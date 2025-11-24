सोमवार, 24 नवंबर 2025
  More Karnataka Congress legislators backing Shivakumar travel to Delhi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 24 नवंबर 2025 (17:15 IST)

कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान जारी, CM बदलने को लेकर डटे शिवकुमार खेमे के विधायक, क्या बोले खरगे

Karnataka Congress
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर खींचतान जारी है। 6 से ज्यादा कांग्रेस विधायक रविवार देर शाम दिल्ली पहुंचे सूत्रों के अनुसार कर्नाटक कांग्रेस में राजनीति इन दिनों काफी तेज हो चुकी है। । पिछले एक सप्ताह से कांग्रेस विधायकों का दिल्ली आना जारी है।
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक मुख्यमंत्री बदलने की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है, जब शिवकुमार गुट के विधायक दिल्ली आए हैं। 
 
खरगे ने कहा फैसला हाईकमान ही करेगा  
कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि इस मामले में निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा और इस पर वह कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने यह टिप्पणी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शनिवार को हुई उनकी एक घंटे से अधिक की बैठक के बाद की।
 
गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा- वे भी रेस में  
राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने संकेत दिया कि अगर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वे भी सीएम पद की रेस में हैं। हालांकि हाईकमान से सीएम बदलने पर चर्चा नहीं हुई, न ही कांग्रेस विधायक दल में इस पर विचार हुआ।
क्या बोले सिद्धारमैया 
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने चिक्काबल्लापुर में सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों पर कहा- डीके शिवकुमार और मुझे, पार्टी हाईकमान के फैसले का पालन करना चाहिए। हाईकमान जो भी फैसला करेगा, उससे हमें सहमत होना चाहिए। हम पार्टी हाईकमान के फैसले के अनुसार काम करेंगे। Edited by : Sudhir Sharma
Webdunia
समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

