सोमवार, 29 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. FACT CHECK Jitu Patwari shared a false video of Chief Minister Mohan Yadav
Written By विकास सिंह
Last Updated :भोपाल , सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (22:37 IST)

FACT CHECK : मुख्यमंत्री ने क्या कहा और जीतू पटवारी ने क्या सुना, हो गई किरकिरी

Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्यप्रदेश सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति नेगेटिव माहौल बनाने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि, अक्सर अपनी ही किरकिरी करवा लेते हैं। आज उन्होंने X पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव से ही सवाल पूछ लिया है। FACT CHECK करने पर पता चला कि जीतू पटवारी ने CUT करके अधूरा वीडियो पोस्ट किया है।
उनके सवाल का जवाब उसी वीडियो में है। यहां हम आपको दोनों वीडियो और पूरा विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
वीडियो शेयर करते हुए  जीतू पटवारी ने X पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूछा कि जावरा से इंदौर की दूरी 185 किलोमीटर है और उज्जैन की दूरी 102 किलोमीटर है, लेकिन मोहन यादव जी अपने जादू से इसे सिर्फ 20 किलोमीटर कर देंगे। डॉ मोहन यादव जी कृपया बताइए, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी को 90 प्रतिशत तक कम करने वाली यह कौन सी टेक्नोलॉजी है। इस पर तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे संस्थानों को भी शोध करना चाहिए।
 BJP ने पटवारी की पोल खोल दी
भारतीय जनता पार्टी ने जीतू पटवारी की पोल खोल कर रख दी। भाजपा की ओर से पूरा वीडियो पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया गया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बता रहे थे कि वे इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने जा रहे हैं। इसमें रतलाम जिले का भी एक बड़ा क्षेत्र (इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन एरिया में) शामिल हो जाएगा। इस प्रकार इंदौर जो जावरा से 185 किलोमीटर दूर है, वह केवल 20 किलोमीटर दूर रह जाएगा।

सरल हिंदी में इसका मतलब यह है कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया की सीमा से जावरा केवल 20 किलोमीटर दूर रह जाएगा। मुख्यमंत्री सीमा विस्तार की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद को सीएम कैंडिडेट समझने वाले जीतू पटवारी इतनी सी बात नहीं समझ पाए। अब सोशल मीडिया पर उनकी किरकिरी हो रही है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाब

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाबSalman Khurshid's response to Digvijay Singh's statement : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की तारीफ को को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का भी जवाब सामने आया है। खुर्शीद ने फिल्म 'शोले' का जिक्र कर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि डाकू भी मजबूत होता है, तो क्या आप अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम भी डाकू बन जाओ? क्या आपको 'शोले' फिल्म याद है?

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेश

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेशAn Indian man won a racial discrimination case : ब्रिटेन के एक न्यायाधिकरण ने अपने प्रबंधक पर गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव का आरोप लगाने वाले एक भारतीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया और मुआवजे के रूप में लगभग 67000 पाउंड यानी लगभग 81 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। यह फैसला कार्यस्थल पर नस्लीय दुर्व्यवहार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत है। भारतीय व्यक्ति को उनके श्रीलंकाई मूल के बॉस ने 'गंदा' और 'गुलाम' कहा था और छुट्टी के अनुरोधों में भेदभाव किया।

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...Bangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है। भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच भारत के पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का बयान सामने आया है। पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेश के. गोयल ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में मौजूदा सापेक्ष शांति तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निर्णय जिहादी तत्वों से काफी प्रभावित हो रहे हैं।

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीख

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीखShashi Tharoor News : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ मिल गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारा तो 140 साल का इतिहास है उसमें तो बहुत सारे चीजे सीख सकते हैं। हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है चाहे आप कोई भी पार्टी में हो। उनके बारे (दिग्विजय सिंह) में आप उनसे ही पूछिए।

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजे

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजेRussia-Ukraine war News: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को खारिज करता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि रूस निर्णायक युद्ध के जरिए अपने सभी उद्देश्यों को हासिल करेगा। सेना की वर्दी में नजर आए पुतिन ने स्पष्ट किया कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो रूस अपनी ‘स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन’ के सभी लक्ष्यों को सैन्य ताकत से पूरा करेगा।

और भी वीडियो देखें

FACT CHECK : मुख्यमंत्री ने क्या कहा और जीतू पटवारी ने क्या सुना, हो गई किरकिरी

FACT CHECK : मुख्यमंत्री ने क्या कहा और जीतू पटवारी ने क्या सुना, हो गई किरकिरीमध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्यप्रदेश सरकार और खास तौर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति नेगेटिव माहौल बनाने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि, अक्सर अपनी ही किरकिरी करवा लेते हैं। आज उन्होंने X पर मुख्यमंत्री का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम डॉ. मोहन यादव से ही सवाल पूछ लिया है। FACT CHECK करने पर पता चला कि जीतू पटवारी ने CUT करके अधूरा वीडियो पोस्ट किया है।

UP : लोकल फॉर वोकल की गूंज से सजा मेरठ का खादी महोत्सव, देशभर के उत्पाद एक छत के नीचे

UP : लोकल फॉर वोकल की गूंज से सजा मेरठ का खादी महोत्सव, देशभर के उत्पाद एक छत के नीचेलोकल फॉर वोकल की अलख को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश सरकार की पहल पर मेरठ में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा भव्य खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है। नए साल 2026 के अवसर पर यदि कोई एक ही स्थान पर देश के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक, स्वदेशी और हस्तनिर्मित उत्पादों की खरीदारी करना चाहता है तो जीआईसी मैदान मेरठ में लगा यह महोत्सव एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है।

Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामलाPakistan News : पाकिस्तान ने क्रिसमस के दौरान में भारत में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं का मुद्दा उठाया था और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई थी। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न गहरी चिंता का विषय है। पाकिस्तान को भारत ने तगड़ी लताड़ लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर जिस देश का रिकॉर्ड बेहद खराब है

दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे स्कूल शिक्षक, आखिर क्या है खबर का सच

दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे स्कूल शिक्षक, आखिर क्या है खबर का सचदिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों की गिनती कराएगी, जिसके लिए स्कूल शिक्षकों को तैनात किया गया है। इस खबर के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ था। मीडिया खबरों के मुताबिक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को आवारा कुत्तों से जुड़े मुद्दों पर समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इस खबर का खंडन की भी मीडिया में जानकारी आई।

योगी सरकार की नई आबकारी नीति से निवेश, रोजगार और राजस्व में वृद्धि

योगी सरकार की नई आबकारी नीति से निवेश, रोजगार और राजस्व में वृद्धिYogi governments new excise policy: योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल अपने निर्णयों से आबकारी विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ये साल आबकारी विभाग के लिए कई बदलाव के लिए जाना जाएगा। नई आबकारी नीति ने विभाग की पूरी कार्यप्रणाली को तकनीक आधारित और पारदर्शी बना दिया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com