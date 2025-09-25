गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 25 सितम्बर 2025 (15:10 IST)

नो एंट्री पर मुस्‍लिम कर्मचारियों का प्रदर्शन, कहा, क्‍यों छीन रहे रोजगार, एकलव्‍य बोले, जिहादी मानसिकता के खिलाफ है लड़ाई

love jihad
इंदौर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए हाल ही में चलाए गए नो एंट्री अभियान के खिलाफ मुस्‍लिम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। दरअसल, हाल ही में एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों की बैठक ली थी और कहा था कि कपड़ों की दुकानों पर महिलाएं आती हैं।
मुस्लिम कर्मचारी उनसे मेल-जोल बढ़ाते है, और उनको कपड़ों की डिजाइन भेजने के बहाने उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं। इसके बाद वे हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद को अंजाम देते है। इस रोकने के लिए व्‍यापारियों से कहा गया था कि वे अपनी दुकानों में काम करने के लिए मुस्‍लिम युवकों को रोजगार न दें, और जो काम कर रहे हैं उन्‍हें निकालें।
क्‍या कहा मुस्‍लिम कर्मचारियों ने : इस अभियान के बाद कई मुस्‍लिम कर्मचारियों ने इस अभियान के खिलाफ आपत्‍ति जताकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि क्‍लॉथ मार्केट में सैकड़ों मुस्‍लिम कर्मचारी दुकानों में काम करते हैं। मुस्‍लिम कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर निकले और अपनी नाराजगी दर्ज कराई। उनका कहना है कि राजनीति चमकाने के लिए हमारे व्यापार और रोजगार से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम पहले भारतीय हैं। हर मुद्दे को हिन्दू-मुस्लिम में बांटना गलत है। वे दोपहर में बजाजा खाना चौक से राजवाड़ा पर पैदल मार्च करते हुए निकले। उनके हाथों में तख्तियां भी थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे वर्षों से दुकानों में नौकरी कर रहे है। कभी किसी तरह की शिकायत नहीं आई।
eklavya gaud
यह अस्‍तित्‍व की लड़ाई है : हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्‍य गौड़ ने वेबदुनिया को बताया कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि दुकानों से मुस्‍लिमों को हटाया जाए, मैंने यह कहा है कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों को हटाया जाए, जो हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। उन्‍होंने बताया कि लव जिहाद को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इंदौर लव जिहाद का केंद्र बनता जा रहा है। यह एक संगठित अपराध हो गया है। यूपी से लेकर मध्‍यप्रदेश तक और महाराष्‍ट्र से लेकर केरल तक यही हो रहा है। झांगूर बाबा कांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां तक मुस्‍लिमों के भाईचारे की बात है तो जब हिंदुओं पर अत्‍याचार होते हैं, कश्‍मीर से लेकर पुलवामा और पहलगाम में तब यह हिंदुओं के साथ खड़े नजर क्‍यों नहीं आते। तब इनकी गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा कहां चला जाता है। जिस तरह से हिंदू बहनों के साथ यह सब हो रहा है ऐसे में यह अस्‍तित्‍व की लड़ाई बन गई है और हम किसी भी कीमत पर हिंदुओं अस्‍तित्‍व को खतरे में नहीं डालने देंगे।
बता दें कि एकलव्‍य गौड़ ने इंदौर में लव जिहाद को रोकने के लिए क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों से कहा कि वे अपनी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दे। इस चेतवानी का इंदौर में मुस्लिम व्यापारी व कर्मचारियों ने विरोध किया। हाथों में तख्तियां लेकर उन्‍होंने नाराजगी दर्ज की। पिछले दिनों एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों की बैठक ली थी और कहा था कि कपड़ों की दुकानों पर महिलाएं आती है। मुस्लिम कर्मचारी उनसे मेल-जोल बढ़ाते है और लव जिहाद को अंजाम देते है। इस कारण व्यापारी अपनी दुकानों से मुस्लिम कर्मचारियों को तुरंत हटा दें।

आबादी को बढ़ाने की साजिश : भाजपा नेता एकलव्य गौड़ का कहना है कि लव जिहाद के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। दुकानों पर महिला कर्मचारी भी काम करती है। मुस्लिम कर्मचारी उनसे मेलजोल बढ़ाते है और उन्हें फांसते हैं। इसके अलावा महिला ग्राहकों से भी मेलजोल बढ़ाते हैं। इस तरह के लव जिहाद के कई मामले सामने आए है। इस कारण हमने शीतला माता व क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे मुस्लिम कर्मचारियों को दुकानों पर न रखे।

हिंद रक्षक संगठन की रडार पर : बता दें कि हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य गौड़ ने बाकायदा अभियान चलाया और ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले युवकों को चिन्हित किया। एकलव्य के मुताबिक इस अभियान के तहत सीतलामाता बाजार और कपड़ा बाजार के व्यापारियों से मुलाकात कर जिहादी मानसिकता वाले कर्मचारियों को दुकानों से हटाने की मांग की गई है।
Edited By: Navin Rangiyal 
