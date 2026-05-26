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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मंगलवार, 26 मई 2026 (17:45 IST)

गुजरात की राजनीति में स्थानीय स्वशासन का नया ढांचा, जामनगर, गांधीधाम समेत 6 शहरों को मिले नए मेयर और पदाधिकारी

Six cities including Jamnagar and Gandhidham receive new Mayors and office bearers
गुजरात राज्य की राजनीति में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हाल ही में राज्य की विभिन्न नई और पुरानी महानगरपालिकाओं (Municipal Corporations) में 5 मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा आधिकारिक तौर पर विभिन्न शहरों के मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, शासक दल (सत्तारूढ़ दल) के नेता और दंडक (विप) के नामों की घोषणा कर दी गई है।
 

विकास कार्यों को गति देने के लिए अनुभवी और युवा चेहरों का संतुलन

इन नई नियुक्तियों के साथ ही सभी शहरों के विकास कार्यों को एक नई गति देने के लिए सत्ताधारी दल द्वारा युवा और अनुभवी चेहरों का बेहतरीन संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। जामनगर, गांधीधाम, मेहसाणा, नवसारी, नडियाद और मोरबी में नई टीमों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल और भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है।

जामनगर महानगरपालिका में मोनिकाबेन व्यास बनीं नई मेयर

जामनगर महानगरपालिका के नए पांच पदाधिकारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जामनगर के नए मेयर के रूप में मोनिकाबेन व्यास (Monikaben Vyas) को चुना गया है। उनके सामने शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की मुख्य जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा, डिप्टी मेयर पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राकेश डेर (Rakesh Der) को सौंपी गई है।
 

जामनगर में सत्ता का नया समीकरण और प्रशासनिक ढांचा

जामनगर मनपा में प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने वाली सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली स्टैंडिंग कमेटी के नए चेयरमैन के रूप में धीरेन मोनाणी (Dhiren Monani) की नियुक्ति की गई है। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एक ही वार्ड से मेयर और चेयरमैन दोनों पदाधिकारी घोषित हुए हैं, जो स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जामनगर के प्रशासनिक तंत्र में इस नई टीम ने आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है।

जामनगर में शासक दल के नेता और दंडक की नियुक्ति

महानगरपालिका में शासक दल के नेता के रूप में अमर मोदी (Amar Modi) को नियुक्त किया गया है, जो पार्टी के सभी पार्षदों (कॉर्पोरेटर्स) के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। दूसरी ओर, सदन में पार्टी के अनुशासन को बनाए रखने के लिए शासक दल के दंडक (व्हिप) के रूप में प्रवीणाबेन रुपड़िया (Pravinaben Rupadiya) को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो शासक दल की भूमिका को मजबूत करेंगी।
 

गांधीधाम के इतिहास में पहली बार मेयर के रूप में दिव्याबेन नाथाणी

कच्छ जिले के औद्योगिक हब माने जाने वाले गांधीधाम को हाल ही में महानगरपालिका का दर्जा मिलने के बाद, इसके पहले ऐतिहासिक पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधीधाम महानगरपालिका के पांच मुख्य पदाधिकारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा की गई है। गांधीधाम मनपा के इतिहास की सबसे पहली महिला मेयर के रूप में दिव्याबेन नाथाणी (Divyaben Nathani) के नाम पर पार्टी ने मुहर लगाई है।

वनियुक्त मेयर दिव्याबेन नाथाणी का विकासोन्मुखी रोडमैप

नवनियुक्त मेयर दिव्याबेन नाथाणी ने 'गुजरात फर्स्ट न्यूज' के साथ विशेष बातचीत में अपना रोडमैप और विकासोन्मुखी विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि गांधीधाम के विकास में जो भी कमियां रह गई हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। शहर के सर्वांगीण विकास और मूलभूत सुविधाओं जैसे कि सड़क, रास्ते, पानी और ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने का उन्होंने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है।
 

गांधीधाम महानगरपालिका की नई कार्यकारी टीम का ढांचा

गांधीधाम महानगरपालिका के अन्य पदाधिकारियों की बात करें तो नवीनभाई जरू (Navinbhai Jaru) को डिप्टी मेयर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में तेजस सेठ (Tejas Sheth) की नियुक्ति की गई है, जो पहले नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में लंबा अनुभव रख चुके हैं, जबकि शासक दल के नेता के रूप में भरत मीरानी (Bharat Mirani) और दंडक के रूप में सुरेश धूवा (Suresh Dhuva) के नाम की घोषणा की गई है।

मेहसाणा महानगरपालिका में विवादों के बीच सस्पेंस का अंत 

उत्तर गुजरात के महत्वपूर्ण केंद्र मेहसाणा महानगरपालिका के नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। हाल ही में सामने आए विवादास्पद क्लिपकांड का असर इस चुनाव प्रक्रिया पर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। विवादों से बचने के लिए भाजपा हाईकमान द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर के नाम आखिरी समय तक बेहद गुप्त रखे गए थे।
Edited By : Chetan Gour
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