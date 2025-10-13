सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. Gold and silver price unstoppable, rises to new lifetime high
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (19:33 IST)

gold rate today india : पुष्य नक्षत्र से पहले सोना 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 7,500 बढ़कर 1,79,000 प्रतिकिलो ग्राम

gold silver
दीवाली से पहले पुष्य नक्षत्र पर सोने और चांदी की खरीदी करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार सोने और चांदी के भाव लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इससे आपकी खरीदी प्रभावित हो सकती है। अमेरिका-चीन के बीच कारोबारी तनावों के फिर से उभरने के बाद सुरक्षित निवेश की बढ़ी हुई मांग के चलते सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 1,950 रुपए बढ़कर 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं।
सोने की कीमतों के साथ-साथ चांदी में भी सोमवार को जबरदस्त तेजी देखी गई। यह सफेद धातु 7,500 रुपए बढ़कर 1,79,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई।  शुक्रवार को यह 1,71,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी भी लगभग 3 प्रतिशत बढ़कर 51.74 डॉलर प्रति औंस के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
मीडिया खबरों के अनुसार 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इसके अलावा 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में भी 1,950 रुपए की वृद्धि हुई और यह 1,27,350 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,25,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। विदेशी बाजारों में हाजिर सोना लगभग 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,084 डॉलर प्रति औंस के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारण

TTP क्या है, जो बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संग्राम का कारणपाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष अब भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अब तालिबान ने भी तांडव मचा दिया है। तालिबान का दावा है कि इस संघर्ष में उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने भी 200 से अधिक तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया है।

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटें

Bihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए NDA ने किया सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU को मिलेंगी 101-101 सीटेंबिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। एनडीए की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मांझी और उपेंद्र कुशवाह को 6 सीटें मिलेंगी।

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराज

चिदंबरम पर क्या एक्शन लेगी कांग्रेस, ऑपरेशन ब्लूस्टार पर दिए बयान से हाईकमान नाराजकांग्रेस नेतृत्व 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के बारे में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिए गए बयान से 'बेहद नाराज' है और उसका मानना ​​है कि वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर सकने वाले सार्वजनिक बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणा

जापान में नई बीमारी से हाहाकार, 4000 से ज्‍यादा को कराया भर्ती, स्कूल-कॉलेज बंद, महामारी की घोषणाNew disease outbreak in Japan : जापान में नई बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। 3 अक्टूबर तक फ्लू के कारण 4000 से ज्यादा मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जो पिछले हफ्ते की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा है। 135 से ज्‍यादा स्कूलों और डे-केयर सेंटरों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रही है। सरकार ने पूरे देश में फ्लू महामारी की घोषणा कर दी है।

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल

अमेरिका में भयानक हादसा, टेकऑफ के बाद क्रेश हुआ हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरलHelicopter crash : अमेरिका में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सड़क पर खड़े 3 लोगों समेत 5 लोग घायल हुए हैं।

और भी वीडियो देखें

Gold : पुष्य नक्षत्र से पहले सोना 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 7,500 बढ़कर 1,79,000 प्रतिकिलो ग्राम

Gold : पुष्य नक्षत्र से पहले सोना 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 7,500 बढ़कर 1,79,000 प्रतिकिलो ग्रामदीवाली से पहले पुष्य नक्षत्र पर सोने और चांदी की खरीदी करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार सोने और चांदी के भाव लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इससे आपकी खरीदी प्रभावित हो सकती है। अमेरिका-चीन के बीच कारोबारी तनावों के फिर से उभरने के बाद सुरक्षित निवेश की बढ़ी हुई मांग के चलते सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 1,950 रुपए बढ़कर 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गईं।

Share Bazaar में तेजी पर लगा ब्रेक, जानें Sensex और Nifty कितना टूटा

Share Bazaar में तेजी पर लगा ब्रेक, जानें Sensex और Nifty कितना टूटाShare Market Update News : भारतीय शेयर बाजारों में आज लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 173.8 अंकों की गिरावट के साथ 82,327 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 58 अंक टूटकर 25,227.4 पर बंद हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान किया। इस निर्णय का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा।

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमत

पावरफुल इंजन और एडवांस्ड फीचर्स के साथ 4 नवंबर को होगी लॉन्च Hyundai Venue 2nd Gen, जानिए क्या रहेगी कीमतHyundai Motor India अब नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी Venue को 24 अक्टूबर की बजाय 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। Venue में बड़े डिजाइन, फीचर और तकनीकी अपग्रेड पेश किए जाएंगे, जिससे यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। तारीख में यह बदलाव नए मॉडल की अंतिम तैयारियों के बीच हुआ है, जो 2025 में ब्रांड के सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट अपडेट्स में से एक है।

डोनाल्ड ट्रंप को मिला इसराइल का सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मान, बंधकों की रिहाई पर नेतन्‍याहू बोले- Trump को मिलना चाहिए नोबेल

डोनाल्ड ट्रंप को मिला इसराइल का सर्वोच्‍च नागरिक सम्‍मान, बंधकों की रिहाई पर नेतन्‍याहू बोले- Trump को मिलना चाहिए नोबेलUS President Donald Trump News : इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर ट्रंप की सराहना की। नेतन्याहू ने इस्राइली संसद में ट्रंप की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ट्रंप के प्रस्ताव ने हमास के साथ युद्ध खत्म कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए बहुत कोशिशें की हैं। उन्हें अगले साल शांति का नोबेल मिलना चाहिए। नेतन्याहू ने ट्रंप को इस्राइल के सर्वोच्च सम्मान 'इस्राइल प्राइज' के लिए भी नामांकित किया।

NDA में सीट बंटवारे के बाद JDU में भगदड़, इस्तीफों की झड़ी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक का इस्तीफा

NDA में सीट बंटवारे के बाद JDU में भगदड़, इस्तीफों की झड़ी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक का इस्तीफाबिहार के लिए एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। भाजपा 110 और जेडीयू 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच सीट बंटवारे के बाद जदयू को लगातार झटके लग रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद पार्टी के अंदर असंतोष की लहर है और कई बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे दे रहे हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com