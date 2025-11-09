93rd Air Force Day: 'चिकन नेक कॉरिडोर' के पास IAF ने दिखाई ताकत, दुश्मनों की उड़ी नींद

Air Force Anniversary : भारतीय वायुसेना ने अपनी 93वीं वर्षगांठ पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 'फ्लाइंग डिस्प्ले 2025' का आयोजन किया। इस एयर शो में वायुसेना के आधुनिक विमानों और हेलिकॉप्टरों ने भाग लिया। इसमें सूर्यकिरण और सारंग टीमों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। असम के मुख्यमंत्री ने इसे दुश्मनों के लिए कड़ा संदेश बताया।

शो में राफेल, सुखोई, अपाचे, मिग, आईएल-78 रिफ्यूलर, मिराज, जगुआर, सी-17 ग्लोबमास्टर, एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर एमके1, सी-130 हर्क्यूलिस, एंटोनोव एएन-32 और सूर्य किरण जैसे विमानों ने भाग लिया। ये सभी सात एयर बेस गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, चाबुआ, हसिमारा, बागडोगरा और पनगढ़ से संचालित हुए। एयर शो में असम के दिवंगत लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें उनके प्रसिद्ध गीत 'मायाबिनी रातिर बुकुत' का प्रदर्शन शामिल था।