सोमवार, 24 नवंबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
Written By विकास सिंह
Last Updated : सोमवार, 24 नवंबर 2025 (16:12 IST)

SIR फॉर्म भरने में वोटरों को किन समस्याओं से करना पड़ रहा सामना, क्यों सता रहा है नाम कटने का डर?

भोपाल। मध्यप्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से  कराए जा रहे  SIR को लेकर इन दिनों जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिल रही है। लोगों मं SIR की प्रक्रिया को लेकर उत्सुकता और कन्फूयजन को  माहौल देखने को मिल रहा है। वही्ं फॉर्म नहीं भर पाने के चलते वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर भी लोगों में साफ दिखाई  दे  रहा है। 'वेबदुनिया' ने कई लोगों से चर्चा कर SIR फॉर्म भरने वाली कठिनााईयों के  बारे में चर्चा की।

पति-पत्नी के फॉर्म अलग-अलग BLO के पास-SIR से जुड़ा फॉर्म भरने के लिए भोपाल निवासी अंकिता जब बीएलओ के पास पहुंची थी तो एपिक नंबर के आधार पर जब BLO ने फॉर्म चेक किया गया तो उनका फॉर्म तो मिल  गया लेकिन उनके पति का फॉर्म नहीं मिला। जबकि उनके पास उनका और उनके पति का वोटर आईडी कार्ड एक ही पते पर बना हुआ है। इसको लेकर जब उन्होंने बीएलओ से बात की तो उन्होंने पूरा ठीकरा कलेक्ट्रेट दफ्तर पर फोड़ दिया। ऐसे में अंकिता को अपने पति के फॉर्म के लिए दुसरे बीएलओ के पास जाना पड़ा और फॉर्म हासिल करना पड़ा।

वहीं BLO के पास पहुंची प्रियंका ने बताया कि उनके पति जो प्राइवेट नौकरी करते है और अभी भोपाल के बाहर है, उनका फॉर्म नहीं मिल रहा है, इसके लिए वह अब तक कई बीएलओ के पास जा चुकी है। उनके पति के वोटर आईडी कार्ड पर लिखे एपिक नंबर से भी फॉर्म सर्च नहीं हो रहा है। ऐसे प्रियंका को अपने पति का नाम वोटर लिस्ट से कटने का डर सता रहा है।

BLO का घर-घर संपर्क नहीं- 'वेबदुनिया' ने जब-जब भोपाल की अलग-अलग कॉलोनियाों में पहुंचकर SIR की प्रक्रिया को लेकर लोगों  से चर्चा की तो  लोगों ने साफ कहा कि बीएलओ घर-घर आकर न तो फॉर्म दे रहे है और न कलेक्ट कर रहे है। हलाांकि लोग यह जरूर स्वीकार करते है कि बीएलओ कॉलोनिया में अलग-अलग समय पर पहुंच रहे है और लोगों को फॉर्म उपलब्ध करवा रहे है। इसके साथ बीएलओ प्रपत्र से जुड़ी कोई खास जानकारी मतदाताओं के बीच साझा नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते मतदाताओं में प्रपत्र भरने में कठिनाई आ रही है। वहीं बीएलओ गणना प्रपत्र लेने वालों को दो टूक शब्दों में कह रहे है कि अगर उनका फॉर्म नहीं भरा गया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा।

जब बीएलओ से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर अपने कठिनाईयों को बताया। लोगों  का फॉर्म लेकर जाने के बाद जमा करने नहीं आना काम पूरा करने में सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं अलग-अलग कॉलोनियो में पहुंचने के बाद जमाा हुए फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री करना बड़ी चुनौती है।

वहीं दूसरी ओर  बीएलओ को कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए 2 से 3 सदस्यों की टीम लगाई गई है। इनमें ऐसे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें क्षेत्र और वहां के निवासियों की बेहतर जानकारी हो, जैसे पटवारी, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक आदि। इसके साथ ही गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों की अलग टीम भी तैनात की गई है जो फर्मों को ऑनलाइन भर रहे है। 

2003 की वोटर लिस्ट में नाम ढूंढना चुनौती- 'वेबदुनिया' से चर्चा में भोपाल में रहने वाले अरुण बताते है कि उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे और उनकी पोस्टिंग अलग-अलग जगह थी, ऐसे में 2003 की वोटर लिस्ट को ढूंढना एक बड़ी चुनौती  है। वहीं एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेंट किए लोगों के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी एकत्र करना बड़ी चुनौती है।

SIR फॉर्म वर्ष 2023 की मतदाता सूची के भाग संख्या व क्रमांक आदि कुछ परिवार से जुड़ी सूचनाएं भरने में सबसे अधिक समस्या आ रही है। गणना प्रपत्र में वर्तमान सूचनाओं के अलावा परिवार से जुड़ी सूचनाएं, पिछली 2023 की मतदाता सूची सूची के भाग संख्या व क्रमांक आदि का भी उल्लेख करना है।

वहीं चुनाव आयोग की  वेबसाइट जहां पर 2003 की वोटर लिस्ट अपलोड वहां पर  हिंदी में पोलिंग स्टेशन के नाम होना लोगों के सर्च में एक बड़ी चुनौती है। वहीं बीएलओ के पास पहुंचने वाले लोग दस्तावेजों को लेकर कई तरह के सवाल जवाब कर रहे है।

दस्तावेजों पर चुनाव आयोग के नियम-वहीं चुनाव आय़ोग ने साफ किया हैा कि Enumeration Phase के दौरान किसी भी मतदाता को अनावश्यक कागज़ी प्रक्रिया या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़े। इसी उद्देश्य से आयोग ने निम्नलिखित नियम अनिवार्य रूप से लागू किए हैं:

1. Enumeration Phase में किसी भी मतदाता से कोई भी दस्तावेज़ (जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण, पहचान पत्र आदि) नहीं लिया जाएगा। BLO का कार्य केवल घर–घर जाकर भौतिक उपस्थिति की पुष्टि करना और उपलब्ध जानकारी को फॉर्म में दर्ज करना है।

2.ERO द्वारा दस्तावेज़ केवल तभी माँगे जाएंगे जब Draft Roll प्रकाशित होने के बाद किसी मतदाता की उपलब्ध जानकारी, Declaration या Enumeration Form या डेटाबेस से मेल न खाती हो।

3.जिन मतदाताओं या उनके माता–पिता का नाम राज्य की अंतिम Intensive Revision सूची (2003 या उससे पहले) में दर्ज है, ऐसे सभी मतदाताओं को ‘Pre-validated’ पूर्व-सत्यापित माना गया है। ऐसे मतदाताओं से BLO द्वारा किसी भी प्रकार के प्रमाण–पत्र या दस्तावेज़ की माँग नहीं की जाएगी। BLO केवल वर्तमान निवास की पुष्टि करेगा। आयोग का उद्देश्य नागरिकों को सरलीकृत, सुगम और भरोसेमंद प्रक्रिया उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता दस्तावेज़ों की कमी, भ्रम या अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
 
NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयार

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयारपर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव बने नोडल अधिकारी, सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था, यूपी-एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा पर लगाई जा रही पाबंदी

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौत

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौतTeacher posted as BLO suffers heart attack : देश के 12 राज्यों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद देशभर के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इस बीच काम के तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी कई राज्यों से आ रही है।

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारी

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारीपाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से समर्थित आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर भारत में संगठित अपराध गिरोहों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था। मीडिया खबरों के मुताबिक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी।

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्तBihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गईं, जहां गठबंधन ने 14 सीटें जीतीं। बिहार में NDA की भारी जीत के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन बनाए रखी। AIMIM ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटें जीतीं।

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियोPM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

आर्टिकल 370 से SIR और पेगासस तक, नए CJI सूर्यकांत के 5 बड़े फैसले

आर्टिकल 370 से SIR और पेगासस तक, नए CJI सूर्यकांत के 5 बड़े फैसलेजस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्‍हें शपथ दिलाई। वे जस्‍टिस गवई की जगह लेंगे। वे लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। इस मौके पर सात देशों के चीफ जस्टिस मौजूद थे।

'आज कुआं प्यासे के पास आया है..,' सीएम डॉ. मोहन ने पंचायतों को बताया विकास का आधार, जानें किन जिलों को मिला पुरस्कार

'आज कुआं प्यासे के पास आया है..,' सीएम डॉ. मोहन ने पंचायतों को बताया विकास का आधार, जानें किन जिलों को मिला पुरस्कारमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में 24 नवंबर को 'राज्य स्तरीय कार्यशाला-वॉटर शेड सम्मेलन' का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की थीम 'आत्‍मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्‍यप्रदेश' रखी गई है। यह कार्यशाला 26 नवंबर तक कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी।

तीर्थराज पुष्कर आध्यात्मिक साधना का एक वैश्विक केंद्र : धामी

तीर्थराज पुष्कर आध्यात्मिक साधना का एक वैश्विक केंद्र : धामीChief Minister Pushkar Singh Dhami in Pushkar: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आश्रम पुष्कर सनातन राजस्थान में अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला (आश्रम) तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल के लोकार्पण के साथ ही आश्रम की स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर आश्रम निर्माण में सहयोग करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया।

दिल्ली में जहरीली हुई हवा, AQI 400 के पार, प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन

दिल्ली में जहरीली हुई हवा, AQI 400 के पार, प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शनDelhi Air Pollution News : दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। गाजीपुर इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, गले में खराश और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली अभी बुधवार तक AQI बेहद गंभीर श्रेणी में बना रहेगा।

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS-माहे, पनडुब्बियों पर काल बनकर टूटेगा

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ INS-माहे, पनडुब्बियों पर काल बनकर टूटेगाभारतीय नौसेना ने सोमवार को एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट INS-माहे को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। नौसेना में INS माहे की कमीशनिंग आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में की मौजूदगी में हुई। INS माहे को बेड़े में शामिल करने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हो गया है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
