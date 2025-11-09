रविवार, 9 नवंबर 2025
नई दिल्ली , रविवार, 9 नवंबर 2025

क्‍या RSS का पंजीकरण हुआ है, मोहन भागवत ने दिया यह जवाब

Mohan Bhagwat News : बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (RSS) पर उठे सवालों का डॉ. मोहन भागवत ने जवाब दिया है। कार्यक्रम में जब भागवत से सवाल किया गया कि क्‍या आरएसएस कानूनी प्रामाणिकता और कानूनी बाध्यताओं से बचने के लिए अपंजीकृत है? हम असंवैधानिक नहीं हैं। हम संविधान के दायरे में काम करते हैं। भागवत ने कहा हम 'बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स' के रूप में वर्गीकृत हैं और एक मान्यता प्राप्त संगठन हैं। भागवत ने स्पष्ट किया कि कई चीजें बिना पंजीकरण के मौजूद हैं। यहां तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। आरएसएस के दृष्टिकोण के बारे में भागवत ने कहा कि हम संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करना चाहते हैं।

आरएसएस के दृष्टिकोण के बारे में भागवत ने कहा कि हम संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करना चाहते हैं।
भागवत ने कहा कि यहां तक कि हिंदू धर्म भी पंजीकृत नहीं है। आरएसएस के दृष्टिकोण के बारे में भागवत ने कहा कि हम संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है। जो लोग ऐसे प्रश्न उठाना चाहते हैं, वे उन्हें दोहराते रहते हैं और हमें उत्तर देते रहना होगा।

भागवत ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना हमारा कार्य है और हम इसे पूरा करेंगे। भागवत ने कहा कि संघ की शुरुआत 1925 में हुई थी। क्या आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ पंजीकृत होंगे। भागवत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हमें 3 बार प्रतिबंधित किया गया, जिसका अर्थ है कि सरकार हमें मान्यता देती है। अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं था तो उन्होंने किस पर प्रतिबंध लगाया? कानूनी और तथ्यात्मक रूप से, हम एक संगठन हैं। हम असंवैधानिक नहीं हैं।
भागवत ने कहा कि हिंदू होने का अर्थ है, भारत माता के वंशज, भारत के लिए जिम्मेदार। जो भी भारत के लिए लड़े, वे सभी हिंदू हैं। सभी मुसलमान और ईसाई के पूर्वज भी इसी भूमि के रहे हैं, इसलिए वे सभी भी हिंदू हैं। भागवत ने कहा कि संघ एक अद्वितीय संगठन है। पूरी दुनिया में इसके समान कोई नहीं है। संघ न तो किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया है और न ही विरोध। संघ का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि पूर्णता की स्थापना है।
गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दी

गुजरात में 3 पेट्रोल पंप के मालिक ने 2 मासूम बच्चियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दीDhirajbhai Rabari committed suicide In Gandhi nagar: एक हृदयविदारक घटना ने गुजरात के लोगों को झकझोर कर रख दिया, जब तीन पेट्रोल पंपों के मालिक और जाने-माने व्यवसायी धीरज भाई भालाभाई रबारी ने कथित तौर पर अपनी दो छोटी बेटियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर जान दे दी।

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलता

पालीताना बना दुनिया का पहला 'शुद्ध शाकाहारी शहर', जैन मुनियों के संघर्ष से मिली सफलताPalitana worlds first vegetarian city: गुजरात के भावनगर जिले का पालीताना शहर अब केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि विश्व मानचित्र पर एक अनूठी पहचान बन गया है। सरकार ने यहां नॉन-वेज भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके साथ ही पालीताना दुनिया का पहला आधिकारिक 'शाकाहारी शहर' घोषित हो गया है।

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...

गड्ढोंभरी सड़क के लिए आया सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिर्फ 999 रुपए...अगर आप एक अच्छे स्कूटर की तलाश में हैं तो Numeros Motors ने अपना दूसरा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ‘n-First’ लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है खराब सड़कों पर स्कूटर का परफार्मेंस बेहतरीन है। ‘n-First’ को भारतीय इंजीनियरिंग और इटैलियन डिजाइन हाउस Wheelab के सहयोग से तैयार किया गया है। कंपनी का कहान है कि यह बाइक और स्कूटर का कॉम्बिनेशन है।

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारी

चींटियों के डर से महिला ने किया सुसाइड, आखिर क्या होती है यह बीमारीतेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने चींटियों के डर से आत्महत्या कर ली। महिला ने सुसाइड नोट में इस परेशानी को बताया है। पुलिस के मुताबिक महिला मायर्मेकोफोबिया से पीड़ित थी, जो चींटियों का डर है।

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावा

कौन बनेगा बिहार का उप मुख्‍यमंत्री, चिराग पासवान ने किया यह बड़ा दावाChirag Paswan News : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासी बहस को एक बार फिर नई दिशा दे दी है। चिराग ने कहा कि उन्हें न पद का मोह है, न सत्ता की लालसा है। उनका मानना है कि जब तक राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई नहीं होगा, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। चिराग ने साफ कहा कि न उनके मन में उप मुख्‍यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, न ही पार्टी किसी पद के मोह में फंसने वाली है।

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लान

Pakistan को कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा भारत, RSS चीफ मोहन भागवत ने बताया प्लानराष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख (RSS) मोहन भागवत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत को नुकसान नहीं पहुंचा लेता तब तक उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। पाकिस्तान को जब तक भारत को नुकसान पहुंचाने से संतुष्टि मिलती रहेगी, तब तक वह ऐसा करता रहेगा। हमें उनकी कोशिशों का बार-बार मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्ट

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, शनिवार रात का पारा 7 डिग्री दर्ज, शीतलहर का अलर्टIndore Weather Update News : पहाड़ों पर बर्फबारी का सीधा असर मध्‍य प्रदेश के इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। शहर में इन दिनों खासकर रात के समय ठंड का असर तेजी से बढ़ गया है। ठंड ने 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार रात न्यूनतम तापमान गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने इंदौर और आसपास के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यह तापमान औसत न्यूनतम तापमान से 9 डिग्री कम है।

जापान में आया शक्तिशाली भूकंप, 6.7 तीव्रता के झटके, सुनामी की चेतावनी

जापान में आया शक्तिशाली भूकंप, 6.7 तीव्रता के झटके, सुनामी की चेतावनीजापान में भूकंप के बेहद तेज झटके महसूस किए गए हैं। स्थानीय समय के मुताबिक रविवार शाम उत्तरी जापान के तट पर शक्तिशाली भूकंप आया है। इससे इवाते प्रांत में बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है।

कच्चे तेल के भावों में गिरावट, क्या भारत में सस्ता होने वाला है पेट्रोल

कच्चे तेल के भावों में गिरावट, क्या भारत में सस्ता होने वाला है पेट्रोलक्या पेट्रोल के दामों में गिरावट आने वाली है। सऊदी अरब ने दिसंबर के लिए एशिया को दिए जाने वाले अपने तेल की कीमत कम कर दी है। यह फैसला OPEC+ की तरफ से अगले साल की शुरुआत में सप्लाई में कटौती करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब एशियाई देशों, खासकर भारत को सऊदी का तेल पहले से सस्ता मिलेगा।

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?

चुनाव प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर गरमाई सियासत, सासाराम में क्या बोले अमित शाह?Amit Shah in Sasaram : बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रविवार को बिहार के सासाराम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले राहुल और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। उन्होंने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। हमें घुसपैठियों के वोट नहीं चाहिए। हम तो सासाराम के युवाओं के वोट और लखपति दीदी के वोट से जीतने आए हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
