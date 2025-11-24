सोमवार, 24 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , सोमवार, 24 नवंबर 2025 (13:31 IST)

दिल्ली में जहरीली हुई हवा, AQI 400 के पार, प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन

Delhi Air Pollution
Delhi Air Pollution News : दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इस दमघोंटू हवा में सांस लेना दुभर हो गया है। गाजीपुर इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 441 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, गले में खराश और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली अभी बुधवार तक AQI बेहद गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रह सकती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली अभी बुधवार तक AQI बेहद गंभीर श्रेणी में बना रहेगा। सीपीसीबी के अनुसार, मंगलवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार रह सकती है। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा गंभीर और कई में बेहद खराब में रिकॉर्ड की गई। राजधानी के ज्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशनों में सोमवार सुबह एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। नोएडा में हालात और ज्यादा खराब हैं। यहां एक्यूआई 413 तक पहुंच गया।

आनंद विहार में एक्यूआई 441, अलीपुर में 412, बवाना में 437, बुराड़ी में 432, चांदनी चौक में 389, द्वारका सेक्टर-8 में 402, आईटीओ में 410 और जहांगीरपुरी में गंभीर प्लस श्रेणी में 452 दर्ज किया गया है। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण के विरोध में रविवार को इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया।
उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिसकर्मियों पर मिर्ची स्प्रे से हमला कर दिया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। पुलिस के अनुसार इस घटना में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।

खबरों के अनुसार, कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। उत्तर भारत में ठंड तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे पहुंच चुका है, जबकि मैदानी राज्यों में भी पारा लगातार गिर रहा है और सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 
दक्षिण भारत के कई राज्यों में बरसात का दौर जारी है। तमिलनाडु, कराईकल, केरल के कई इलाकों में शीतलहर चलने की भी संभावना है। कश्मीर घाटी, ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों और कई पहाड़ी जिलों में रात का तापमान जमाव बिंदु के नीचे दर्ज हो रहा है। उत्तराखंड में आज भी मौसम शुष्क बना रहेगा। बिहार के ज्यादातर जिलों में ठंड बढ़ गई है। पंजाब में भी सर्दी ने दस्तक दे दी है।
