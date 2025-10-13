Share Bazaar में तेजी पर लगा ब्रेक, जानें Sensex और Nifty कितना टूटा

Share Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 173.8 अंकों की गिरावट के साथ 82,327 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 58 अंक टूटकर 25,227.4 पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया। इस निर्णय का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा।

खबरों के अनुसार, शेयर बाजारों में आज लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 173.8 अंकों की गिरावट के साथ 82,327 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 58 अंक टूटकर 25,227.4 पर बंद हुआ। निफ्टी FMCG और निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्रमश: 0.9% और 0.8% की गिरावट दर्ज की गई।

इस बीच कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एनर्जी सेक्टर में भी दबाव बना रहा। टाटा मोटर्स (Tata Motors) का शेयर 2.67 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), इंफोसिस (Infosys), पावरग्रिड (Power Grid) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronic) के शेयरों में 0.94 फीसदी से लेकर 1.46 फीसदी तक की गिरावट रही। कुल 4,459 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला।

इसमें से 1,668 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। वहीं 2,624 शेयरों में गिरावट देखी गई, जबकि 163 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सपाट बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के ऐलान का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा, जिससे आईटी और एफएमसीजी सेक्टर में बिकवाली का दौर शुरू हो गया।

Edited By : Chetan Gour