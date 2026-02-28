शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  Indian Embassy issues advisory after attack on Iran
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (17:15 IST)

भारतीय रहें सावधान और चौकन्ने, निर्देशों का करें पालन, ईरान पर हमले के बाद एडवाइजरी जारी

Indian Embassy issues advisory after attack on Iran
Iran-Israel War News : ईरान पर बड़े हमले के बाद भारतीय दूतावास की तरफ से इसराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। खबरों के अनुसार, भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे बहुत सावधानी बरतें, हर समय चौकन्ना रहें और गैर जरूरी यात्राओं से बचें, साथ ही इसराइली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा गाइडलाइंस और निर्देशों का सख्ती से पालन करें। गौरतलब है कि इसराइल के अलग-अलग शहरों में अभी 20 हजार से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के लगभग 85000 यहूदी भी रहते हैं।

गौरतलब है कि इसराइल के अलग-अलग शहरों में अभी 20 हजार से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के लगभग 85000 यहूदी भी रहते हैं। भारतीय दूतावास की तरफ से जारी एडवाइजरी में गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को तय शेल्टर के पास रहना चाहिए और अपने रहने या काम करने के इलाके में सबसे पास की सुरक्षित जगहों के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को जहां तक संभव हो घर के अंदर रहने की अपील की है। 
 

भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर

एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को लोकल न्यूज, ऑफिशियल अनाउंसमेंट और इमरजेंसी अलर्ट लगातार देखते रहने के लिए कहा गया है। किसी भी इमरजेंसी में भारतीय नागरिक 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर +972-54-7520711 और ई-मेल: [email protected] के जरिए तेल अवीव में भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। 
 

दुनियाभर में एयरलाइंस पर पड़ रहा असर 

जंग की स्थिति के बीच कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। इसका असर दुनियाभर की एयरलाइंस पर पड़ रहा है। जंग के बीच एयर इंडिया ने इसराइल हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण अपनी दिल्ली-तेल अवीव उड़ान को मुंबई की ओर मोड़ दिया। कंपनी ने कहा कि हम सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी उड़ानों में बदलाव करते रहेंगे।
 

ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई

आईडीएफ ने मिसाइल और ड्रोन से हमले की आशंका जताई है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान में एक साथ कई जगहों पर राकेट दागे गए हैं। हमले के बाद इसराइल और ईरान दोनों ने अपनी हवाई सीमा बंद कर दी हैं। 

इसराइल में आपातकाल घोषित 

इसराइल के रक्षामंत्री इजराइल कैट्ज ने देशभर में तत्काल राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। इसराइली वायुसेना ने ईरान में कई टारगेट को निशाने पर लिया है। इसराइल ने दर्जनों सैन्य ठिकानों और कुछ संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान पर यह हमला अमेरिकी धमकियों के बीच किया है। जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर हमले की धमकी दे रहे थे। 
 

खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट

ईरान के सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) आयतुल्लाह अली खामेनेई के कार्यालय पर हमला हुआ है। अमेरिका ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे एक बड़ी कामयाबी बताया है। हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। 
 

ईरान ने पहले ही दी थी चेतावनी 

इस बीच ईरान ने भी जवाबी हमले शुरू किए हैं, क्‍योंकि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वह मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को श्मशान बना देगा। खाड़ी देशों में कतर, बहरीन, कुवैत, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक और मिस्र जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे (Military Bases) मौजूद हैं। अगर ईरान इन ठिकानों पर पलटवार करने में सफल रहा, तो यह क्षेत्रीय संघर्ष एक बड़े 'ग्लोबल वॉर' में बदल सकता है।
Edited By : Chetan Gour
आंध्र में पटाखा फैक्‍टरी में भीषण विस्फोट, 18 लोगों की मौत, कई गंभीर घायल

अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शन

अरविंद केजरीवाल को अन्ना हजारे की बड़ी सलाह, शराब घोटाले में बरी होने पर आया रिएक्शनअन्ना हजारे (Anna Hazare) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के बरी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और अदालत के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा देश न्यायपालिका के आधार पर चलता है।

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया 'खुली जंग' का ऐलान, क्यों हैं दोनों देशों के बीच तनाव, भारत पर क्या होगा असर

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया 'खुली जंग' का ऐलान, क्यों हैं दोनों देशों के बीच तनाव, भारत पर क्या होगा असरदक्षिण एशिया से इस समय की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर पड़ोसी देश अफगानिस्तान के खिलाफ 'खुली जंग' (Open War) का ऐलान कर दिया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीमा (डूरंड लाइन) पर पिछले काफी समय से तनाव बना हुआ था।

Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मदद

Aadhaar center ढूंढना हुआ आसान, UIDAI ने Google Maps के साथ की बड़ी साझेदारी, जानें कैसे मिलेगी मददuidai google maps partner to locate 60000 aadhaar centres online : आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने दिग्गज टेक कंपनी Google के साथ हाथ मिलाया है। इस साझेदारी के तहत अब देशभर के सत्यापित (Verified) आधार केंद्रों की सटीक जानकारी सीधे Google Maps पर उपलब्ध होगी।

केजरीवाल कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल बोले- मुझे रोकने का एक ही रास्ता मेरा कत्ल करा दो

केजरीवाल कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल बोले- मुझे रोकने का एक ही रास्ता मेरा कत्ल करा दोआम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर के लोगों ने जिन्होंने इतने कठिन समय में हमारा साथ दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह पिछले 4 साल से ED, CBI और सारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर शराबा घोटाला नामक एक आरोप लगाया गया।

शराब घोटाले में बरी होने पर फूट-फूटकर रोए केजरीवाल, कहा- हमारे खिलाफ सबसे बड़ा षडयंत्र

शराब घोटाले में बरी होने पर फूट-फूटकर रोए केजरीवाल, कहा- हमारे खिलाफ सबसे बड़ा षडयंत्रKejriwal Sisodia gets clean chit: दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री अरविन्द केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। केजरीवाल को उनके सहयोग मनीष सिसोदिया ने संभाला। आप नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और अब कोर्ट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

LIVE: इजराइल ने खामेनेई और राष्ट्रपति पजेश्कियन को निशाना बनाया

LIVE: इजराइल ने खामेनेई और राष्ट्रपति पजेश्कियन को निशाना बनायाIsrael Iran War 2026: इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हो गई है। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, वहीं 8 से ज्यादा देशों में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। इस बीच, इजराइल ने दावा किया है उसने ईरान के धर्मगुरु खामेनेई और राष्ट्रपति पजेश्कियन को निशाना बनाया है। हालांकि उन्हें इस हमले में नुकसान पहुंचा है या नहीं इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

ईरान ने 8 देशों पर एक साथ दागीं मिसाइलें, ट्रंप ने किया 'रेजीम चेंज' का ऐलान, तेहरान में हड़कंप, इजरायल-ईरान अटैक की 10 बड़ी बातें

ईरान ने 8 देशों पर एक साथ दागीं मिसाइलें, ट्रंप ने किया 'रेजीम चेंज' का ऐलान, तेहरान में हड़कंप, इजरायल-ईरान अटैक की 10 बड़ी बातेंTehran Attack Live Updates: मध्य पूर्व (Middle East) में युद्ध के बादल अब पूरी तरह गहरा गए हैं। शनिवार, 28 फरवरी 2026 को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे "मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस" का नाम दिया है।

ईरान पर अमेरिका-इजराइल का बड़ा हमला : क्या मोदी की यात्रा और 'स्ट्राइक' की टाइमिंग महज इत्तेफाक है?

ईरान पर अमेरिका-इजराइल का बड़ा हमला : क्या मोदी की यात्रा और 'स्ट्राइक' की टाइमिंग महज इत्तेफाक है?Israel Iran War 2026: पश्चिम एशिया (West Asia) के समीकरण रातों-रात बदल गए हैं। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका का एक 'संयुक्त हमला' है। इस हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस ऑपरेशन की 'टाइमिंग' को लेकर हो रही है।

कूनो में बढ़ा चीतों का कुनबा, बोत्स्वाना से लाए गए 9 चीतों को क्वारेंटाइन बाड़े में छोड़ा गया

कूनो में बढ़ा चीतों का कुनबा, बोत्स्वाना से लाए गए 9 चीतों को क्वारेंटाइन बाड़े में छोड़ा गयामध्यप्रदेश के कूनो में अब चीतों का कुनबा और बढ़ गया है। बोत्स्वाना से लाए गए 9 चीतों को आज कूनो में छोड़ा गया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी महाद्वीप बोत्स्वाना से लाए गए चीतों को क्वारेंटाइन बाड़े में छोड़ा।

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियां

Samsung ने लॉन्च की Galaxy S26 सीरीज, जानिए क्या हैं खूबियांSamsung Electronics ने अपनी नई फ्लैगशिप Samsung Galaxy S26 Series को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे इंट्यूटिव और एडवांस Galaxy AI फोन है, जो रोजमर्रा के कामों को पहले से ज्यादा आसान और तेज बना देगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?

Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra vs iPhone 17 Pro Max : कीमत से कैमरा तक जानें कौन है सबसे दमदार फ्लैगशिप?सैन फ्रांसिस्को में आयोजित Galaxy Unpacked इवेंट में सैमसंग ने अपने नए अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra को लॉन्च कर हाई-एंड स्मार्टफोन बाजार की तस्वीर बदल दी है। हार्डवेयर-लेवल Privacy Display टेक्नोलॉजी और कस्टमाइज्ड Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आया यह फोन अब अपने ही पिछले मॉडल Samsung Galaxy S25 Ultra और हाल ही में लॉन्च हुए Apple iPhone 17 Pro Max को सीधी टक्कर दे रहा है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।
