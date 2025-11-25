गौहरगंज की बेटी के गुनहगार की तलाश मे जुटे 300 पुलिसकर्मी, 30 हजार का इनाम घोषित, एनकाउंटर की मांग को लेकर धरने पर लोग

भोपाल। रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मामूम के साथ रेप का आरोपी घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्तर से फरार है। आरोपी सलमान की तलाश में पुलिस की 20 से अधिक टीमें लगाई गई है जिसमें 300 से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुटे है। डीआईजी प्रशांत खरे के मुताबिक आरोपी के खिलाफ 30 हजार का इनाम घोषित किया है और आरोपी की तलाश में उसके पोस्टर और पंपलेंट बस स्टॉफ,रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए है। इसके साथ संभावित ठिकानों पर पुलिस की लगातार छापामार कार्रवाई की है लेकिन उसको अब तक कामयाबी नहीं मिली है।

क्या है पूरा मामला?- भोपाल से सटे रायसेन जिले के गौहरगंज में 21 नवंबर को एक छह साल की बच्ची जब अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी 23 साल का सलमान उसे चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया. बच्ची के साथ रेप कर, बच्ची को घायल अवस्था में छोडकर वहां से फरार हो गया। भोपाल को गंभीर अवस्था में भोपाल एम्ल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सोमवार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एम्स अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची से मुलाकात की और उसके परिवार से मुलाकात की. साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हो।

थाने के बाहर धरने पर बैठे लोग- वहीं आरोपी की गिरफ्तारी और उसके एनकउंटर की मांग को लेकर गौहरगंज थाने के बाहर लोग धरने पर बैठे है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल है। धरने पर बैठे लोग पूरी घटना के लिए पुलिस के लचर रवैया को जिम्मेदार ठहरा रहे है। वहीं आज विभिन्न संगठनों से जुड़़े लोग थाने पहुंचे और आरोपी के एनकाउंटर के साथ उसको घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की।

इससे पहले सोमवार को भी लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों के नेशनल हाईवे पर चक्काजाम करने से मंडीदीप से भोपाल की तरफ जाने वाले रास्ते पर 14 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा. वहीं ओबैदुल्लागंज की ओर 7 किमी. का रास्ता भी जाम रहा। लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रास्ते से हटने से ही इनकार कर दिया. जिसकी वजह से स्कूल बसें, ट्रक और एंबुलेंस समेत दूसरे वाहन हाईवे पर फंस गए। काफी समझाने के बाद भी जब भीड़ वहां से नहीं हटी तो पुलिस को उनको पीछे धकेलने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. कुछ लोगों को लाठियों से भी खदेड़ा गया, गनीमत ये रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। इसके साथ गौहरगंज, ओबैदुल्लागंज, मंडीदीप और रायसेन में भी विरोध प्रदर्शन हुए थे।