शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  समाचार
  व्यापार
  शेयर बाजार
  Share market review Market ki Baat 10 october
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (15:57 IST)

5 में से 4 दिन खुश रहे निवेशक, क्या होगा चीन पर ट्रंप टैरिफ का शेयर बाजार पर असर

market ki baat
Share market review Market ki Baat : अमेरिका में शटडाउन, आईपीओ को जबरदस्त प्रतिसाद और डीआईआई के समर्थन से भारतीय शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता अच्छा रहा। सेंसेक्स और निफ्टी 5 में से 4 दिन हरे निशाने में बंद हुए। सेंसेक्स 1294 अंक बढ़ तो निफ्टी 392 अंक बढ़ा। हालांकि बाजार अभी भी अनिश्चितताओं की चपेट में है। अगले हफ्ते चीन पर ट्रंप टैरिफ का शेयर बाजार पर असर दिख सकता है। जानिए मार्केट ट्रेड और निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह। ALSO READ: क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के दाम, डिमांड और सप्लाय में भारी अंतर, क्या है इसका रूस और चीन से कनेक्शन
 
कैसी रही सेंसेक्स और निफ्टी की चाल : 6 अक्टूबर को हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स 583 अंक बढ़कर 81,790 अंक पर बंद हुआ जबकि निफ्टी भी 183 अंक बढ़कर 25,078 अंक पर जा पहुंचा। 7 अक्टूबर को सेंसेक्स 137 अंक बढ़कर 81927 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 31 अंकों बढ़त के साथ 25,108 पर बंद हुआ।
 
8 अक्टूबर को शेयर बाजार में मुनाफा वसूली की वजह से सेंसेक्स में 153 अंक की गिरावट आई। इस दिन निफ्टी भी 62 अंक गिर गया। 9 अक्टूबर को शेयर बाजार में निवेशकों ने एक बार फिर जमकर लिवाली की। सेंसेक्स 398 अंक बढ़कर 82,000 के पार पहुंच गया। निफ्टी भी 136 अंक की बढ़ के साथ 25,182 पर जा पहुंचा। हफ्ते के आखिरी दिन 10 अक्टूबर को सेंसेक्स 82,500 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने भी 25,285 के सकारात्मक स्तर को छू लिया।
 
इन फैक्टर्स से तय हुई बाजार की चाल : आईटी शेयरों में खरीदारी और वित्तीय शेयरों में किफायती खरीदारी से शेयर बाजार में हफ्ते की शुरुआत जबरदस्त रही। टाटा कैपट्लस और एलजी इलेक्ट्रानिक्स जैसे बड़े आईपीओ को भी जबरदस्त प्रतिसाद मिला। हफ्‍ते के अंतिम दिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की खरीदी से बाजार को सपोर्ट मिला। फॉर्मा और बैंकिंग सेक्टर में जोरदार खरीदी। इस हफ्ते विदेशी निवेशकों ने बाजार से पूंजी निकाली लेकिन घरेलू निवेशकों के समर्थन से भारतीय शेयर बाजारों में मजबूती दिखी। भारतीय मौद्रिक नीति ने इस हफ्ते भी बाजार को सकारात्मक सेंटिमेंट दिया।
 
क्या कहते हैं एक्सपर्ट : शेयर बाजार विशेषज्ञ सागर अग्रवाल ने कहा कि पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई। बड़ा राज्य होने की वजह से बाजार पर इसकी नजर रहेगी। सोने चांदी में अच्छे रिटर्न की वजह से लोगों का रुझान फिलहाल शेयर बाजार में कम हैं। लोग इक्विटी की बजाए इन 2 धातुओं में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। ट्रंप द्वारा चीन पर 100 फीसदी टैरिफ से अमेरिकी बाजार धड़ाम हो गया। भारतीय शेयर बाजार पर भी इसका असर दिखाई देगा। इजराइल और हमास में सीजफायर का पहला चरण लागू होना इस हफ्ते कही सबसे सकारात्मक खबर कही जा सकती है।
 
कैसा रहेगा अगला हफ्ता : अमेरिका सरकार के शटडाउन ने वैश्विक स्तर पर जोखिम की भावना को बढ़ाया है। इस वजह से निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ ने भी वैश्विक स्तर पर चिंता को बढ़ाया है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ट्रंप भारत पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। एफआईआई का रूख भी बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में सेंटिमेंट्स मजबूत नजर आ रहे हैं। बड़े शेयरों में समर्थन से यहां अगले हफ्ते भी कुछ तेजी रह सकती है। हालांकि फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। 
 
कैसा मिला 2 बड़े आईपीओ को प्रतिसाद : शेयर बाजार में इस हफ्ते टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रानिक्स जैसे बड़े आईपीओ आए। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के 11,607 करोड़ रुपए के आईपीओ को निवेशकों ने हाथोंहाथ लिया। यह आईपीओ कुल 54.02 गुना सब्सक्राइब हुआ और इसे 4.39 लाख करोड़ रुपए के बिड्स मिले। इस साल के तीसरा बड़ा आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 345-350 रुपए चल रहा है। यह अपर प्राइस बैंड 1,140 रुपए प्रति शेयर से ऊपर है। शेयर की लिस्टिंग लगभग 1490 रुपए के आसपास हो सकती है।
 
टाटा कैपिटल के आईपीओ को भी निवेशकों ने अच्छा प्रतिसाद दिया और 15500 करोड़ का यह आईपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हुआ। 2025 के दूसरे सबसे बड़े आईपीओ को कंपनी को पेशकश पर रखे गए 33.34 करोड़ शेयरों के मुकाबले 33.48 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। इस आईपीओ में योग्य संस्थागत निवेशकों (QIBs)ने सर्वाधिक 1.19 गुना बोली लगाई है। गैर-संस्थागत निवेशकों ने 1.11 गुना और रिटेल निवेशकों ने 0.84 गुना बोली लगाई। इसका कर्मचारी कोटा 2.33 गुना भरा है। 13 अक्टूबर को दोनों की शेयर बाजार में लिस्टिंग पर सभी की नजरें हैं। 
 
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकायाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसाल

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसालएनीमिया मुक्त अभियान में कानपुर ने बनाया कीर्तिमान, लाल गोली बनी सेहत की डोरी, एक दिन में 9.04 लाख महिलाओं और बच्चियों ने खाई आयरन की गोली

ADGP पूरन कुमार सुसाइड केस में नया बवाल, परिवार ने कहा- बिना अनुमति शव PGIMER भेजा

ADGP पूरन कुमार सुसाइड केस में नया बवाल, परिवार ने कहा- बिना अनुमति शव PGIMER भेजाADGP Puran Kumar suicide case: हरियाणा में एडीजीपी वाई. पूरन कुमार द्वारा आत्महत्या के मामले में नई चीज सामने आई है। परिवार ने दावा किया है कि उनकी सहमति के बिना शव को पीजीआईएमईआर स्थानांतरित कर दिया गया है। परिवार का कहना है कि एडीजीपी स्तर के अधिकारी की मृत्यु को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है।

भोपाल में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, सिवनी में हवाला का 3 करोड़ हड़पने मेंं SDOP सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड

भोपाल में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, सिवनी में हवाला का 3 करोड़ हड़पने मेंं SDOP सहित 9 पुलिसकर्मी सस्पेंडमध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों भोपाल में हुई कलेक्टर-एसपी कॉफ्रेस में प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की बनाए रखने के साथ सेवा भाव के साथ काम करने के नसीहत दी हो लेकिन प्रदेश में दो ऐसे सनसनीखेज मामले सामने आए है जिसने खाकी की छवि को दागदार किया है।

क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के दाम, डिमांड और सप्लाय में भारी अंतर, क्या है इसका रूस और चीन से कनेक्शन

क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के दाम, डिमांड और सप्लाय में भारी अंतर, क्या है इसका रूस और चीन से कनेक्शनGold Silver news in hindi : दुनियाभर में सोने चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। सैफ हैवन होने की वजह से सोना सरकार, निवेशकों के साथ ही आम लोगों की पसंद बना हुआ है। इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने से चांदी की मांग में भी तेज से इजाफा हो रहा है। निवेशकों की इसमें भी लगातार दिलचस्पी बनी हुई है। दोनों धातुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं तो मांग और सप्लाय में अंतर गहराता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बनी हुई अनिश्‍चितता की स्थिति से आने वाले समय में यह अंतर और बढ़ सकता है।

युद्ध से तबाह ग़ाज़ा में सहायता सामग्री की आपूर्ति के लिए निर्बाध पहुंच की अपील

युद्ध से तबाह ग़ाज़ा में सहायता सामग्री की आपूर्ति के लिए निर्बाध पहुंच की अपीलAppeal for aid supplies in Gaza : इसराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता लागू होने की ख़बरों के बाद बड़ी संख्या में ग़ाज़ावासी उत्तरी इलाक़े की तरफ़ वापस लौटने लगे हैं जिससे उधर जाने वाला मुख्य मार्ग भीड़ से भर गया है। इन हालात में संयुक्त राष्ट्र सहायता दलों ने अकाल को फैलने से रोकने के लिए इसराइल से ग़ाज़ा के लिए सभी सीमा चौकियों को खोलने की अपनी अपील दोहराई है।

कौन हैं डॉ. जागृति ठाकुर, दादा भारत रत्न, ताऊ केन्द्र में मंत्री, PK ने उतारा चुनाव मैदान में

कौन हैं डॉ. जागृति ठाकुर, दादा भारत रत्न, ताऊ केन्द्र में मंत्री, PK ने उतारा चुनाव मैदान मेंWho is Dr Jagriti Thakur: बिहार की राजनीति में डॉ. जागृति ठाकुर का नाम अचानक प्रमुखता से सामने आया है। हालांकि जागृति के परिवार का एक समय बिहार की राजनीति में तगड़ा रसूख रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने उन्हें समस्तीपुर की मोरवा सीट से उम्मीदवार बनाया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Webdunia
समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

