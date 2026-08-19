बेजुबान, मासूम Laika Dog की वो दर्दनाक कहानी जिसे बनाया अंतरिक्ष की पहली यात्री… जो वापस धरती पर लौट न सकी

3 नवंबर 1957… वो तारीख जब सोवियत संघ ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। Sputnik-2 के जरिए एक Female Dog को अंतरिक्ष में भेजा गया और उसने धरती के चारों ओर चक्कर लगाकर इतिहास रच दिया। इस खास मिशन की स्टार थी Laika, जो अंतरिक्ष में पहुंचने और Earth के चारों ओर घूमने वाली पहली जीवित प्राणी बनी। लेकिन Laika की ये Space Journey सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि की कहानी नहीं थी, इसके पीछे एक ऐसी दर्दनाक कहानी भी छिपी थी, जिसे जानकर आज भी दिल भारी हो जाता है।





उस वक्त इंसानों के अंतरिक्ष में जाने की तैयारी चल रही थी और वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई जीव अंतरिक्ष के बेहद कठिन माहौल में जीवित रह सकता है या नहीं। लेकिन Laika की यह ऐतिहासिक यात्रा एक ऐसी कीमत लेकर आई, जिसकी कहानी आज भी दिल को भारी कर देती है। वह अंतरिक्ष में तो पहुंची, लेकिन उसे वापस धरती पर लाने की कोई व्यवस्था Sputnik-2 में मौजूद नहीं थी। यानी मिशन शुरू होने से पहले ही वैज्ञानिक जानते थे कि यह उसके लिए one-way journey होने वाली है।



On November 3, 1957, Laika a stray dog from Moscow, became the first living animal to orbit Earth aboard Sputnik 2.



The mission had no plan to bring her home. Laika d*ed during the flight, but her mission helped pave the way for human spaceflight and made her a lasting symbol of… pic.twitter.com/GZR8nSGbuB — History.org (@historydotorg) August 16, 2026

मॉस्को की गलियों से Space Mission तक पहुंची Laika

Laika कोई खास नस्ल की पालतू Dog नहीं थी। वह मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाली एक stray dog थी, जिसे सोवियत वैज्ञानिकों ने इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि सड़क पर रहने वाले कुत्ते ठंड, भूख और मुश्किल परिस्थितियों को ज्यादा आसानी से सहन कर सकते हैं। उसका वजन करीब 5 किलो बताया गया और उम्र लगभग 3 साल थी। उसका शुरुआती नाम Kudryavka, यानी 'Little Curly' था, जबकि उसे Zhuchka और Limonchik जैसे नामों से भी पुकारा जाता था।बाद में 'Laika' नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ। वैज्ञानिकों ने केवल उसके स्वभाव और शारीरिक क्षमता को नहीं देखा, बल्कि उसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए बेहद कठिन ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ा। उसे धीरे-धीरे छोटे होते पिंजरों में रखा गया ताकि वह Sputnik-2 के बेहद सीमित केबिन में रहने की आदत डाल सके। इसके अलावा centrifuge में rocket launch जैसी acceleration का simulation कराया गया और spacecraft के शोर का भी अभ्यास कराया गया।

Laika अकेली candidate नहीं थी। मिशन के लिए तीन कुत्तों को तैयार किया गया था—Laika, Albina और Mushka। Albina को backup dog बनाया गया, जबकि Mushka का इस्तेमाल जमीन पर instrumentation और life-support system की testing के लिए किया गया। मिशन से करीब 10 दिन पहले Vladimir Yazdovsky ने Laika को final flight dog के तौर पर चुना। दिलचस्प और भावुक बात यह है कि उड़ान से पहले Yazdovsky उसे अपने घर भी लेकर गए थे, जहां वह उनके बच्चों के साथ रही। बाद में उन्होंने लिखा कि Laika शांत और प्यारी थी और उन्हें उसके लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है।

Sputnik-2 था बेहद छोटा, लेकिन मिशन था बहुत बड़ा

Sputnik-2 को तैयार करने के लिए सोवियत वैज्ञानिकों के पास ज्यादा समय नहीं था। Sputnik-1 की सफलता के बाद तत्कालीन सोवियत नेता Nikita Khrushchev चाहते थे कि 7 नवंबर 1957 को होने वाली Bolshevik Revolution की 40वीं वर्षगांठ के आसपास एक और बड़ा अंतरिक्ष मिशन किया जाए। समस्या यह थी कि ज्यादा advanced Sputnik-3 अभी तैयार नहीं था। इसलिए एक नए और comparatively simple spacecraft को बेहद कम समय में तैयार किया गया और उसमें एक जीवित passenger भेजने की योजना बनाई गई। उपलब्ध स्रोतों के मुताबिक Sputnik-2 का design काफी हद तक जल्दबाजी में तैयार किया गया था।

Laika के लिए spacecraft में oxygen generator, carbon dioxide absorber और cabin को ठंडा रखने के लिए fan लगाया गया था। उसे gelatin जैसी खास food supply दी गई थी और उसके शरीर पर sensors लगाए गए थे, जो heartbeat, breathing, blood pressure और movement जैसी चीजों को monitor करते थे। लेकिन cabin इतना छोटा था कि Laika उसमें सिर्फ बैठ, खड़ी या लेट सकती थी; उसके पास घूमने तक की जगह नहीं थी। यानी इंसान के लिए unimaginable लगने वाली सीमाओं के बीच उस छोटे से जीव को अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार किया गया था।

Launch के बाद बढ़ी धड़कन, फिर गर्मी ने ले ली जान

31 अक्टूबर 1957 के आसपास Laika को Sputnik-2 के capsule में रखा गया था और 3 नवंबर को Baikonur Cosmodrome से spacecraft ने उड़ान भरी। Launch के दौरान उसके शरीर पर लगे sensors ने दिखाया कि acceleration के साथ उसकी सांस लेने की रफ्तार और heartbeat तेजी से बढ़ गई थी। शुरुआती telemetry से यह भी पता चला कि orbit में पहुंचने के बाद वह बेहद stressed थी, हालांकि उसने खाना खाया। लेकिन मिशन की सबसे बड़ी technical problem यहीं सामने आई। Spacecraft का thermal-control system ठीक तरह से काम नहीं कर पाया और insulation से जुड़ी समस्या के कारण cabin का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। उपलब्ध वैज्ञानिक विवरणों के अनुसार कुछ घंटों बाद Laika से जीवन के संकेत मिलना बंद हो गए।

कई दशकों तक Laika की मौत को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे। सोवियत अधिकारियों की ओर से लंबे समय तक यह बताया गया कि वह कई दिनों तक अंतरिक्ष में जीवित रही और बाद में oxygen खत्म होने के कारण उसकी मौत हुई। लेकिन बाद में सामने आई जानकारी ने इस कहानी को बदल दिया। 2002 में Sputnik-2 मिशन से जुड़े वैज्ञानिक Dimitri Malashenkov ने बताया कि Laika की मौत overheating की वजह से हुई थी। उनके मुताबिक सीमित समय में spacecraft के लिए भरोसेमंद temperature-control system तैयार करना बेहद मुश्किल साबित हुआ था। यानी जिस mission को सोवियत space program की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, उसकी असली कहानी कहीं ज्यादा दर्दनाक थी।

Laika की मौत ने Science के साथ Ethics पर भी उठाए सवाल

Laika की कहानी सिर्फ space race की कहानी नहीं थी। उसके mission ने यह सवाल भी खड़ा किया कि science की तरक्की के लिए किसी जानवर की जान लेना किस हद तक सही है। Sputnik-2 को वापस धरती पर लाने के लिए design ही नहीं किया गया था, इसलिए Laika के mission में उसके सुरक्षित लौटने की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद दुनिया के कई हिस्सों में animal testing और scientific experiments को लेकर विरोध देखने को मिला। ब्रिटेन में animal-rights groups ने विरोध किया, वहीं अमेरिका में भी लोगों ने प्रदर्शन किए। उस दौर में Space Race की राजनीतिक होड़ इतनी बड़ी थी कि शुरुआत में मिशन की scientific और political सफलता पर ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन बाद में Laika की हालत और उसकी मौत को लेकर सवाल तेज होते गए।

समय बीतने के साथ खुद इस mission से जुड़े वैज्ञानिकों में भी पछतावा दिखाई दिया। 1990 के दशक में Oleg Gazenko ने Laika की मौत को लेकर regret जताया और माना कि जानवरों के साथ काम करना बेहद पीड़ादायक था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इतने समय बाद उन्हें लगता है कि Laika की मौत को सही ठहराने लायक पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारी इस मिशन से हासिल नहीं हुई। यह स्वीकारोक्ति Laika की कहानी को सिर्फ एक space achievement से कहीं आगे ले जाती है—यह उस दौर की scientific ambition और उसकी human cost, दोनों की याद दिलाती है।

Laika गई, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई

Laika के बाद Soviet space program ने ऐसे missions की दिशा में कदम बढ़ाए, जिनमें जानवरों को वापस धरती पर लाने की कोशिश की गई। 1960 में Belka और Strelka सफलतापूर्वक orbit से वापस लौटे और इस तरह यह साबित हुआ कि जीवों को अंतरिक्ष में भेजकर सुरक्षित वापस लाना संभव है। कुछ वर्षों बाद 1961 में Yuri Gagarin के सफल human spaceflight ने अंतरिक्ष इतिहास का अगला बड़ा अध्याय लिख दिया। इस पूरी journey में Laika का नाम भले ही एक tragic chapter की तरह दर्ज हो, लेकिन वह उस दौर के उन शुरुआती experiments का हिस्सा थी, जिन्होंने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि spaceflight का असर किसी जीवित शरीर पर किस तरह पड़ सकता है।

आज Laika को सिर्फ एक Soviet space dog के तौर पर याद नहीं किया जाता। मॉस्को और Star City में उसके सम्मान में monuments बनाए गए, stamps और artworks में उसकी तस्वीर दिखाई दी और किताबों, फिल्मों, संगीत और graphic novels तक में उसकी कहानी को जगह मिली। यहां तक कि 2005 में NASA के Mars Exploration Rover Opportunity mission के दौरान मंगल की सतह पर एक स्थान को unofficially 'Laika' नाम दिया गया था। इतिहास में उसका सफर भले ही कुछ घंटों में खत्म हो गया था, लेकिन इंसानों की collective memory में उसकी कहानी दशकों बाद भी जिंदा है।

Laika की कहानी को अगर सिर्फ 'पहली space dog' कहकर खत्म कर दिया जाए, तो शायद उसके साथ पूरी इंसाफ नहीं होगा। वह एक stray dog थी, जिसे इंसानों की space race ने इतिहास का हिस्सा बना दिया। उसने पृथ्वी की कक्षा में पहुंचकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसने मानव अंतरिक्ष यात्रा की राह में महत्वपूर्ण डेटा दिया, लेकिन उसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी थी। बाद में इंसान अंतरिक्ष में गया और सुरक्षित धरती पर लौटा, मगर Laika को कभी वह मौका नहीं मिला। शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी उसकी तस्वीर सामने आते ही space achievement के साथ एक सवाल भी खड़ा हो जाता है—विज्ञान की उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है और उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए?