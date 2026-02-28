ईरान पर हमलों को लेकर बड़ा दावा, जवाबी हमले में ईरानी रक्षा मंत्री की मौत, सेना का बड़ा कमांडर भी मारा गया

Iran-Israel War News : ईरान पर हमलों को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। खबरों के अनुसार, दावा किया गया है कि इसराइल और अमेरिका के हमले में ईरानी रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादेह और ईरानी सेना के कमांडर मोहम्मद पाकपूर की मौत हो गई। इसे ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान ने भी साफतौर पर इन दावों को खारिज नहीं किया है। इन हमलों में तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के कार्यालय को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि हथियार डाल दो नहीं तो मौत का सामना करने के लिए तैयार रहो।

ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका

ईरान ने भी इन दावों को खारिज नहीं किया

बुर्ज खलीफा के पास धमाका

दुबई एयरपोर्ट ने सभी उड़ानें रोक दी

ईरान को हूती और हिजबुल्लाह का साथ मिल गया है, जिसके बाद लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इसराइल पर मिसाइलें दागी है। मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव के बीच दुबई एयरपोर्ट ने सभी उड़ानें रोक दी हैं, जिससे हजारों यात्री फंस गए हैं। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ जमा हो गई है। एयर इंडिया ने मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति को देखते हुए मीडिल ईस्ट जाने वाली सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया है।

Edited By : Chetan Gour