जापान में आया शक्तिशाली भूकंप, 6.7 तीव्रता के झटके, सुनामी की चेतावनी

जापान में भूकंप के बेहद तेज झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय समय के मुताबिक रविवार शाम उत्तरी जापान के तट पर शक्तिशाली भूकंप आया है। इससे इवाते प्रांत में बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है।

मीडिया खबरों के मुताबिक जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.7 मापी गई, जिसे खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। यह शक्तिशाली भूकंप शाम 5.03 बजे (स्थानीय समयानुसार) आया। भूकंप से हुए नुकसान के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है।

मीडिया खबरों के मुताबिक भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट पर समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इस दौरान इवाते के कुछ हिस्सों में आए भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। भूकंप के बाद जापान में सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक मीटर ऊंची सुनामी उठने की चेतावनी जारी की है। इससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है।