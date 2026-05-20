गांधीनगर सचिवालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 80 से अधिक अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति

गांधीनगर सचिवालय में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत 80 से अधिक अधिकारियों का सामूहिक तबादला और पदोन्नति (प्रमोशन) की गई है। इस आदेश के अंतर्गत सेक्शन ऑफिसर से लेकर अंडर सेक्रेटरी (अवर सचिव) स्तर के अधिकारियों को विभिन्न विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कुछ अधिकारियों को उनके मूल कर्तव्यों के अलावा अन्य विभागों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

इस फेरबदल के तहत राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण और सक्रिय विभागों में नई नियुक्तियां की गई हैं। इसमें राजस्व विभाग, मार्ग एवं मकान (पीडब्ल्यूडी) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तथा गृह विभाग जैसे प्रमुख मंत्रालयों को शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इस व्यापक तबादले के पीछे सचिवालय के प्रशासनिक कामकाज को अधिक सुदृढ़, सुचारू और गतिशील बनाने का मुख्य उद्देश्य है।

विशेष रूप से, सेक्शन ऑफिसर और वर्ग-2 स्तर के अधिकारियों को अंडर सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नत कर प्रोत्साहित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र (सर्कुलर) में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिन भी अधिकारियों का तबादला या प्रमोशन हुआ है, वे बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से अपने नए पद का कार्यभार संभाल लें।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala