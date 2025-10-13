gold rate today india : पुष्य नक्षत्र से पहले सोना 1,27,950 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 7,500 बढ़कर 1,79,000 प्रतिकिलो ग्राम

मीडिया खबरों के अनुसार 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इसके अलावा 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में भी 1,950 रुपए की वृद्धि हुई और यह 1,27,350 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,25,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। विदेशी बाजारों में हाजिर सोना लगभग 2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 4,084 डॉलर प्रति औंस के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। Edited by : Sudhir Sharma