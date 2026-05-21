गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना के काम में तेजी, कालूपुर ओवरब्रिज 4 दिनों तक रात में रहेगा बंद
Bullet Train Project : अहमदाबाद में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना का काम अब और तेज हो गया है। साबरमती से वटवा तक के रूट पर सेगमेंट लगाने का काम दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन कंपनी द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कालूपुर ब्रिज (मनुभाई परमार ओवरब्रिज) पर विशेष सेगमेंट चढ़ाने का काम किया जाना है, जिसके कारण अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी और डायवर्जन जारी किया है।
ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 22 मई (शुक्रवार) से 25 मई (सोमवार) तक रोजाना रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक यह काम किया जाएगा। इस समय के दौरान कालूपुर सर्कल ब्रिज के छोर से कालूपुर ब्रिज पर स्थित छोटे सर्कल तक का लगभग 500 मीटर का रास्ता यातायात के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा।
हालांकि राहत की बात यह है कि नरोडा जीसीएस (GCS) अस्पताल रोड की तरफ से सरसपुर और गोमतीपुर आने-जाने के लिए वाहन चालक कालूपुर ब्रिज का उपयोग कर सकेंगे। रात के समय बंद रहने वाले इस मार्ग के बदले नरोडा और सरसपुर से कालूपुर सर्कल जाने वाले वाहन चालक सरसपुर सर्कल से नूतन मिल रोड, डॉ. आंबेडकर फ्लाईओवर, सिविल अस्पताल और बाबू जगजीवनराम ब्रिज होते हुए ईदगाह रोड का उपयोग कर सकते हैं।
वहीं रखियाल और गोमतीपुर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक गुरुद्वारा रोड, चारतोड़ा कब्रिस्तान, मुर्गा सर्कल और अनुपम ब्रिज होते हुए सारंगपुर सर्कल की तरफ से कालूपुर जा सकेगा। दूसरी ओर रिलीफ रोड और दिल्ली दरवाजा से नरोडा या सरसपुर जाने वाले वाहन चालक कालूपुर सर्कल से फ्रूट मार्केट, पांचकुवा, बाबू जगजीवनराम ब्रिज और असरवा सिविल रोड होकर आवाजाही कर सकेंगे।
इसके अलावा आस्टोडिया और रायपुर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक कागड़ापीठ, वाणिज्य भवन और अनुपम ब्रिज के रास्ते रखियाल की तरफ जा सकेगा। बुलेट ट्रेन के काम की वजह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए नागरिकों से पहले से योजना बनाकर यात्रा करने की अपील की गई है।
Edited By : Chetan Gour
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें