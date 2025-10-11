शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. gold silver price, demand and production
Written By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (14:23 IST)

क्यों बढ़ रहे हैं सोने चांदी के दाम, डिमांड और सप्लाय में भारी अंतर, क्या है इसका रूस और चीन से कनेक्शन

सैफ हैवन होने की वजह से सोना सरकार, निवेशकों के साथ ही आम लोगों की पसंद बना हुआ है। इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने से चांदी की मांग में भी तेज से इजाफा हो रहा है।

gold silver
Gold Silver news in hindi : दुनियाभर में सोने चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। सैफ हैवन होने की वजह से सोना सरकार, निवेशकों के साथ ही आम लोगों की पसंद बना हुआ है। इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने से चांदी की मांग में भी तेज से इजाफा हो रहा है। निवेशकों की इसमें भी लगातार दिलचस्पी बनी हुई है। दोनों धातुओं के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं तो मांग और सप्लाय में अंतर गहराता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बनी हुई अनिश्‍चितता की स्थिति से आने वाले समय में यह अंतर और बढ़ सकता है। ALSO READ: क्या 1 किलो चांदी से भी महंगा हो सकता 10 ग्राम सोना, सिल्वर पर क्यों लग रही है प्रीमियम
 
क्या है सोने चांदी के दाम : चाहे अंतराष्‍ट्रीय बाजार हो या कमोडिटी, बांड, ईटीएफ हो या देशी सराफा बाजार सोने चांदी के दाम लगभग ऑलटाइम हाई है। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 125,400 रुपए प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। वहीं 1 किलो चांदी 1,71,500 रुपए प्रति किलो है। वहीं MCX पर सोना 1,21,492 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यहां चांदी 1,46,698 रुपए प्रति किलो है। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में सोना 4015.9 डॉलर प्रति ओंस और चांदी 49.89 डॉलर प्रति ओंस है।
 
कहां होता है सबसे ज्यादा सोने और चांदी का खनन : दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का खनन चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया में होता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से वहां सोने के खनन पर पाबंदी लगी हुई है। इस कारण पूरी दुनिया में गोल्ड की सप्लाई बाधित हुई है। दूसरी ओर मेक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। इसके बाद चीन और पेरू आते हैं। रूस ने चांदी की सप्लाय कम की है तो चीन ने इसकी खरीदी काफी बढ़ा दी है। 
 
अमेरिका में बढ़ी सोने की मांग : सोने और चांदी पर करीबी नजर रखने वाले योगेश बागौरा ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। ट्रंप टैरिफ ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। इस वजह से अमेरिकी अर्थशास्त्री लगातार सोने की खरीदी कर रहे हैं। संकट से निपटने के लिए वे गोल्ड को ही सबसे सेफ मानते हैं। जब-जब डॉलर कमजोर होता है तो यूरोप और अमेरिका गोल्ड में जमकर खरीदारी करते हैं। जब-जब डॉलर तेज होता है तो यूरोप और अमेरिका गोल्ड बेचते हैं। इस वर्ष सोने की कीमत डॉलर के लिहाज से 54.6 फीसदी बढ़ी है। ALSO READ: आसमान पर सोने और चांदी के दाम, फिर भी क्यों बढ़ रही मांग?
 
भारत के पास कितना सोना : उन्होंने कहा कि भारत हर साल करीबन 600 - 700 टन सोना आयात करता है। भारत में हमेशा से सोने को एक सुरक्षित निवेश माना गया है। यहां शादी ब्याह और त्योहारों के सीजन में सोने की आभूषणों की मांग काफी बढ़ जाती है। युद्ध और अनिश्चतता की स्थिति में तो गोल्ड के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखता है। भारत में इस वर्ष सोना 61.8 फीसदी महंगा हुआ है।
 
मार्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के घरों में करीब 34,600 टन सोना रखे होने का अनुमान है। वर्तमान में इस सोने का मूल्य बढ़कर 3.8 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। यह भारत के जीडीपी का करीब 88 प्रतिशत है।  
 
गोल्ड लोन की डिमांड भी बढ़ी : भारत में सोने के दाम बढ़ने से बैंकों के पोर्टफोलियों में भी गोल्ड लोन की हिस्सेदारी बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले जहां बैंकों के लोन पोर्टफोलियों में रिटेल और पर्सनल गोल्ड लोन की हिस्सेदारी 11 फीसदी थी, 2025 में बढ़कर 18 फीसदी हो गई। रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार, मार्च 2026 तक देश में संगठित गोल्ड लोन बाजार बढ़कर 15 लाख करोड़ का हो जाएगा।
 
क्यों बढ़ रहा है बांड, ईटीएफ में भरोसा : देश में पिछले कई सालों में गोल्ड और सिल्वर ने शेयर बाजार से भी अच्छा रिटर्न दिया है। इस स्थिति में निवेशकों ने फिजिकल गोल्ड की अपेक्षा पेपर गोल्ड को प्राथमिकता दी। आज देश में लोग बड़ी संख्या में बांड और ईटीएफ के माध्यम से गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर रहे हैं। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में इक्विटी से दूरी बना रहे निवेशकों को गोल्ड ईटीएफ रास आ रहा है। सितंबर में लोगों ने गोल्ड ईटीएफ में 8363 करोड़ रुपए निवेश किए जो अगस्त में निवेश से करीबी 300 फीसदी ज्यादा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन कंपनियों के पास उतना फिजिकल गोल्ड नहीं है जितना पैसा निवेशकों ने इनमें निवेश किया है।
 
डिमांड और सप्लाय में अंतर : गोल्ड और सिल्वर में डिमांड और सप्लाय में अंतर काफी ज्यादा है। बाजार में मांग ज्यादा है लेकिन सप्लाय बहुत कम है। इस वजह से दोनों धातुओं में डिलिवरी के लिए भी लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। लोग हजारों रुपए की प्रीमियम देकर भी चांदी खरीदने के लिए बेताब है।  
 
रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में चांदी : भारत सरकार ने चांदी को मार्च 2026 को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। अब चांदी आयात करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इस वजह से पिछले साल जहां 7700 टन चांदी आयात हुई थी। इस बार 3000 टन चांदी का ही आयात हुआ है। इस वजह से चांदी में मारामारी ज्यादा है। 
edited by : Nrapendra Gupta
अस्वीकरण : यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकायाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसाल

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसालएनीमिया मुक्त अभियान में कानपुर ने बनाया कीर्तिमान, लाल गोली बनी सेहत की डोरी, एक दिन में 9.04 लाख महिलाओं और बच्चियों ने खाई आयरन की गोली

और भी वीडियो देखें

युद्ध से तबाह ग़ाज़ा में सहायता सामग्री की आपूर्ति के लिए निर्बाध पहुंच की अपील

युद्ध से तबाह ग़ाज़ा में सहायता सामग्री की आपूर्ति के लिए निर्बाध पहुंच की अपीलAppeal for aid supplies in Gaza : इसराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता लागू होने की ख़बरों के बाद बड़ी संख्या में ग़ाज़ावासी उत्तरी इलाक़े की तरफ़ वापस लौटने लगे हैं जिससे उधर जाने वाला मुख्य मार्ग भीड़ से भर गया है। इन हालात में संयुक्त राष्ट्र सहायता दलों ने अकाल को फैलने से रोकने के लिए इसराइल से ग़ाज़ा के लिए सभी सीमा चौकियों को खोलने की अपनी अपील दोहराई है।

कौन हैं डॉ. जागृति ठाकुर, दादा भारत रत्न, ताऊ केन्द्र में मंत्री, PK ने उतारा चुनाव मैदान में

कौन हैं डॉ. जागृति ठाकुर, दादा भारत रत्न, ताऊ केन्द्र में मंत्री, PK ने उतारा चुनाव मैदान मेंWho is Dr Jagriti Thakur: बिहार की राजनीति में डॉ. जागृति ठाकुर का नाम अचानक प्रमुखता से सामने आया है। हालांकि जागृति के परिवार का एक समय बिहार की राजनीति में तगड़ा रसूख रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने उन्हें समस्तीपुर की मोरवा सीट से उम्मीदवार बनाया है।

प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले किसानों को 35440 करोड़ की सौगात, 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान, दिवाली से पहले किसानों को 35440 करोड़ की सौगात, 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआतPrime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में एक विशेष कार्यक्रम के तहत कृषि क्षेत्र से जुड़ी 35440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की। इनमें 24000 करोड़ रुपए की 'पीएम धन धान्य कृषि योजना' और 11440 करोड़ रुपए की 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मतस्य पालन योजना के लिए भी करीब 693 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का हिस्सा रही है।

उत्‍तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, पेपर लीक के बाद SSSC परीक्षा रद्द

उत्‍तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान, पेपर लीक के बाद SSSC परीक्षा रद्दUKSSSC Exam Postponed : पेपर लीक मामले में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अब 12 अक्‍टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी है। यूकेएसएसएससी के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने कहा कि नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। भाजपा विधायकों की मांग पर परीक्षा को रद्द किया गया है। विधायकों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। परीक्षा का आयोजन राज्यभर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया गया था।

दिल्ली में कोल्ड्रिफ पर लगा बैन, अब राजधानी में भी लगी मौत के सीरप पर रोक

दिल्ली में कोल्ड्रिफ पर लगा बैन, अब राजधानी में भी लगी मौत के सीरप पर रोकColdrif Cough Syrup : मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शनिवार को राजधानी में कोल्ड्रिफ कफ सीरप की खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com