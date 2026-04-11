मेहसाणा में भाजपा का मास्टरस्ट्रोक, 28 साल से कार्यालय में सेवा दे रहे चपरासी को दिया टिकट

स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर हमेशा खींचतान बनी रहती है, लेकिन मेहसाणा भाजपा ने इस बार सबको चौंका देने वाला निर्णय लिया है। पार्टी ने किसी बड़े कद के नेता या उद्योगपति के बजाय जिला भाजपा कार्यालय में पिछले 28 वर्षों से चपरासी के रूप में निष्ठापूर्वक सेवा दे रहे रमेशभाई भील पर अपना भरोसा जताया है। उन्हें मेहसाणा नगर निगम के वार्ड नंबर 13 से उम्मीदवार बनाया गया है, जो पार्टी के इतिहास में एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है।

सालों की वफादारी और सादगी का मिला फल

रमेशभाई भील पिछले ढाई दशक से भी अधिक समय से मेहसाणा जिला भाजपा कार्यालय में पर्दे के पीछे रहकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं। एक साधारण चपरासी के रूप में उन्होंने कई दिग्गज नेताओं को कार्यालय में काम करते देखा है, लेकिन उन्होंने कभी सत्ता की उपेक्षा या इच्छा नहीं रखी। उनकी इतने वर्षों की निस्वार्थ सेवा, अटूट वफादारी और सरल स्वभाव का सम्मान करते हुए हाईकमान ने उन्हें सीधे चुनावी मैदान में उतारकर एक नई मिसाल पेश की है।

छोटे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

भाजपा के इस निर्णय से न केवल रमेशभाई के परिवार में, बल्कि पूरे जिले के जमीनी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। एक साधारण सेवक को टिकट मिलने से छोटे कार्यकर्ताओं में यह सकारात्मक संदेश गया है कि भाजपा में मेहनत और वफादारी कभी बेकार नहीं जाती। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और लोग रमेशभाई की सादगी की प्रशंसा कर रहे हैं, जिसने विपक्षी दलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।

क्या रमेशभाई रचेंगे इतिहास?

अब पूरे मेहसाणा शहर की नजरें वार्ड नंबर 13 पर टिकी हुई हैं। एक साधारण चपरासी से जन-प्रतिनिधि बनने की ओर अग्रसर रमेशभाई भील क्या यह सीट जीतकर इतिहास रच पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। भाजपा ने इस उम्मीदवारी के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया है कि पार्टी में काम करने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति की भी उचित समय पर पहचान की जाती है। आने वाले दिनों में इस सीट पर चुनाव प्रचार और परिणाम दोनों ही काफी रोमांचक रहेंगे।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala