शनिवार, 6 दिसंबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Former US official Michael Rubin slams Donald Trump
Last Updated : शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (09:40 IST)

डोनाल्ड ट्रंप को पूर्व US अधिकारी की लताड़, कहा- भारत रूस को निकट लाने के लिए मिले नोबेल पुरस्कार

Former US official slams Trump
Former US official slams Trump on Putins India visit: भारत और रूस के बीच बढ़ती गर्मजोशी ने अमेरिका में एक तीखी बहस छेड़ दी है और पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। रुबिन ने तंज करते हुए यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति पुतिन को नई दिल्ली में जो 'अभूतपूर्व' सम्मान मिला, वह रूस की कूटनीति नहीं, बल्कि ट्रंप की 'अक्षमता' का नतीजा है।
 
ट्रंप नोबेल के हकदार : माइकल रुबिन ने एएनआई से बातचीत में तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से ट्रंप ने भारत और रूस को एक-दूसरे के करीब धकेला है, उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। उन्होंने पुतिन की भारत यात्रा को मॉस्को के दृष्टिकोण से 'बेहद सकारात्मक' बताया, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि इन समझौतों में से कितने भारत की उस 'ट्रंप-जनित नाराजगी' से उपजे हैं। रुबिन ने पीएम मोदी के प्रति ट्रंप के रवैए और भारत के व्यापक हितों के प्रति उनकी कथित उदासीनता को इस नजदीकी का प्रमुख कारण बताया।
 
रुबिन के अनुसार, अमेरिका में इस घटनाक्रम को लेकर दो बिल्कुल विपरीत धाराएं हैं। ट्रंप समर्थक इसे 'मैंने कहा था न' वाले चश्मे से देखते हैं, अपनी विदेश नीति की दूरदर्शिता साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर, ट्रंप विरोधी करीब 65 फीसदी इसे डोनाल्ड ट्रंप की 'भारी कूटनीतिक अक्षमता' का सीधा नतीजा मानते हैं। रुबिन ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों को पीछे धकेल दिया और पाकिस्तान, तुर्किए और कतर जैसे देशों की कथित 'चापलूसी' के तहत कई फैसले लिए। ALSO READ: व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे के बाद मॉस्को रवाना, भारत के साथ किए ये समझौते
 
अमेरिका विफल रहा : वॉशिंगटन के विशेषज्ञ भी हैरान हैं कि ट्रंप ने कैसे अमेरिका-भारत की बढ़ती रणनीतिक एकजुटता को कमजोर कर दिया है। पुतिन द्वारा भारत को निरंतर ऊर्जा आपूर्ति के वादे पर रुबिन ने अमेरिका को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक अनिवार्यताओं को समझने में लगातार विफल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और उसे ऊर्जा चाहिए। अमेरिका को भारत को लेक्चर देना बंद कर देना चाहिए।
 
रुबिन ने तीखे लहजे में सवाल उठाया कि जब स्वयं अमेरिका भी विकल्प सीमित होने पर रूस से ऊर्जा खरीदता है, तो वह भारत को नसीहतें क्यों देता है? उन्होंने अमेरिका से पूछा कि यदि वह नहीं चाहता कि भारत रूसी ईंधन खरीदे तो वह सस्ते और पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रहा है? रुबिन ने कड़ा संदेश दिया कि यदि अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं है, तो सबसे अच्छा यह होगा कि हम चुप रहें, क्योंकि भारत को अपनी सुरक्षा और जरूरतों को पहले रखना ही पड़ेगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाज

Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाजरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर हैं। आज उनका दिल्ली में दूसरा दिन था। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डीनर का आयोजन किया गया। अब इस डीनर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस रात्रिभोज का न्योता नहीं दिया गया है।

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालात

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालातइंडिगो (indigo) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। देश का 60 प्रतिशत से ज्यादा मार्केट इसी कंपनी के पास है। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हो रही देरी को ठीक करने के लिए तुरंत और सक्रिय कदम उठाए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक 3 दिन में हालात सामान्य हो सकते हैं।

Vladimir Putin: व्लादिमीर पुतिन कैसे बने रूस की जासूसी संस्था KGB के जासूस?

Vladimir Putin: व्लादिमीर पुतिन कैसे बने रूस की जासूसी संस्था KGB के जासूस?Vladimir Putin: सोवियत संघ के जमाने में एक ऐसा दौर था जबकि अमेरिकी जासूसी संस्था और रशियन जासूसी संस्था के एजेंटों में भिड़ंत होती रहती थी। यही कारण है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी संस्‍था KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) के कारनामों पर हॉलीवुड की कई फिल्में बनी है। वर्तमान रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन KGB के एजेंट से लेकर चीफ तक रहे हैं। चलिए जानते हैं पुतिन कैसे बने रशिया के जासूस।

putin india vist Updates : PM मोदी और पुतिन के ऐलान के बाद उड़ी पाकिस्तान की नींद, रूस और भारत में क्या हुआ समझौता

putin india vist Updates : PM मोदी और पुतिन के ऐलान के बाद उड़ी पाकिस्तान की नींद, रूस और भारत में क्या हुआ समझौतारूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है।

Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्माना

Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्मानाअमेरिका के वित्त विभाग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी उद्योगपति ओलेग डेरिपास्का की आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करके पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप में न्यूयॉर्क में स्थित एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है।

केरल में SIR की समय सीमा बढ़ी, चुनाव आयोग ने क्यों लिया यह फैसला?

केरल में SIR की समय सीमा बढ़ी, चुनाव आयोग ने क्यों लिया यह फैसला?Kerala SIR : चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर केरल के लिए मतदाता सूचियों को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को एक सप्ताह तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को 2 चरण में होने हैं।

LIVE: इंडिगो संकट के बीच एक्शन में एयर इंडिया और स्पाइस जेट

LIVE: इंडिगो संकट के बीच एक्शन में एयर इंडिया और स्पाइस जेटLatest News Today Live Updates in Hindi : देश में इंडिगो संकट की वजह से शनिवार को भी हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। संकट की इस घड़ी में भारतीय रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया। एयर इंडिया और स्पाइस जेट की अतिरिक्त उड़ानें भी विमान यात्रियों को राहत देगी। पल पल की जानकारी...

इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 6 स्पेशल ट्रेनें चलेगी, 37 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच

इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 6 स्पेशल ट्रेनें चलेगी, 37 ट्रेनों में अतिरिक्त कोचIndigo Crisis : देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने की वजह से देशभर में हड़कंप मचा हुआ है। उड़ानें रद्द होने की वजह से हवाईअड्डों पर अफरातफरी का माहौल है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्‍या में यात्री फंसे हुए हैं। इस बीच बेबस यात्रियों की मदद के लिए भारतीय रेलवे आगे आया है। उसने बड़े शहरों में 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया है। ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं।

PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को श्रीमद्भगवद गीता के अलावा कौनसे खास गिफ्ट्‍स दिए और क्या हैं उनकी खूबियां

PM मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को श्रीमद्भगवद गीता के अलावा कौनसे खास गिफ्ट्‍स दिए और क्या हैं उनकी खूबियांरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दो दिवसीय भारत दौरा पूरा हो गया है। वे 23वें भारत-रूस समिट के लिए भारत आए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 19 समझौते हुए। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में भव्य डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर में शामिल होने के बाद वे सीधे रूस के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कई तोहफे दिए हैं।

माघ मेला 2026 : संगम नगरी में आस्था का महासागर, 3 जनवरी से शुरू होगा 44 दिनी महापर्व

माघ मेला 2026 : संगम नगरी में आस्था का महासागर, 3 जनवरी से शुरू होगा 44 दिनी महापर्वMagh Mela 2026 : संगम की पावन धरा एक बार फिर आस्था के महासागर में डूबने को तैयार है। माघ मेला 2026 का बिगुल बज चुका है। आने वाली 3 जनवरी से शुरू होने वाला यह महापर्व पूरे 44 दिनों तक चलेगा और इस बार मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के उमड़ने का अनुमान है। प्रशासन ने इसे लेकर अभूतपूर्व तैयारियां की हैं, ताकि दुनियाभर से आने वाले कल्पवासी, साधु-संत और पर्यटक किसी भी असुविधा के बिना दिव्यता का अनुभव कर सकें।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

