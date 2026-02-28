CM धामी ने हल्द्वानी को दी 147 करोड़ से ज्‍यादा की सौगात, 154 करोड़ की पेयजल योजना का किया भूमि पूजन

Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए 147 करोड़ 28.56 लाख की 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 72 करोड़ 38 लाख की लागत से 23 योजनाओं का लोकार्पण तथा 74 करोड 90 लाख 56 हजार की लागत से 17 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। साथ ही 154 करोड़ की लागत से हल्द्वानी–काठगोदाम स्रोत एवं ट्रीटमेंट संवर्धन पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया।





साथ ही 154 करोड़ की लागत से हल्द्वानी-काठगोदाम स्रोत एवं ट्रीटमेंट संवर्धन पेयजल योजना का भूमि पूजन भी किया। धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।





उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अल्मोड़ा और हरिद्वार में नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत की गई है।

