जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा देंगे इस्तीफा, जानिए वजह

Japan PM news in hindi : जापान ने प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा (Shigeru Ishiba) ने रविवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट से बचने के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया।

इशिबा ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। इसके बाद जापान ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता भी किया था। इसमें जापान को अमेरिकी टैरिफ से आंशिक राहत भी मिली थी। ट्रंप ने जापान पर टैरिफ 25 फीसदी से कम करके 15 फीसदी कर दिया है।

गौरतलब है कि जुलाई में हुए चुनाव में इशिबा के एलडीपी-नेतृत्व वाले गठबंधन ने ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया था। इसके बाद से ही पार्टी के अंदर इशिबा पर इस्तीफा के लिए दबाव बन रहा था। बहरहाल इशिबा का यह कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) और उसके सहयोगी कोमेटो को जुलाई में हुए चुनाव में कुल 47 सीटें मिली थीं, जबकि बहुमत के लिए कम से कम 50 सीटों की जरूरत थी।

