Congress party : राहुल गांधी 2 मिनट देरी से पहुंचे तो मिली सजा, पचमढ़ी ट्रेनिंग कैंप में लगाने पड़े 10 पुशअप, पढ़िए पढ़िए क्या है पूरा मामला

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ऐसी अनोखी सजा मिली, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा याद रहेगी। अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को दी गई अनोखी सजा वायरल हो रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जारी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में 2 मिनट की देरी से पहुंचने पर रविवार को 'सजा के तौर पर 10 पुशअप लगाए। कांग्रेस पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिन राव ने संगठन सृजन अभियान के तहत चल रहे शिविर में देरी से पहुंचने पर प्रतिभागियों के लिए 10 पुशअप की सजा तय की थी।

राहुल गांधी के जंगल सफारी पर भाजपा का निशाना

राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने हरियाणा मॉडल बताया था, जहां 25 लाख वोट चुराए गए-हर 8 में से एक वोट। हमारे पास सबूत हैं और हम उन्हें धीरे-धीरे सार्वजनिक करेंगे।

मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने आए राहुल गांधी ने सुबह जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। इसे लेकर मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर राजनीति को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया और कहा कि जब बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव हो रहे हैं तब वरिष्ठ कांग्रेस नेता मध्यप्रदेश में जंगल सफारी का आनंद उठा रहे हैं। Edited by : Sudhir Sharma