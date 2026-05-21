गुजरात में बुलेट ट्रेन परियोजना के काम में तेजी, कालूपुर ओवरब्रिज 4 दिनों तक रात में रहेगा बंद

Bullet Train Project : अहमदाबाद में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना का काम अब और तेज हो गया है। साबरमती से वटवा तक के रूट पर सेगमेंट लगाने का काम दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इन्फ्राकॉन कंपनी द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत कालूपुर ब्रिज (मनुभाई परमार ओवरब्रिज) पर विशेष सेगमेंट चढ़ाने का काम किया जाना है, जिसके कारण अहमदाबाद शहर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी और डायवर्जन जारी किया है।



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इसके अलावा आस्टोडिया और रायपुर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक कागड़ापीठ, वाणिज्य भवन और अनुपम ब्रिज के रास्ते रखियाल की तरफ जा सकेगा। बुलेट ट्रेन के काम की वजह से ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए नागरिकों से पहले से योजना बनाकर यात्रा करने की अपील की गई है।

Edited By : Chetan Gour