रविवार, 9 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. IAF Organises First Ever Full-Scale Air Show in Guwahati to Mark 93rd Anniversary
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रविवार, 9 नवंबर 2025 (22:07 IST)

93rd Air Force Day: 'चिकन नेक कॉरिडोर' के पास IAF ने दिखाई ताकत, दुश्मनों की उड़ी नींद

Air Force Anniversary
Air Force Anniversary : भारतीय वायुसेना ने अपनी 93वीं वर्षगांठ पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 'फ्लाइंग डिस्प्ले 2025' का आयोजन किया। इस एयर शो में वायुसेना के आधुनिक विमानों और हेलिकॉप्टरों ने भाग लिया। इसमें सूर्यकिरण और सारंग टीमों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। असम के मुख्यमंत्री ने इसे दुश्मनों के लिए कड़ा संदेश बताया।
शो में राफेल, सुखोई, अपाचे, मिग, आईएल-78 रिफ्यूलर, मिराज, जगुआर, सी-17 ग्लोबमास्टर, एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर एमके1, सी-130 हर्क्यूलिस, एंटोनोव एएन-32 और सूर्य किरण जैसे विमानों ने भाग लिया। ये सभी सात एयर बेस गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, चाबुआ, हसिमारा, बागडोगरा और पनगढ़ से संचालित हुए। एयर शो में असम के दिवंगत लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें उनके प्रसिद्ध गीत 'मायाबिनी रातिर बुकुत' का प्रदर्शन शामिल था।
इस शो में 75 विमानों ने हिस्सा लिया, जो 'चिकन नेक' के पास वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि इस एयर शो से देश के दुश्मनों को सख्त संदेश मिला है।  एक्स पर एक पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री सरमा ने लिखा कि पूर्वोत्तर में पहली बार आयोजित हुए इस एयर शो के जरिए वायुसेना ने चिकन नेक गलियारे के पास अपनी ताकत, कौशल और भावना का शानदार प्रदर्शन कर दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि चार देशों की सीमाएं चिकन नेक के बेहद करीब हैं।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लान

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लानराष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख (RSS) मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा लेता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। पाकिस्तान को जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी कोशिशों का बार-बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्ट

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्टIndore Weather Update News : पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मध्‍य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में इन दिनों खासकर रात के समय ठंड का असर तेजी से बढ़ गया है। ठंड ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने इंदौर और आसपास के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान औसत न्यूनतम तापमान से 9 डिग्री कम है।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरल

चुनाव प्रचार के बीच स्मृति ईरानी की गोलगप्पा पार्टी, वीडियो वायरलBihar Election 2025 : पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही हैं। लगातार चुनाव प्रचार में जुटी स्मृति की नजर पटना में जब एक गोलगप्पे की दुकान पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और भाजपा नेताओं के साथ एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंच गईं।

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहरक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और राजग सरकार 2047 तक देश को “सबसे समृद्ध राष्ट्र” बनाने की दिशा में काम कर रही है।

और भी वीडियो देखें

सीरिया में लोगों को अगवा कर लिए जाने, उनके गायब होने की खबरों पर चिंता

सीरिया में लोगों को अगवा कर लिए जाने, उनके गायब होने की खबरों पर चिंतासंयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) ने चिंता जताई है कि सीरिया में इस वर्ष जनवरी महीने से अब तक लगभग 100 लोगों को या तो अग़वा किया जा चुका है या फिर उन्हें ग़ायब कर दिया गया है। इसके मद्देनज़र, यूएन कार्यालय ने सीरियाई सरकार से और अधिक जवाबदेही की मांग की है। सीरिया में एक दशक से अधिक समय से जारी गृहयुद्ध के बाद दिसम्बर 2024 में हयात तहरीर अल-शम के नेतृत्व में हथियारबन्द लड़ाकों ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन का अन्त कर दिया था।

देश के दुश्मनों के सुर में सुर मिलाती है कांग्रेस, बिहार में गरजे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बोले- विपक्ष ने कराए हिंदू-मुस्लिम दंगे

देश के दुश्मनों के सुर में सुर मिलाती है कांग्रेस, बिहार में गरजे मुख्यमंत्री मोहन यादव, बोले- विपक्ष ने कराए हिंदू-मुस्लिम दंगेChief Minister Dr Mohan Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 नवंबर को पूर्वी चंपारण जिले की ढाका-चिरैया-नरकटिया-मोतिहारी विधानसभाओं में जोरदार प्रचार किया। उन्होंने ढाका विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया और जनता से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance-NDA) के पक्ष में मतदान की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जनता से कहा कि कांग्रेस और उसके साथी देश के दुश्मनों के सुर में सुर मिलाते हैं।

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

कांग्रेस मतलब मुसलमान, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के 'कांग्रेस मतलब मुसलमान' संबंधी बयान पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है।

क्‍या RSS का पंजीकरण हुआ है, मोहन भागवत ने दिया यह जवाब

क्‍या RSS का पंजीकरण हुआ है, मोहन भागवत ने दिया यह जवाबMohan Bhagwat News : बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (RSS) पर उठे सवालों का डॉ. मोहन भागवत ने जवाब दिया है। कार्यक्रम में जब भागवत से सवाल किया गया कि क्‍या आरएसएस कानूनी प्रामाणिकता और कानूनी बाध्यताओं से बचने के लिए अपंजीकृत है? हम असंवैधानिक नहीं हैं। हम संविधान के दायरे में काम करते हैं। भागवत ने कहा हम 'बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स' के रूप में वर्गीकृत हैं और एक मान्यता प्राप्त संगठन हैं।

यूनिसेफ की किशोरों को सर्वाइकल कैंसर व सड़क दुर्घटनाओं से बचाने की पहल

यूनिसेफ की किशोरों को सर्वाइकल कैंसर व सड़क दुर्घटनाओं से बचाने की पहलदुनिया के 180 देशों की मुश्किलों जगहों में वंचित बच्चों तक पहुंच बनाने और काम करने को समर्पित यूनिसेफ ने किशोरों को सर्वाइकल कैंसर व सड़क दुर्घटनाओं से बचाने हेतु जागृति हेतु नई पहल शुरू की है। किशोर स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों पर मीडिया की भूमिका को सशक्त बनाने के उद्देश्य यूनिसेफ इंडिया द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय 'ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर्स वर्कशॉप’ संपन्न हुई।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com