शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (12:04 IST)

बोलिविया में नोटों से भरा हरक्यूलिस विमान सड़क पर क्रैश, 20 की मौत, पैसे बटोरने उमड़ी भीड़

Bolivia Plane Crash
दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में हुए एक विमान हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की सूचना है। बोलिवियन वायुसेना का विमान नोटों से भरा था और उड़ान भरने के बाद क्रैश होकर हाईवे पर जा पहुंचा। इसके बाद कई गाड़ियों की टक्कर भी विमान से हुई।

एयरक्राफ्ट का मलबा, टूटी हुई कारें और लाशें सड़क पर बिखरी नजर आई। सड़क पर बैंक के नोट भी बिखरे नजर आए, जिन्हें उठाने के लिए लोग मौके पर जुट गए। हादसे के बाद एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में हादसे के बाद अफरातफरी का माहौल दिखा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को पानी की बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि, इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

यह हादसा उस समय हुआ जब विमान रनवे से फिसलकर पास के शहर एल आल्टो की एक हाईवे पर जा घुसा। वहां चल रही कई गाड़ियों को उसने टक्कर मार दी। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 15 वाहन इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि जिन लोगों की मौत हुई, वे विमान में सवार थे या सड़क पर मौजूद गाड़ियों में थे।

बताया जा रहा है कि यह विमान बोलिविया वायुसेना का हरक्यूलिस विमान था, जो देश के केंद्रीय बैंक से नए छपे नोट दूसरे शहरों में ले जा रहा था। हादसे के बाद विमान में आग लग गई, लेकिन दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में सड़क पर विमान का मलबा, पूरी तरह तबाह गाड़ियां और बिखरे हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। बड़ी मात्रा में नकदी एयरपोर्ट के बाहर फैल गई थी, जिसे उठाने के लिए सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को दंगा-रोधी उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। 
Edited By: Naveen R Rangiyal
अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शन

अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शनअन्ना हजारे (Anna Hazare) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के बरी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और अदालत के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा देश न्यायपालिका के आधार पर चलता है।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया 'खुली जंग' का ऐलान, क्यों हैं दोनों देशों के बीच तनाव, भारत पर क्या होगा असर

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया 'खुली जंग' का ऐलान, क्यों हैं दोनों देशों के बीच तनाव, भारत पर क्या होगा असरदक्षिण एशिया से इस समय की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर पड़ोसी देश अफगानिस्तान के खिलाफ 'खुली जंग' (Open War) का ऐलान कर दिया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा (डूरंड लाइन) पर पिछले काफी समय से तनाव बना हुआ था।

Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मदद

Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मददuidai google maps partner to locate 60000 aadhaar centres online : आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दिग्गज टेक कंपनी Google के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत अब देशभर के सत्यापित (Verified) आधार केंद्रों की सटीक जानकारी सीधे Google Maps पर उपलब्ध होगी।

केजरीवाल कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल बोले- मुझे रोकने का एक ही रास्ता मेरा कत्ल करा दो

केजरीवाल कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल बोले- मुझे रोकने का एक ही रास्ता मेरा कत्ल करा दोआम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर के लोगों ने जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह पिछले 4 साल से ED, CBI और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराबा घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया।

शराब घोटाले में बरी होने पर फूट-फूटकर रोए केजरीवाल, कहा- हमारे खिलाफ सबसे बड़ा षडयंत्र

शराब घोटाले में बरी होने पर फूट-फूटकर रोए केजरीवाल, कहा- हमारे खिलाफ सबसे बड़ा षडयंत्रKejriwal Sisodia gets clean chit: दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। केजरीवाल को उनके सहयोग मनीष सिसोदिया ने संभाला। आप नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और अब कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

क्या है सिम बाइंडिंग, क्या कल से बंद हो जाएंगे WhatsApp और Telegram!

क्या है सिम बाइंडिंग, क्या कल से बंद हो जाएंगे WhatsApp और Telegram!1 मार्च से Sim Binding नियम लागू होने जा रहा है। सिम बाइंडिंग का मतलब है कि WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप चलाने वाले फोन में वही असली SIM लगी हो, जिससे अकाउंट बनाया गया था। ऐसे करने से ऐप उसी SIM से जुड़ेगा और किसी भी तरह की डिजिटल धोखाधड़ी या साइबर अपराध की संभावना कम हो जाएगी।

अजित पवार और सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट, 25 हजार करोड़ के MSC बैंक घोटाले में राहत

अजित पवार और सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट, 25 हजार करोड़ के MSC बैंक घोटाले में राहतमहाराष्ट्र के डिप्टी सीएम दिवंगत अजित पवार और सुनेत्रा पवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 25 हजार करोड़ के MSC बैंक घोटाले में कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने EOW की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की। EOW ने कोर्ट को बताया कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बना।

पीएम मोदी आज साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का करेंगे उद्घाटन

पीएम मोदी आज साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का करेंगे उद्घाटनप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद और साणंद के महत्वपूर्ण दौरे पर आ रहे हैं। उनके इस आगमन को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, पीएम मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां स्थानीय नेताओं और उच्च अधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और थोड़े समय के विश्राम के बाद वे सीधे साणंद के लिए रवाना होंगे।

मार्च में पड़ेगी अप्रैल जैसी गर्मी? उत्तर-पश्चिम भारत में क्यों बढ़ रहा तापमान?

मार्च में पड़ेगी अप्रैल जैसी गर्मी? उत्तर-पश्चिम भारत में क्यों बढ़ रहा तापमान?बसंत ऋतु शुरू होने के बाद देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी राज्यों में जहां बारिश हो रही है, वहीं उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है।

योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, फरवरी तक उत्तर प्रदेश में ₹1.96 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व संग्रह

योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, फरवरी तक उत्तर प्रदेश में ₹1.96 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व संग्रहमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के फरवरी मासांत तक के कर एवं करेत्तर राजस्व की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। जीएसटी, वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन, ऊर्जा, भू-राजस्व तथा खनन विभागों द्वारा प्रस्तुत लक्ष्यों और उपलब्धियों का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व वृद्धि प्रदेश में विकास कार्यों की गति को निर्धारित करती है।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
