज) 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों से एमओयू साइन करेगी। प्रदेश में कुल 13 कैंटोनमेंट अस्पताल हैं। प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल में पहले से ही आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जा रहा है।

UP में 13.3 लाख मीट्रिक टन हुआ वार्षिक मत्स्य उत्पादन, प्रदेश में पहली बार हो रहा मीन महोत्सव

UP में 13.3 लाख मीट्रिक टन हुआ वार्षिक मत्स्य उत्पादन, प्रदेश में पहली बार हो रहा मीन महोत्सवUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में पहली बार मीन महोत्सव (एक्वा एक्सपो-2026) का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने इसका शुभारंभ किया। महोत्सव में बताया गया कि मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश भारत में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य का वार्षिक मत्स्य उत्पादन गत 6 वर्षों में दोगुना होकर 13.3 लाख मीट्रिक टन हुआ है।

ओवैसी का सवाल, क्या PM मोदी जानते थे ईरान पर हमला होगा?

ओवैसी का सवाल, क्या PM मोदी जानते थे ईरान पर हमला होगा?Israel Iran War India Connectio: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की इजराइल यात्रा को लेकर एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com