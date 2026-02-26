गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. pm modi israel visit golden horizon missile deal india defense
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 26 फ़रवरी 2026 (11:50 IST)

इजरायल से भारत को मिल सकती है ‘गोल्डन होराइजन’ मिसाइल! चीन-पाकिस्तान पर बढ़ेगा स्ट्रैटजिक दबाव?

golden horizon missile
Golden Horizon Missile : इजरायल दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत होना है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच गोल्डन होराइजन मिसाइल पर भी बात बन सकती है। इसे सुखोई-30 MKI की मदद से लांच किया जा सकता है। इस डील से चीन और पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है। ALSO READ: नेतन्याहू ने भारतीय कपड़े पहनकर पीएम मोदी को चौंकाया, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो
 
मीडिया खबरों के अनुसार, इजरायल ने भारत को गोल्डन होराइजन मिसाइल देने की पेशकश की है। यह एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल (ALBM) है, जो डीप स्ट्राइक वेपन है। इसकी रफ्तार 6500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह करीब 8.3 मीटर लंबी, लगभग 3100 किलोग्राम भारी है। 
 
गोल्डन होराइजन की मदद से मजबूत से मजबूत अंडरग्राउंड स्ट्रैटजिक फैसिलिटी को पलक झपकते ही खाक में मिलाया जा सकती है। इससे अंडरग्राउंड शक्तिशाली बंकर, जमीन के अंदर बने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सतह के नीचे मौजूद परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया जा सकता है।
 
बताया जाता है कि इस मिसाइल की अनुमानित रेंज 1,000 से 2,000 किलो मीटर तक हो सकती है। इसे फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकानों पर दागा जा सकती हैं। यह चीन और पाकिस्तान के वायुक्षेत्र में घुसे बिना भी वहां के किसी भी क्षेत्र पर हमला कर सकती है।

क्यों है भारत के लिए खास?

अंडरग्राउंड टारगेट पर सटीक हमला : गोल्डन होराइजन मजबूत बंकर, जमीन के नीचे बने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रैटजिक फैसिलिटी को निशाना बना सकती है।
बिना एयरस्पेस में घुसे हमला : बताया जा रहा है कि यह मिसाइल दुश्मन देश के वायुक्षेत्र में प्रवेश किए बिना भी 1,000–2,000 किमी दूर तक हमला कर सकती है। इससे चीन और पाकिस्तान के भीतर रणनीतिक ठिकानों पर दबाव बनाया जा सकता है।
एयर पावर में गुणात्मक बढ़त :  अगर इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 MKI बेड़े में शामिल किया जाता है, तो भारत की एयर-बेस्ड स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ सकती है।

भारत-इजरायल रक्षा संबंधों को मिलेगा नया आयाम

भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, एयर डिफेंस और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी तक फैला हुआ है। ‘गोल्डन होराइजन’ पर संभावित समझौता दोनों देशों के सामरिक संबंधों को और मजबूत कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की यह बैठक एशिया की रणनीतिक राजनीति पर भी असर डाल सकती है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंप

NCERT का बड़ा फैसला! कक्षा 8वीं की किताब से हटेगा 'न्यायिक भ्रष्टाचार' का चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद मंचा हड़कंपसुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद NCERT कक्षा 8वीं की सोशल साइंस (CBSE) की पाठ्यपुस्तक से न्यायिक भ्रष्टाचार (Judicial Corruption) से जुड़े अंशों को हटा सकता है। सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने अपनी वेबसाइट से नई सोशल साइंस की किताब को पहले ही हटा लिया है।

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांच

दसवीं की परीक्षा के दौरान नाबालिग ने बाथरूम में दिया बच्‍चे को जन्‍म, लड़की ने बताई वजह, पुलिस ने शुरू की जांचपीथमपुर थाना सेक्टर-1 इलाके में एक प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर दसवीं की परीक्षा दे रही एक नाबालिग छात्रा ने टॉयलेट में एक नवजात को जन्म देने के मामले ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। छात्रा अपना मैथ्स का एग्जाम देने पहुंची थी, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। वह टॉयलेट गई, काफी देर तक वापस न लौटने पर जब स्कूल स्टाफ ने जाकर देखा, तो वहां छात्रा ने बच्चे को जन्म दे दिया था।

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनी

मणिकर्णिका घाट पर 'मसान की होली' पर बढ़ा विवाद, डोम राजा परिवार ने उठाए सवाल, परंपरा को लेकर दी यह चेतावनीControversy escalates over Masaan Holi at Manikarnika Ghat : उत्‍तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाने वाली 'मसान की होली' विवादों के घेरे में आ गई है। खबरों के अनुसार, 'मसान की होली' को लेकर डोम राजा परिवार के वंशज विश्वनाथ चौधरी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि चिता की राख से होली खेलने की परंपरा शास्त्रसम्मत नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोजन नहीं रोका गया तो वे महाश्मशान में में दाह संस्कार रोकने को बाध्य होंगे।

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तां

पुतिन की ‘मीट स्टॉर्म’ रणनीति: अपनों की लाशों पर आगे बढ़ रही रूसी सेना, रूह कंपा देगी सैनिकों की दास्तांबीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘The Zero Line’ में रूसी सैनिकों ने युद्ध के मैदान की उस अमानवीयता का खुलासा किया है, जिसे सुनकर दुनिया दंग है। जानें क्या है 'मीट स्टॉर्म' और 'ज़ीरोइंग'।

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदात

बिहार में दुल्‍हन को स्‍टेज पर मारी गोली, नकाब पहनकर आया था सिरफिरा, कैमरे में कैद हुई खौफनाक वारदातBride shot at wedding ceremony : बिहार के बक्सर में शादी समारोह के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबरों के अनुसार, स्‍टेज पर जयमाला की रस्म के दौरान एक सिरफिरे युवक ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी और चीख-पुकार मच गई। युवक दुल्‍हन का पुराना प्रेमी बताया जा रहा है, जो कि घटना के वक्‍त मुंह पर नकाब पहनकर आया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

GSEB की परीक्षाएं आज से शुरू, शिक्षामंत्री प्रद्युम्न ने दी शुभकामनाएं, बताए सफलता के टिप्स

GSEB की परीक्षाएं आज से शुरू, शिक्षामंत्री प्रद्युम्न ने दी शुभकामनाएं, बताए सफलता के टिप्सGujarat State Education Board exams : गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री प्रद्युम्न वाजा ने सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह समय आपकी सालभर की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का फल पाने का है। उन्होंने छात्रों से इस पल को डर के बजाय उत्साह और सकारात्मकता के साथ स्वीकार करने का आह्वान किया है, क्योंकि यह परीक्षा उनके शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

MP में फिर बदला मौसम: कहीं बारिश-ओले, तो कहीं बढ़ी गर्मी, जानें आपके शहर का हाल

MP में फिर बदला मौसम: कहीं बारिश-ओले, तो कहीं बढ़ी गर्मी, जानें आपके शहर का हालMadhya Pradesh Weather : मध्य प्रदेश के कई जिलों बारिश, आंधी और ओलावृष्‍टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी और आगर जिले में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। जानिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में कैसा है मौसम?

सीएम योगी बने ‘ओडीओपी’ के सबसे बड़े ब्रांड अंबेसडर

सीएम योगी बने ‘ओडीओपी’ के सबसे बड़े ब्रांड अंबेसडरYogi Japan visit: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर व जापान दौरे में जहां एक ओर निवेश और औद्योगिक साझेदारियों की नई गाथा लिखी गई, वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) के सबसे बड़े ब्रांड अंबेसडर के रूप में भी नजर आए। यूपी की मिट्टी से जन्मी पारंपरिक शिल्प कला ने सिंगापुर व जापान के बच्चों से लेकर अति-विशिष्ट लोगों तक, सबका दिल जीत लिया।

Weather Update : होली से पहले फिर बदलेगा मौसम, थमा बारिश का दौर, अब सताएगी गर्मी

Weather Update : होली से पहले फिर बदलेगा मौसम, थमा बारिश का दौर, अब सताएगी गर्मीWeather Update News : होली से पहले ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक ओर जहां ठंड धीरे-धीरे विदाई ले रही है, वहीं दूसरी ओर गर्मी धीरे-धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है। राजस्थान के कुछ इलाकों में तो पारा 36 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। बारिश का दौर भी थमता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, 2 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।

इजरायल से भारत को मिल सकती है ‘गोल्डन होराइजन’ मिसाइल! चीन-पाकिस्तान पर बढ़ेगा स्ट्रैटजिक दबाव?

इजरायल से भारत को मिल सकती है ‘गोल्डन होराइजन’ मिसाइल! चीन-पाकिस्तान पर बढ़ेगा स्ट्रैटजिक दबाव?Golden Horizon Missile : इजरायल दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत होना है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच गोल्डन होराइजन मिसाइल पर भी बात बन सकती है। इसे सुखोई-30 MKI की मदद से लांच किया जा सकता है। इस डील से चीन और पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बढ़ सकता है।

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोन

Samsung Galaxy S26 Ultra Launch : आईफोन की छुट्टी करने आया सैमसंग का नया 'बाहुबली' फोनSamsung Galaxy Unpacked 2026: टेक जगत का सबसे बड़ा इवेंट आज सैन फ्रांसिस्को में आयोजित होने जा रहा है। सैमसंग अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 के साथ नए ईयरबड्स और घड़ियाँ लॉन्च करने के लिए तैयार है।

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्स

iQOO 15R भारत में लॉन्च, 7,600mAh की तगड़ी बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानें कीमत और फीचर्सiQOO ने 24 फरवरी, 2026 को भारत में प्रीमियम सेगमेंट के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए अपना नया स्मार्टफोन iQOO 15R लॉन्च कर दिया है। वीवो (Vivo) का यह सब-ब्रैंड नए iQOO 15R के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंड-फील (पकड़ने में आसान) अनुभव देने की कोशिश कर रहा है। इसकी बिक्री 3 मार्च से Amazon और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौका

Google Pixel 10a के लॉन्च होते ही Pixel 9a की कीमतों में भारी गिरावट, अब बेहद कम दाम में खरीदने का मौकाGoogle Pixel 10a के बाजार में आते ही Google Pixel 9a की सेल ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी डिस्काउंट के चलते यह मिड-रेंज स्मार्टफोन अब और भी किफायती हो गया है। 8GB RAM + 256GB वेरिएंट, जो मूल रूप से 49,999 रुपए में लॉन्च हुआ था, अब Amazon, Flipkart और Croma जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर काफी कम कीमत में उपलब्ध है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com