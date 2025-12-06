शनिवार, 6 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (13:20 IST)

एमपी में इंडिगो ने बढ़ाया संकट, सैकड़ों हवाई यात्री फंसे, एयरपोर्ट पर बीती रात, किराया 5 गुना बढ़ा, सबसे ज्‍यादा असर इंदौर में

MP News
इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से मध्‍यप्रदेश के सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। राजधानी भोपाल में हज यात्रियों का ग्रुप भी फंस गया है। सबसे ज्‍यादा असर इंदौर के एयरपोर्ट पर हुआ है। यहां यात्रियों में अफरातफरी मची हुई है। बच्चों और बुजुर्गों को घंटों इंतजार करना पड़ा। लोगों में इंडिगो की सर्विस के खिलाफ जमकर आक्रोश है। यात्रियों का कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है और न ही कोई जवाब दे रहा है। हजारों लोग एयरपोर्ट पर ही रातें गुजार रहे हैं।

देश की दूसरी एयरलाइन्स ने मौके का फायदा उठाते हुए किराए चार से पांच गुना बढ़ा दिया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कुल मिलाकर 65 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पिछले चार दिनों में कंपनी देशभर में 1700 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसका सीधा असर मध्यप्रदेश पर दिखाई दे रहा है। कई यात्रियों ने रातें एयरपोर्ट पर बिताईं।

इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रभावित लोग मानते हैं कि सूचना प्रणाली कमजोर है और ग्राउंड स्टाफ कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा।

एमपी में मिलाकर 65 से ज्यादा उड़ानें रद्द : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के लगातार बिगड़ते संचालन से मध्यप्रदेश के एयरपोर्ट पर हालात संभल नहीं रहे। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कुल मिलाकर 65 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पिछले चार दिनों में कंपनी देशभर में 1700 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसका सीधा असर मध्यप्रदेश पर दिखाई दे रहा है। कई यात्रियों ने रातें एयरपोर्ट पर गुजारीं। इसका फायदा उठाने के लिए देश की दूसरी एयरलाइन्स ने किराया चार से पांच गुना बढ़ा दिया है, इससे यात्रियों की परेशानी और ज्‍यादा बढ गई है।

पूणे इंदौर, भोपाल भी कैंसिल : आज (6 दिसंबर) भी पूणे से भोपाल और इंदौर से पूणे की फ्लाइट कैंसिल की गई है। इसमें फ्लाइट संख्या 6E-147 (इंदौर से पूणे) रात 11.05 बजे और फ्लाइट संख्या 6E-258 (पूणे से भोपाल) सुबह 01.40 बजे शामिल है।

भोपाल में फंसे हज यात्री : भोपाल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 18 फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों का धैर्य टूट गया। कई लोग दो दिन से अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उस हज ग्रुप को हुई, जिसके 41 यात्रियों को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया।

सबसे ज्‍यादा असर इंदौर में : इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो संकट का सबसे ज्‍यादा असर है। यहां उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की लंबी कतारें और अफरा-तफरी देखी गई। बच्चों और बुजुर्गों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दूसरी एयरलाइन्स ने मौके का फायदा उठाते हुए किराए तीन से चार गुना बढ़ा दिए। कई यात्रियों ने कहा कि एयरलाइन कोई ओनरशिप नहीं ले रही, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स कैंसिल है और रिफंड ले लो।

6 हजार का टिकट बढ़कर 30 तक: दूसरी तरफ होटल और ट्रांसपोर्ट पहले से बुक थे, इसलिए हर यात्री का प्रतिदिन 5 से 6 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। कई लोगों का 6 हजार रुपए का टिकट बढ़कर 30 से 35 हजार तक पहुंच गया और फिर भी यह भरोसा नहीं कि नई टिकट से यात्रा हो ही जाएगी।

जबलपुर में 10 उड़ानें रद्द : जबलपुर में भी हालात बिगड़े। यहां से आने-जाने वाली करीब 10 फ्लाइट्स अचानक रद्द कर दी गईं। लगभग 900 से 1000 यात्री पहले से टिकट बुक करा चुके थे। कई लोगों को फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मैसेज में मिली, जबकि कई यात्रियों को किसी तरह की जानकारी नहीं मिली। डुमना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने नाराजगी जताई और एयरलाइन पर मनमानी का आरोप लगाया। केवल इंदौर के लिए फ्लाइट्स संचालित रहीं।

इंडिगो के खिलाफ यात्रियों में आक्रोश : इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रभावित लोग मानते हैं कि सूचना प्रणाली कमजोर है और ग्राउंड स्टाफ कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा। कई यात्रियों का कहना था कि वे रातभर एयरपोर्ट पर फंसे रहे। इसी तरफ देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी कई यात्रियों के फंसे होने की सूचना आ रही है।
Edited By: Navin Rangiyal
