शनिवार, 20 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. guideline for garba pandal in indore as love jihad case increased
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 20 सितम्बर 2025 (13:07 IST)

इंदौर- भोपाल में गरबों पर गाइडलाइन, गैर-हिन्दुओं की गरबा में एंट्री पर गरमा रहा माहौल, क्‍या है Love Jihad कनेक्‍शन?

भोपाल में BJP विधायक बोले, माथे पर तिलक लगाएं, देवी की आरती करें और पांडाल में आएं

Gujarati Garba
नवरात्रि (Navratri) की शुरुआत होने वाली है। इस अवसर पर जगह-जगह गरबा का आयोजन (Garba organized Various places) किया जाता है। ऐसे में गरबों के पहले इसे लेकर माहौल भी गरमाने लगा है। दरअसल, पिछले कुछ समय में इंदौर से लेकर भोपाल में लव जिहाद के मामले में अचानक तेजी आई है। इंदौर तो लव जिहाद का केंद्र बनता जा रहा है। हाल ही के दिनों यहां लव जिहाद के 74 प्रकरण दर्ज किए गए हैं
वहीं, हिंदुओं के पर्व गरबा में गैर हिंदू युवकों द्वारा युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहे हैं, कई बार गैर हिंदू युवक अपनी पहचान छुपाकर पांडालों में घुस जाते हैं, ऐसे में विवाद की स्‍थिति बनती है। इन विवादों को रोकने के लिए ही हिंदू संगठन और कुछ जनप्रतिनिधियों के बयान सामने आ रहे हैं। प्रदेश की हुजूर सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बकायदा वीडियो में इसे लेकर बयान जारी किया है।
क्‍या कहा बीजेपी विधायक शर्मा ने : नवरात्रि (Navratri) में गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कई इलाकों में गरबा का आयोजन किया जाता है। एमपी की हुजूर सीट से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा (BJP MLA Rameshwar Sharma) का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें उन्‍होंने कहा है कि गैर-हिंदू अगर गरबा करना चाहते हैं तो पहले माथे पर तिलक लगाएं, गंगाजल पिएं और धोती-कुर्ता पहनकर ही आएं और देवी की आरती भी करें।

कई हिंदू संगठन सक्रिय : इंदौर में भी हिंदू संगठन गरबा आयोजनों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। युवतियों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बजरंग दल, विश्‍व हिंदू परिषद और एबीवीपी के सदस्‍य गरबा करने वाली हिंदू युवतियों को समझाइश दे रहे हैं। वहीं गरबा आयोजकों को गरबा में एंट्री को लेकर सख्‍ती बरतने से लेकर पहचान छिपाकर गरबा में आने वाले गैर हिंदू लोगों पर नजर रखने और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्‍चित करने की सलाह दी जा रही है।
इंदौर में अचानक बढ़े लव जिहाद के मामले : बता दें कि पिछले कुछ ही समय में एमपी में लव जिहाद के मामलों अचानक तेजी आई है। खासकर इंदौर से लव जिहाद के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। ऐसे में हिंदू धार्मिक उत्‍सवों में ऐसे मामलों पर खासतौर से नजर रखने के लिए हिंदू संगठन और गरबा आयोजक प्‍लान कर रहे हैं।

क्‍या कहते हैं आंकड़े : बता दें कि विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट को देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के 283 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें 18 वर्ष से कम उम्र की 73 लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुईं। मध्य प्रदेश के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज 283 प्रकरणों में से 173 प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं। लव जिहाद के सर्वाधिक प्रकरण मालवा निमाड़ अंचल के पुलिस थानों में दर्ज किए गए।

लव जिहाद में पहले नंबर पर इंदौर : बता दें कि लव जिहाद के मामलों में पहले नंबर पर इंदौर तो दूसरे नंबर पर भोपाल है। यहां सर्वाधिक लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुईं। भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए हैं। इन दोनों ही शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। बावजूद इसके लड़कियों को गैर हिंदू युवक लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। इंदौर नगरीय क्षेत्र के पुलिस थानों में लव जिहाद के 74 प्रकरण दर्ज किए गए। लव जिहाद के प्रकरणों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 को 27 मार्च 2021 से लागू किया गया है।
राज्य में कुल 283 केस दर्ज हुए : वहीं, राज्य के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कुल 283 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 197 मामले अदालतों में चल रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले इंदौर में दर्ज हुए हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत 74 मामले दर्ज किए गए हैं। भोपाल में 33 मामले दर्ज हुए हैं।
रिपोर्ट : नवीन रांगियाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिर फूल जाता है, हृदय गति धीमी हो जाती है, रीढ़ लंबी हो जाती है, दवा ले नहीं सकते

सिर फूल जाता है, हृदय गति धीमी हो जाती है, रीढ़ लंबी हो जाती है, दवा ले नहीं सकतेअंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बताए अंतरिक्ष के अनुभव, कहा- सहनशक्ति की कठिन परीक्षा

डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान और चीन ने दिया झटका, बगराम में अड्‍डा बनाना चाहता है अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान और चीन ने दिया झटका, बगराम में अड्‍डा बनाना चाहता है अमेरिकाDonald Trump News: चीन और तालिबान ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चीन की सीमा के पास स्थित अफगानिस्तान की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने की बात कही थी।

इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, महिला ने लगाए थे फ्लाइट- होटल ऑफर के आरोप

इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, महिला ने लगाए थे फ्लाइट- होटल ऑफर के आरोपअपने खास अंदाज में इंदौर का ट्रैफिक संभालने वाले डांसिंग कॉप रंजीत सिंह (Dancing Cop Ranjit Singh) की अचानक तबियत बिगड़ गई है। सीने में दर्द और घबराहट के बाद उन्हें इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल (Shelby Hospital) में एडमिट करवाया गया है। बता दें कि डांसिंग कॉप रणजीत सिंह को हाल ही में लाइन अटैच (Line Attach) कर दिया गया है। पिछले दो दिनों से उन्‍हें लेकर विवाद चल रहा है।

राहुल के Gen-Z वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, बोले- 'अर्बन नक्सली' की तरह बोलते हैं...

राहुल के Gen-Z वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, बोले- 'अर्बन नक्सली' की तरह बोलते हैं...Devendra Fadnavis News : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को राहुल गांधी पर ‘अर्बन नक्सली’ की तरह बयान देने का आरोप लगाया और दावा किया कि कांग्रेस नेता ने ‘जेन-जेड’ को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा, उन्हें न तो संविधान पर भरोसा है और न ही वे संस्थाओं को मानते हैं। ‘जेन-जेड’ वे युवा हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है।

इमरान खान ने सेना प्रमुख मुनीर पर लगाए आरोप, बोले- मुझे और पत्नी को मानसिक यातना दे रहे...

इमरान खान ने सेना प्रमुख मुनीर पर लगाए आरोप, बोले- मुझे और पत्नी को मानसिक यातना दे रहे...Imran Khan News : जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर उन्हें और उनकी पत्नी को जेल में 'मानसिक यातना' दे रहे हैं ताकि वे टूटकर उनके सामने झुक जाएं। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने 72 वर्षीय इमरान खान कई मामलों में 2 साल से अधिक समय से जेल में हैं। वह फिलहाल रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं।

और भी वीडियो देखें

पाकिस्तान को बड़ा झटका, इन 3 राज्यों को मिलेगा सिंधु का पानी

पाकिस्तान को बड़ा झटका, इन 3 राज्यों को मिलेगा सिंधु का पानीSindhu Water : मोदी सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान जाने वाला सिंधु नदी का पानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को दिया जाएगा। इस फैसले से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। वहां जलसंकट बढ़ने के आसार है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया को CM बनाने की मांग के बीच नरेंद्र सिंह तोमर से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बंद कमरे में हुई चर्चा से सियासी अटकलें तेज

ज्योतिरादित्य सिंधिया को CM बनाने की मांग के बीच नरेंद्र सिंह तोमर से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बंद कमरे में हुई चर्चा से सियासी अटकलें तेजज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होने और सिंधिया के ग्वालियर-चंबल में जबरदस्त सक्रियता ने प्रदेश में सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। इस बीच शुक्रवार रात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ग्वालियर-चंबल की सियासत के दिग्गज नेता और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के घर अचानक पहुंचना और दोनों ही नेताओं के बीच बंद कमरे में आधे घंटे की मुलाकात को सियासी गलियारों में बेहद अहम माना जा रहा है।

Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, इन राज्‍यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, इन राज्‍यों में होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्टWeather Update News : देशभर में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। दिल्ली में मानसून कमजोर पड़ने के बाद तापमान और उमस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, लक्षद्वीप, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कहीं मध्‍यम तो कहीं तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक, मानसून अब पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है।

2 गोलगप्पे कम मिले तो महिला ने दिया धरना, वीडियो वायरल

2 गोलगप्पे कम मिले तो महिला ने दिया धरना, वीडियो वायरलVadodara Gol Gappa news : गुजरात के वडोदरा में एक दुकानदार को एक महिला को 2 गोलगप्पे खिलाना खासा महंगा पड़ गया। महिला सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। इससे सड़क पर जाम लग गया। बहरहाल मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

LIVE: H1B Visa पर ट्रंप की सख्ती, सालाना लगेगी 88 लाख रुपए वीजा फीस

LIVE: H1B Visa पर ट्रंप की सख्ती, सालाना लगेगी 88 लाख रुपए वीजा फीसLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा को लेकर बड़ा फैसला किया। है। अब इस वीजा के सहारे अमेरिका में एंट्री लेने वाले लोगों को 1 लाख डॉलर सालाना (लगभग 88 लाख रुपए) फीस देनी होगी। पल पल की जानकारी...

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com