गरबे से लौटती 12 साल की बच्‍ची ऐसे बची 4 दरिंदों से, नहीं तो इंदौर में हो जाता बड़ा कांड

इंदौर में नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व के दौरान भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। न ही रात में कहीं पुलिस की चौकसी नजर आती है। हाल ही में गरबा देखकर लौट रही एक 12 वर्षीय बच्ची 4 दरिंदों का शिकार होने से बच गई। दरअसल, चार नाबालिग लड़कों ने लड़की के साथ गैंगरेप का प्रयास किया। घटना के ठीक दौरान रास्ते से गुजर रही महिलाओं की आवाज सुनकर बच्ची ने शोर मचा दिया, जिससे डरकर सभी आरोपी फरार हो गए। अगर वो शोर नहीं मचाती तो इंदौर में बड़ा कांड हो जाता।मामला इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। यहां गरबा देखकर लौट रही एक 12 वर्षीय बच्ची को चार नाबालिग लड़कों ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।पुलिस को की गई शिकायत में कक्षा छठी में पढ़ने वाली 12 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि वह 27 सितंबर की रात अपनी सहेली के साथ गरबा देखने गई थी। रात करीब 11 बजे जब दोनों घर लौट रही थीं, तो सहेली रास्ते में अपने घर चली गई। जब पीड़िता पंचायत भवन के पास से अकेले गुजर रही थी, इसी दौरान चार नाबालिग लड़कों ने उसे रोका। आरोपियों में से एक पीड़िता का परिचित था, जिसके आवाज देने पर वह रुक गई। मौके का फायदा उठाकर चारों लड़कों ने बच्ची का मुंह और हाथ दबा दिया और उसे जबरदस्ती पंचायत भवन की ओर खींचकर ले जाने लगे। वहां उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की।आरोपी अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम दे पाते, उससे पहले ही रास्ते से कुछ महिलाओं के गुजरने की आवाज आई। यह सुनकर बच्ची ने हिम्मत जुटाई और जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही चारों आरोपी घबरा गए और उसे छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। डरी-सहमी बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची और अपनी मां को आपबीती सुनाई। अगले दिन, रविवार को परिजन बच्ची को लेकर तेजाजी नगर थाने पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और चारों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।