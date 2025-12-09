मंगलवार, 9 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (16:56 IST)

उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति को मिली नई उड़ान, योगी सरकार का सुरक्षा, सम्मान व स्वाबलंबन पर जोर

Chief Minister Yogi Adityanath
Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से ही आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन पर जोर दिया है। नारी को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति पर सरकार का जोर है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नारी सम्मान का ऐसा मॉडल बना है, जहां सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से महिलाओं को नई दिशा मिल रही है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया मॉडल है। 
 
मिशन शक्ति 5.0- उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति का नया दौर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश है 'नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है'। 24 दिसंबर तक चलने वाले अभियान के अंतर्गत हर विभाग प्रतिदिन जागरूकता अभियान चला रहा है। पुलिस चौपालों से लेकर सड़क रैलियों तक 'सुरक्षा और सम्मान, नारी का अधिकार' का उद्घोष गूंज रहा है। 
प्रदेश के 1647 थानों में हेल्प डेस्क सक्रिय, अब हर महिला का सहारा
ग्रामीण-शहरी हर क्षेत्र में व्यापक महिला बीट प्रणाली और एंटी रोमियो स्क्वॉड के माध्यम से हर महिला को अभूतपूर्व सुरक्षा का कवच प्रदान किया जा रहा है। पिंक पेट्रोल 24x7 उपलब्धता के साथ स्कूल, कॉलेज और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर तुरंत पहुंच रहा है। तकनीक का व्यापक उपयोग - 1090, साइबर मॉनिटरिंग सेल और डिजिटल ट्रैकिंग ने स्टॉकिंग, फर्जी अकाउंट्स पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। कॉलेजों में साइबर सुरक्षा वर्कशॉप से छात्राओं को सशक्त बनाया जा रहा है। 
 
सुरक्षा-सम्मान का यूपी मॉडल, नारी उत्थान से समृद्ध प्रदेश
महिला अपराधों में त्वरित जांच से हर पीड़िता को पूर्ण न्याय सुनिश्चित, अभूतपूर्व निस्तारण दर के साथ कठोर सजाएं दी जा रही हैं।मिशन शक्ति केंद्रों में प्रशिक्षित अधिकारी 3-5 वर्ष तक तैनात रहेंगे। आर्थिक सशक्तिकरण में भी क्रांति आ रही है। ग्राम पंचायतों में बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन ने बेटियों को नई उड़ान दी है।
हर नारी को मिलेगा सम्मान और अपराधियों पर होगी दोगुनी तेजी से कार्रवाई 
मिशन शक्ति के साथ ही उज्ज्वला और स्वामित्व योजना ने घर-घर तक सशक्तिकरण पहुंचाया है। पोषण अभियान, रानी लक्ष्मीबाई कोष ने मातृ-शिशु स्वास्थ्य को मजबूत किया। मिशन शक्ति 5.0 सशक्त नारी से समृद्ध प्रदेश का आधार बन गया है।
Edited By : Chetan Gour
इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?

इंडिगो के शेयरों में भूचाल, क्यों बिकवाली कर रहे निवेशक?Indigo Share news : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानें पिछले 6 दिनों से बुरी तरह प्रभावित हुई है। हजारों उड़ाने रद्द हो चुकी है। इस वजह से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विमानन कंपनी को शेयर बाजार में इसका काफी नुकसान उठाना पड़ा। निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली की।

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सच

आखिर क्या है मरीज के फेफड़ों में जिंदा कॉकरोच का सचसोशल मीडिया पर एक एक्स-रे कॉपी सोलन और शिमला के अस्पताल की बताकर वायरल हो रही है। इस पोस्ट में डाली गई एक्स-रे कॉपी में मरीज के सीने में कॅकरोच दिख रहा है। इसके साथ ही पोस्ट में लिखा गया है कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में एक सिंगापुर से आए पर्यटक को सीने में दर्द हुआ। इसके बाद वह उपचार के लिए सरकारी अस्पताल आए और वहां एक्स-रे करवाया।

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनाया

बुरे फंसे तेजप्रताप, सहयोगी ने लगाया मारपीट का आरोप, नंगा कर वीडियो भी बनायाTej Pratap Yadav News: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप यादव पर उनके ही सहयोगी ने मारपीट का आरोप लगाया है। सौरभ उर्फ अविनाश नामक तेज प्रताप के इस सहयोगी ने कहा कि यादव के आवास पर उनके साथ मारपीट की गई एवं उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें न्यूड कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?

हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?Negligence of Indigo Airlines: कल्पना कीजिए, आप एयरपोर्ट पर खड़े हैं, आपकी फ्लाइट अचानक कैंसिल हो जाती है। एयरलाइन का स्टाफ आपको एक सैंडविच और अगली फ्लाइट का वादा थमा देता है। आप थक-हारकर इसे स्वीकार कर लेते हैं। अब जरा दृश्य बदलिए। आप लंदन या पेरिस में हैं। वही एयरलाइन, वही गलती और वही फ्लाइट कैंसिल।

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकी

बेटी से एयर इंडिया ने लिया 41,000 रुपए किराया, JDU नेता केसी त्यागी ने गुस्से में दी धमकीKC Tyagi news in hindi : इंडिगो संकट के बीच एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल जदयू नेता केसी त्यागी को उस समय गुस्सा आ गया जब परीक्षा देने मुंबई जा रही उनकी बेटी को विमान किराए के 41,000 रुपए देने पड़े। बस फिर क्या था त्यागी को गुस्सा आ गया और उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी दे दी।

Priyanka Gandhi : बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयान

Priyanka Gandhi : बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयानदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है। कोर्ट के नोटिस पर प्रियंका गांधी का बयना सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला है जब वो नागरिक बनी हैं। उनके पीछे क्यों पड़े हैं? बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा हादसा, 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौत

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा हादसा, 7 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 17 लोगों की मौतMajor accident in Indonesia : इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक 7 मंजिला ऑफिस इमारत में मंगलवार को आग लग गई, जिससे कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। आग की ये घटना जकार्ता के सेंटर में स्थित एक ऑफिस की बिल्डिंग में लगी, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।

नियम सबके लिए एक जैसे, फिर IndiGo airlines में ही क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ सिस्‍टम, लाखों यात्री संकट में, क्‍या है पूरा खेल?

नियम सबके लिए एक जैसे, फिर IndiGo airlines में ही क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ सिस्‍टम, लाखों यात्री संकट में, क्‍या है पूरा खेल?देश में सभी एयरलाइंस के नियम एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ IndiGo airlines का ही सिस्‍टम क्‍यों ध्‍वस्‍त हुआ है, यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। इंडिगो की बड़ी संख्‍या में फ्लाइट कैंसिल हो रही है। लाखों यात्री परेशान हैं, हजारों लोगों की यात्राएं संकट में है। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल या देरी होने का सिलसिला आठवें दिन भी जारी है।

Mahindra XUV 7XO से Tata Safari, Hyundai Alcazar और MG Hector Plus को टक्कर देगी महिन्द्रा, अगले साल होगी लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमत

Mahindra XUV 7XO से Tata Safari, Hyundai Alcazar और MG Hector Plus को टक्कर देगी महिन्द्रा, अगले साल होगी लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमतMahindra XUV 700 का फेसलिफ्ट मॉडल 5 जनवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पहला टीजर जारी कर इसकी घोषणा की। अपकमिंग प्रीमियम SUV ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप के साथ XUV 7XO नाम से आएगी। महिन्द्रा की यह गाड़ी टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और MG हेक्टर प्लस को टक्कर देगी।

वंदे मातरम पर बहस के दौरान यह क्या कह गए पीएम मोदी, गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी

वंदे मातरम पर बहस के दौरान यह क्या कह गए पीएम मोदी, गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जीMamata Banerjee news in hindi : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को 'बंकिम दा' कहकर उनका अपमान किया है।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।
