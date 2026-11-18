बहरीन हमले पर अमेरिका का पलटवार! ईरान के केशम द्वीप पर एयरस्ट्राइक; होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ा तनाव

बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ईरान के केशम द्वीप पर IRGC के मिसाइल लॉन्च ठिकाने पर सटीक हमले किए। हालांकि, ईरानी मीडिया ने एक अधिकारी के हवाले से दावा किया कि अमेरिकी हमले में किसी बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा है।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि आज तड़के उसके ड्रोनों ने बहरीन के एक बेस पर अमेरिकी सैन्य रडार सिस्टम को निशाना बनाया। यह असत्य है।

इस पोस्ट में कहा गया है कि बहरीन की ओर आज IRGC द्वारा लॉन्च किए गए कई ईरानी वन-वे अटैक ड्रोनों को बीच में ही रोककर नष्ट (इंटरसेप्ट) कर दिया गया। अमेरिकी उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और न ही किसी अमेरिकी कर्मी को चोट आई है। CENTCOM और सहयोगी बल पूरी तरह से सतर्क हैं।

CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claimed its drones hit a U.S. military radar system at a base in Bahrain early this morning. This is FALSE. FACT: Multiple Iranian one-way attack drones launched by the IRGC today towards Bahrain were intercepted without any damage to U.S. equipment or injury to American personnel. CENTCOM and partner forces remain highly vigilant. — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 17, 2026

गौरतलब है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले और अमेरिका के जवाबी हमले से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। इससे होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव भी बढ़ गया है।