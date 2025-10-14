मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
सायबर सुरक्षा माह में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जागरूकता अभियान

Indore News in hindi : सायबर सुरक्षा माह कार्यक्रम के अंतर्गत निरीक्षक प्रीति बाथरी और उनकी टीम ने राजेंद्रनगर रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टॉफ एवं लोकोपायलट को सायबर सुरक्षा हेतु जागरूक किया। रेलवे स्टेशन के साथ ही गंगवाल बस स्टैंड में बस संचालकों, ड्राइवरों एवं यात्रियों को भी सायबर सुरक्षा हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर पंपलेट चस्पा कर लोगों को जागरूक किया गया। 
 
राज्य सायबर मुख्यालय भोपाल द्वारा सायबर जागरूकता माह के पालन में राज्य सायबर सेल जोन इंदौर पुलिस अधीक्षक सव्यसाची सराफ और उप पुलिस अधीक्षक महोदय नरेन्द्र रघुवंशी के दिशा निर्देशन में सायबर सुरक्षा माह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 
 
माहेश्वरी कॉलेज में भी छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं अन्य स्टॉफ को सायबर अपराध के तरीके, एवं बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी देकर सायबर शपथ दिलवाई गई। साथ ही सायबर पोर्टल, हेल्पलाईन नंबर 1930 के बारे में जानकारी दी गई।
