भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग, आखिरी समय में उम्मीदवारों की सूची जारी, 23 मुस्लिम चेहरों को टिकट

BJP candidate list municipal corporation: गुजरात में नगर पालिका और पंचायत चुनावों के लिए भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी करने का सिलसिला जारी है। शनिवार यानी 11 अप्रैल को नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है, इसके बावजूद अभी भी हजारों सीटों पर नाम घोषित होना बाकी है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की अतिरिक्त बैठकें बुलाकर दोपहर तक बाकी सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की कवायद शुरू कर दी है।

23 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट

इस चुनाव में भाजपा की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अहमदाबाद में कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार का विरोध करने वाली भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसमें धोलका नगर पालिका में सबसे अधिक 8, सिद्धपुर में 4, विरमगाम और देहगाम में 3-3 मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कलोल, धंधुका और साणंद की विभिन्न पंचायतों में भी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है।

सुरेंद्रनगर में दिग्गज नेताओं के पत्ते कटे

सुरेंद्रनगर के नगर निगम बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं, जिसमें भाजपा ने 13 वार्डों के 52 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस बार पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए 60 वर्ष से अधिक आयु वाले या तीन टर्म से अधिक चुनाव लड़ चुके नेताओं को टिकट नहीं दिया है। इस नियम के कारण पूर्व अध्यक्ष जिग्नाबेन पंड्या समेत पूर्व उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष जैसे दिग्गजों के टिकट भी कट गए हैं।

अहमदाबाद में लीगल सेल की पैनी नजर

अहमदाबाद नगर निगम की 192 सीटों पर नामांकन फॉर्म में कोई गलती न रहे, इसके लिए भाजपा ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अनुसार कानूनी विशेषज्ञों (लीगल सेल) की टीम तैयार की है। ये टीमें उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि फॉर्म रद्द न हो। फॉर्म भरने में कोई कानूनी कमी न रह जाए, इसके लिए उम्मीदवारों को पूरा मार्गदर्शन देने की व्यवस्था की गई है।

पार्लियामेंट्री बोर्ड में मंथन का अंतिम दौर

गांधीनगर, पाटन और नर्मदा जिलों की सूची जारी होने के बाद भी कुछ सीटों पर खींचतान बनी हुई है। शेष नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए आज भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में गहन चर्चा चल रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शाम तक गुजरात के सभी कोनों से उम्मीदवारों के नाम स्पष्ट हो जाएंगे, ताकि कल अंतिम तिथि पर सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकें।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala