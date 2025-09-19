शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. Indore dancing cop Ranjeet Singh health deteriorates
Written By
Last Updated : शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (19:17 IST)

इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, महिला ने लगाए थे फ्लाइट- होटल ऑफर के आरोप

Ranjeet Singh
अपने खास अंदाज में इंदौर का ट्रैफिक संभालने वाले डांसिंग कॉप रंजीत सिंह (Dancing Cop Ranjit Singh) की अचानक तबियत बिगड़ गई है। सीने में दर्द और घबराहट के बाद उन्हें इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल (Shelby Hospital) में एडमिट करवाया गया है। बता दें कि डांसिंग कॉप रणजीत सिंह को हाल ही में लाइन अटैच (Line Attach) कर दिया गया है। पिछले दो दिनों से उन्‍हें लेकर विवाद चल रहा है।
राधिका नाम की एक महिला ने उन पर इंदौर बुलाने के लिए फ्लाइट बुक करने और होटल में रूम बुक करने का ऑफर देने का आरोप लगाया था। इसके बाद इंस्‍टाग्राम पर दोनों के बीच वीडियो वॉर चल रहा था। इस बीच शुक्रवार को रंजीत की तबीयत खराब हो गई, उन्‍हें अस्‍पताल भेजा गया है।

क्‍या है पूरा मामला : एक महिला ने वीडियो बनाकर उन पर दोस्ती करने के लिए मैसेज करने का आरोप लगाया था। इसके बाद रणजीत सिंह ने भी वीडियो बनाकर सफाई दी थी। इसके बाद अधिकारियों ने रणजीत को लाइन अटैच कर दिया। रणजीत के खिलाफ एडिशनल डीसीपी के राजेश दंडोतिया ने विभागीय जांच शुरू की है।

क्‍या हैं राधिका सिंह के आरोप : दरअसल, राधिका सिंह नामक एक इंस्टाग्राम यूजर ने एक वीडियो जारी कर उन पर दोस्ती के लिए दबाव बनाने और अनुचित प्रस्ताव देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं, रंजीत सिंह ने भी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे प्रसिद्धि पाने का एक हथकंडा बताया है। रंजीत ने कहा है कि युवती ने लोकप्रियता पाने के लिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। तो वहीं, दूसरी तरफ पुलिस विभाग ने भी कांस्टेबल रंजीत सिंह पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि रंजीत इंदौर में डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर हैं। वे कई आयोजनों में शिरकत कर चुके हैं, पॉडकास्‍ट और इंटरव्‍यू कर चुके हैं।

दरअसल, राधिका सिंह नाम की एक युवती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया है कि इंदौर के प्रसिद्ध ट्रैफिक सिपाही रंजीत सिंह ने उन्हें दोस्ती करने के लिए संदेश भेजे। युवती के अनुसार, रंजीत ने उन्हें इंदौर आने का न्योता दिया और यहां तक कि फ्लाइट का टिकट कराने और शहर में ठहरने की व्यवस्था करने की भी पेशकश की। राधिका ने कहा कि उन्हें रंजीत का यह व्यवहार अनुचित लगा और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

आरोपों पर क्‍या कहा रंजीत ने : महिला का वीडियो आने के बाद ट्रैफिक हवलदार रंजीत सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया है। अपने उपर लगे आरोपों पर रंजीत सिंह ने सफाई पेश की है। उनका कहना है कि युवती मशहूर होने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके साथ ही रंजीत ने दावा करते हुए कहा कि वास्तव में युवती ने ही उनके साथ वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर की थी और इसके लिए इंदौर आने की बात कही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि युवती ने अपनी तरफ से चैट के कुछ हिस्से डिलीट कर दिए हैं ताकि पूरी सच्चाई सामने न आ सके। रंजीत ने इसे अपने खिलाफ एक साजिश करार दिया है।
Edited By: Navin Rangiyal 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Honda की पहली सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च, 130 KM की रेंज, भारत में क्या रहेगी कीमत

Honda की पहली सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च, 130 KM की रेंज, भारत में क्या रहेगी कीमतHonda ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है। बाइक की कीमत 12,999 यूरो यानी करीब 15.56 लाख रुपए रखी गई है। बाइक को योरपीयन बाजार में लॉन्च किया गया है। हालांकि होंडा यह बाइक भारत में कब लॉन्च करेगी, इसे लेकर उसने कोई जानकारी नहीं दी है। खबरों के मुताबिक भारत में इस बाइक को 10-12 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया जा सकता है।

Love jihad : इंदौर में लड़कियों का नंबर मांगा तो खैर नहीं, विधायक के बेटे ने जारी किया फरमान

Love jihad : इंदौर में लड़कियों का नंबर मांगा तो खैर नहीं, विधायक के बेटे ने जारी किया फरमानइंदौर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को देखते हुए अब इसे रोकने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ ने महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए एक नया फरमान जारी किया है।

online gaming bill 2025 : क्या हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू, अश्विनी वैष्णव ने बदलावों पर क्या कहा

online gaming bill 2025 : क्या हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम, 1 अक्टूबर से होंगे लागू, अश्विनी वैष्णव ने बदलावों पर क्या कहाonline gaming bill 2 : ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ये नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बार चर्चा की हैं।

EPFO ने आसान की 7 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों की राह, पासबुक चेक करना भी होगा आसान

EPFO ने आसान की 7 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों की राह, पासबुक चेक करना भी होगा आसानEmployees Provident Fund Organisation: सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक अंशधारकों को अब एक ही पोर्टल पर सभी प्रमुख सेवाओं और अपने खाते से जुड़ी जानकारियां एकल लॉगिन के जरिए मिल जाएंगी। श्रममंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को अधिक पारदर्शी, सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल सेवाएं देने के लिए कई सुधार किए हैं।

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाह

Amit Shah : वोटर अधिकार यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा, बिहार में राहुल गांधी पर जमकर बरसे अमित शाहगृह मंत्री शाह ने कहा कि कांग्रेस हर बार फेक नैरेटिव फैलाती है। राहुल गांधी ने एक यात्रा की। उनकी यात्रा का विषय वोट चोरी नहीं था। उनका विषय अच्छी शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़कें नहीं थीं, बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को बचाना था। यह राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी।

और भी वीडियो देखें

विधायक जी, आपके यमदूत ने पूरा परिवार लील लिया, आप मृतकों को कैसे जिम्‍मेदार ठहरा सकते हैं?

विधायक जी, आपके यमदूत ने पूरा परिवार लील लिया, आप मृतकों को कैसे जिम्‍मेदार ठहरा सकते हैं?इंदौर में बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस से हुई सड़क दुर्घटना में पूरा परिवार मारा गया, विधायक गोलू शुक्ला की संवेदनहीन प्रतिक्रिया ने मुद्दा और भी गर्मा दिया। विधायक जी, आपको जनता ने इसलिए चुना था कि आप आम लोगों की सुरक्षा का ध्‍यान रखें, इसलिए नहीं कि सड़कों पर बेलगाम भागते आपके यमदूत एक- दो लोग नहीं, बल्‍कि पूरे के पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दे। उस पर भी संवेदनहीनता की पराकाष्‍ठा यह कि आपने मरने वालों को ही उनकी मौत का जिम्‍मेदार ठहरा दिया। वो भी यह कहकर कि वे खड़ी बस से टकरा गए थे और सिक्‍स लेन बनने से सड़कों की हालत भी ठीक नहीं है।

Share Bazzar में तेजी थमी, Sensex 387 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावट

Share Bazzar में तेजी थमी, Sensex 387 अंक टूटा, Nifty में भी आई गिरावटShare Market Update News : प्रमुख कंपनियों एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफावसूली होने के कारण स्थानीय शेयर बाजार में 3 दिनों से चली आ रही बढ़त शुक्रवार को थम गई। सेंसेक्स 387 अंक टूटा। कारोबार के दौरान एक समय यह 528.04 अंक गिरकर 82,485.92 अंक पर आ गया था। जबकि निफ्टी में 96 अंक की गिरावट रही। एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ट्रेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक में सबसे अधिक गिरावट रही।

DUSU चुनाव में 4 में से 3 पद पर ABVP जीती, उपाध्‍यक्ष पद NSUI के खाते में

DUSU चुनाव में 4 में से 3 पद पर ABVP जीती, उपाध्‍यक्ष पद NSUI के खाते मेंDUSU Elections Results : दिल्ली विश्‍वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के आज आए नतीजों में 4 पदों में से 3 पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बाजी मार ली है। ABVP के आर्यन मान ने NSUI की जोश्लिन नंदिता चौधरी को 16196 वोटों से हराकर अध्‍यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। वहीं दूसरी ओर उपाध्‍यक्ष के पद पर एनएसयूआई के उम्‍मीदवार ने जीत हासिल की है। दिल्ली विश्‍वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए गुरुवार को वोट डाले गए थे और मतदान में 39.45 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई थी।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

लंदन के मेयर सादिक खान से क्यों नाराज हैं ट्रंप, बताया दुनिया का सबसे खराब मेयर

लंदन के मेयर सादिक खान से क्यों नाराज हैं ट्रंप, बताया दुनिया का सबसे खराब मेयरDonald Trump news in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंदन के मेयर सादिक खान से खासे नाराज हैं। वे उन्हें दुनिया के सबसे खराब मेयरों में से एक मानते हैं। ब्रिटेन यात्रा के दौरान उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि सादिक को रॉयल भोज में ना बुलाया जाए।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com