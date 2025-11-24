सोमवार, 24 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. टेक्नोलॉजी
  3. आईटी न्यूज़
  4. Attention mobile users! You could be held liable if SIM card issued in your name is 'misused'; check DoT advi
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 24 नवंबर 2025 (16:45 IST)

Sim Card : सिम कार्ड के साइबर फ्रॉड को लेकर दूरसंचार विभाग ने जारी की एडवायजरी, आपके लिए जानना जरूरी

Mobile SIM Card
अगर मोबाइल फोन उपभोक्ता के नाम पर खरीदा गए सिम कार्ड का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी या किसी अवैध गतिविधि में होता है तो उसके लिए मूल ग्राहक को भी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। 
 
दूरसंचार विभाग ने बयान में कहा कि मोबाइल फोन की विशिष्ट पहचान संख्या आईएमईआई में छेड़छाड़ वाले उपकरणों का उपयोग, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम लेना या दूसरों को सिम सौंपना गंभीर उल्लंघन है और इसके दुष्परिणाम मूल ग्राहक पर भी लागू होंगे।
 
3 साल की कैद और 50 लाख का जुर्माना
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत मोबाइल उपयोगकर्ता की पहचान में मददगार आईएमईआई एवं अन्य तरीकों से छेड़छाड़ पर तीन वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
 
दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 किसी भी व्यक्ति को आईएमईआई को बदलने या ऐसे उपकरण का उपयोग करने, उत्पादन करने या रखने से रोकता है जिसमें आईएमईआई संख्या में बदलाव किया जा सकता है।
 
दूरसंचार विभाग ने मोबाइल उपकरणों के आईएमईआई नंबर की पुष्टि ‘संचार साथी’ पोर्टल या ऐप के माध्यम से करने की सलाह दी है। विभाग ने कहा कि सरकार ने दूरसंचार संसाधनों का गलत इस्तेमाल रोकने और सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित दूरसंचार पारिस्थितिकी तैयार करने के लिए सख्त बंदिशें लगाई हैं।
 
नागरिकों को निम्न चीजों से बचना चाहिए 
छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई नंबर वाले मोबाइल उपकरणों का उपयोग करना। 
मॉडेम, मॉड्यूल, सिम बॉक्स आदि जैसे उपकरणों का उपयोग, खरीद या संयोजन करना, जिनमें कॉन्फ़िगर करने योग्य या छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई हों। 
नकली दस्तावेजों, धोखाधड़ी या छद्मवेश के माध्यम से सिम कार्ड प्राप्त करना। 
अपने नाम पर खरीदे गए सिम कार्ड को अन्य लोगों को हस्तांतरित करना या सौंपना जो उनका दुरुपयोग कर सकते हैं​। 
ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट का उपयोग करना जो कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) या अन्य दूरसंचार पहचानकर्ताओं को संशोधित करते हैं। 
 
नागरिक क्या करें 
नागरिक https://ceir.sancharsaathi.gov.in/Device/SancharSaathiKym.jsp पर संचार साथी पोर्टल या ब्रांड नाम, मॉडल नाम और निर्माता की जानकारी प्रदर्शित करने वाले संचार साथी मोबाइल ऐप का उपयोग करके आईएमईआई विवरण सत्यापित कर सकते हैं। सरकार ने संचार साथी पहल भी लागू की है, जो नागरिकों को अपने मोबाइल कनेक्शन सत्यापित और सुरक्षित करने के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान करती है। सरकार ने दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित दूरसंचार परितंत्र सुनिश्चित करने के लिए सख्त जांच व्यवस्था लागू की है। Edited by : Sudhir Sharma  
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयार

NCR–यूपी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, एक्शन प्लान तैयारपर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव बने नोडल अधिकारी, सड़क पर धूल कम करने के लिए एंटी–स्मॉग गन और स्प्रिंकलर की व्यवस्था, यूपी-एनसीआर क्षेत्र में ऑटो रिक्शा पर लगाई जा रही पाबंदी

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौत

वडोदरा में SIR के काम के दौरान टीचर की मौत, हार्टअटैक की आशंका, 4 दिन में 4 BLO की मौतTeacher posted as BLO suffers heart attack : देश के 12 राज्यों में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का कार्य चल रहा है। बिहार चुनाव के बाद देशभर के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। इस बीच काम के तनाव के कारण बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की मौतें की खबरें भी कई राज्यों से आ रही है।

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारी

Delhi में ISI का हथियार मॉड्यूल ध्वस्त, 4 गिरफ्तार, बड़ी साजिश की थी तैयारीपाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) से समर्थित आपूर्तिकर्ता से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर भारत में संगठित अपराध गिरोहों को उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी हथियारों की आपूर्ति करने में शामिल था। मीडिया खबरों के मुताबिक बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी।

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्त

Bihar Politics : बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के लिए तैयार AIMIM चीफ ओवैसी, लेकिन रख दी एक शर्तBihar Assembly elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल क्षेत्र की 24 विधानसभा सीटों में से ज्यादातर एनडीए के खाते में गईं, जहां गठबंधन ने 14 सीटें जीतीं। बिहार में NDA की भारी जीत के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन बनाए रखी। AIMIM ने 2020 के समान ही इस बार भी 5 सीटें जीतीं।

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियो

G-20 Summit 2025 में PM मोदी-मेलोनी की मुलाकात के चर्चे, सामने आया वीडियोPM Modi-Meloni meeting at G-20 Summit 2025 : दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 Summit 2025) में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छा गए। पीएम मोदी ने दुनिया के अलग-अलग देशों से पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। सबसे ज्यादा चर्चे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात के रहे। दोनों का मुलाकात का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

SIR फॉर्म भरने में वोटरों को किन समस्याओं से करना पड़ रहा सामना, क्यों सता रहा है नाम कटने का डर?

SIR फॉर्म भरने में वोटरों को किन समस्याओं से करना पड़ रहा सामना, क्यों सता रहा है नाम कटने का डर?मध्यप्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे SIR को लेकर इन दिनों जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिल रही है। लोगों मं SIR की प्रक्रिया को लेकर उत्सुकता और कन्फूयजन को माहौल देखने को मिल रहा है। वही्ं फॉर्म नहीं भर पाने के चलते वोटर लिस्ट से नाम कटने का डर भी लोगों में साफ दिखाई दे रहा है। वेबदुनिया ने कई लोगों से चर्चा कर SIR फॉर्म भरने वाली कठिनााईयों के बारे में चर्चा की।

क्‍यों एक घंटे भी सो नहीं पा रहे वेनेजुएला के प्रेसीडेंट मादुरो, क्‍या है वजह?

क्‍यों एक घंटे भी सो नहीं पा रहे वेनेजुएला के प्रेसीडेंट मादुरो, क्‍या है वजह?अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की मुश्किलें, दहशत और चिंता बढ़ती ही जा रही है। दरअसल, अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि आने वाले दिनों में अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े ऑपरेशन्स के एक नए फेज की शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है।

तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों में हुई भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 28 घायल

तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, 2 बसों में हुई भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, 28 घायलTamil Nadu Bus Accident case : तमिलनाडु के तेनकासी जिले में आज 2 निजी बसों की आमने-सामने टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार, एकबस मदुरै से शेनकोट्टई जा रही थी, जबकि दूसरी बस तेनकासी से कोविलपट्टी की ओर जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, कई घायलों की हालत काफी गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

आर्टिकल 370 से SIR और पेगासस तक, नए CJI सूर्यकांत के 5 बड़े फैसले

आर्टिकल 370 से SIR और पेगासस तक, नए CJI सूर्यकांत के 5 बड़े फैसलेजस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली। राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्‍हें शपथ दिलाई। वे जस्‍टिस गवई की जगह लेंगे। वे लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। इस मौके पर सात देशों के चीफ जस्टिस मौजूद थे।

'आज कुआं प्यासे के पास आया है..,' सीएम डॉ. मोहन ने पंचायतों को बताया विकास का आधार, जानें किन जिलों को मिला पुरस्कार

'आज कुआं प्यासे के पास आया है..,' सीएम डॉ. मोहन ने पंचायतों को बताया विकास का आधार, जानें किन जिलों को मिला पुरस्कारमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में 24 नवंबर को 'राज्य स्तरीय कार्यशाला-वॉटर शेड सम्मेलन' का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम की थीम 'आत्‍मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्‍यप्रदेश' रखी गई है। यह कार्यशाला 26 नवंबर तक कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कंन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com