सोमवार, 8 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 8 दिसंबर 2025 (15:00 IST)

‍फिर भिड़े थाईलैंड और कंबोडिया, थाई एयरफोर्स ने F16 विमानों से किए हमले, ट्रंप की कोशिश हुई नाकाम

Thai Air Force attacks Cambodia
Thai Air Force attacks Cambodia with F16 jets: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कुछ ही हफ्ते पहले हुए युद्धविराम समझौता टूट गया है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। थाईलैंड के F16 लड़ाकू विमानों ने कंबोडिया के सैन्य अड्डे पर एयर-स्ट्राइक की है। इस हमले में एक सैनिक के मारे जाने की खबर है।
 
थाईलैंड की रॉयल थाई एयर फोर्स (RTAF) ने सोमवार तड़के (8 दिसंबर 2025) एफ-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया के एक कैसिनो की बिल्डिंग पर बमबारी की, जिसे कंबोडियाई सैनिकों ने अपने अड्डे में तब्दील कर रखा था। थाईलैंड का दावा है कि यह हमला कंबोडियाई सैनिकों द्वारा पहले की गई गोलीबारी और सीमा पर भारी हथियार तैनात करने के जवाब में किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस ताजा झड़प में एक थाई सैनिक की मौत हो गई है, और कई घायल हुए हैं। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने थाई सैन्य बलों पर सीमा पर 'क्रूर और अमानवीय' हमले शुरू करने का आरोप लगाया है और इसे शांति समझौते का गंभीर उल्लंघन बताया है।
 
सीमावर्ती इलाकों से पलायन : झड़प के बाद दोनों ही देशों के लोगों ने एक बार फिर सीमावर्ती इलाकों से पलायन शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार मिलने के कुछ ही समय बाद यह हमला हुआ है। दरअसल, ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग रुकवाई है। दोनों ही देशों ने एक-दूसरे पर ट्रंप की मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, जिस पर अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे।
 
अब क्या करेंगे ट्रंप : थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की काफी किरकिरी हुई है क्योंकि ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने का दावा किया था। ट्रंप ने जुलाई 2025 में हुए भीषण संघर्ष के बाद मध्यस्थता की थी और इस समझौते को अपनी एक बड़ी विदेश नीति उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया था। बताया जा रहा है कि अब ट्रंप मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और अन्य क्षेत्रीय नेताओं (जैसे ASEAN) के साथ मिलकर दोनों देशों पर लड़ाई तुरंत बंद करने के लिए भारी राजनयिक दबाव डाल सकते हैं। वे समझौते के टूटने पर निराशा व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अतीत में अन्य संघर्षों पर किया है और दोनों पक्षों को समझौते की शर्तों का पालन करने की चेतावनी भी दे सकते हैं।
 
क्या है विवाद की वजह : थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद की मुख्य जड़ एक ऐतिहासिक मंदिर क्षेत्र और समुद्री सीमाओं को लेकर है, जिसके कारण दशकों से सीमा पर तनाव बना रहता है। दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य जड़ प्रीह विहार मंदिर है। यह मंदिर 11वीं शताब्दी का एक प्राचीन खमेर (Khmer) हिंदू मंदिर है, जो एक खड़ी चट्टान के किनारे पर बना हुआ है। इसका सांस्कृतिक महत्व कंबोडियाई लोगों के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि यह खमेर साम्राज्य की शक्ति और कला का प्रतीक है। 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मंदिर और उसके आसपास की भूमि कंबोडिया के क्षेत्र में आती है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन पर क्‍यों भड़कीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ताChief Minister Rekha Gupta News : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर नाराजगी जताई। उन्‍होंने प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए सवाल कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे, ज‍ब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे।

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल

कोलकाता में रचा इतिहास, 5 लाख लोगों ने किया गीता पाठ, साधु-संत समेत कई भाजपा नेता हुए शामिल500000 people recited Bhagavad Gita in Kolkata : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वार बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने के बाद आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकसाथ विशाल 'भगवद् गीता पाठ' का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन मंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र कृष्‍ण शास्त्री, योगगुरु बाबा रामदेव समेत कई धर्मगुरु शामिल हुए। इसके अलावा पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं।

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीद

Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीदIndigo Airlines Flight News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) रविवार को अपनी 2300 दैनिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 उड़ान का संचालन कर रही है जबकि 650 उड़ान रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। विमानन कंपनी ने शनिवार को 800 से ज्‍यादा घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। इंडिगो ने यात्रियों द्वारा झेली गई दिक्कतों के लिए खेद जताया।

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसला

Karnataka में सिद्धरमैया या शिवकुमार, कांग्रेस आलाकमान का मंथन, किसके पक्ष में आया फैसलाकांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी चर्चा के बीच शनिवार को इस विषय के समाधान पर विस्तृत मंथन किया। हालांकि बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। इस मामले पर कांग्रेस आलाकमान की जल्द ही एक और बैठक होगी।

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधी

पुतिन से नहीं मिलवाए जाने पर क्या बोले राहुल गांधीRahul Gandhi News : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। निमंत्रण नहीं मिलने पर अब राहुल गांधी ने अपनी चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि कि विदेशों से आने वाले बड़े नेता, जिस भी देश में जाते हैं, वहां नेता प्रतिपक्ष से भी मिलते हैं, लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बसों को दिखाई हरी झंडी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क में 10 नई कैंटर बसों को दिखाई हरी झंडीमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन की सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना नेशनल पार्क के मड़ला गेट से 10 नई वीविंग कैंटर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इन बसों के जरिए पर्यटक जंगल सफारी का रोमांचक अनुभव और अधिक सुविधाजनक तरीके से ले सकेंगे।

LIVE: वंदे मातरम ने पूरे देश को एकजुट किया, यह कोई दिखावा नहीं : अखिलेश

LIVE: वंदे मातरम ने पूरे देश को एकजुट किया, यह कोई दिखावा नहीं : अखिलेशLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पल पल की जानकारी...

निश्चिंत होकर घर जाइए, 42 लोगों ने CM योगी को बताईं समस्याएं

निश्चिंत होकर घर जाइए, 42 लोगों ने CM योगी को बताईं समस्याएंChief Minister Yogi Adityanath News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यस्तताओं के बीच भी सोमवार को ‘जनता दर्शन’ किया। प्रदेश के हर तबके की खुशहाली के लिए सीएम योगी आमजन से सीधे मुखातिब होकर जनता दर्शन करते हैं। इसके जरिए वे सभी की समस्याएं सुनते और उनका निराकरण भी कराते हैं।

मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला नक्सल मुक्त, 16 नक्सलियों का सरेंडर, शाह की डेडलाइन से पहले MMC ज़ोन नक्सल मुक्त

मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला नक्सल मुक्त, 16 नक्सलियों का सरेंडर, शाह की डेडलाइन से पहले MMC ज़ोन नक्सल मुक्तमध्यप्रदेश का बालाघाट जिला अब नक्सली मुक्त हो गया है। आज जिले के लांजी के देवरबेली में चार नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जिसमें बाालाघाट जिले में मोस्ट वांटेड नक्सली दीपक के साथ उसके चार साथियों ने सरेंडकर किया है। वहीं इससे पहले बालाघाट से सटे छत्तीगढ़ के खैरागढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के 12 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है।

Indigo के इंतजार में यात्री की मौत, हालात और हुए बदतर, अब भी रद्द हो रहीं उड़ानें, अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंड

Indigo के इंतजार में यात्री की मौत, हालात और हुए बदतर, अब भी रद्द हो रहीं उड़ानें, अब तक 610 करोड़ रुपए का रिफंडदेशभर में Indigo सर्विस के हालात और ज्‍यादा खराब हो गई है। रविवार को और आज सोमवार को भी कई उड़ानें रद्द हो रहीं हैं। इंडिगो की सर्विस इस कदर बदतर हो गई हैं कि फ्लाइट का इंतजार करते और लगातार फ्लाइट कैंसिल होने के चलते एक यात्री की घबराहट के बाद मौत हो गई।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
