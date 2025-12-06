शनिवार, 6 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुर्शिदाबाद , शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (12:25 IST)

पश्चिम बंगाल के बेलडंगा में बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल, सैकड़ों लोग ईंटें लेकर रवाना

तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की चेतावनी, क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका

Foundation stone for construction of Babri Masjid laid in Beldanga
Foundation stone for construction of Babri Masjid laid in Beldanga: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का बेलडंगा क्षेत्र शनिवार को हाई वोल्टेज राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बन गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज बाबरी मस्जिद विध्वंस (अयोध्या का विवादित ढांचा) की 33वीं वर्षगांठ के दिन अयोध्या की मूल बाबरी मस्जिद की हूबहू प्रतिकृति के रूप में एक नई मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। कबीर की अपील पर उनके सैकड़ों समर्थक अपने सिर पर ईंटें लादकर आयोजन स्थल की ओर रवाना हो गए हैं। 
 
इस घोषणा ने न सिर्फ राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है, बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर #BabriMasjid जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, जहां समर्थक इस कार्यक्रम को न्याय की मांग बता रहे हैं। दूसरी ओर, स्थानीय प्रशासन ने विवादित स्थल के पास बैरिकेडिंग कर दी है और बड़ी संख्या में राज्य पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) को तैनात किया गया है।
 
क्या है प्रशासन का रुख : सूत्रों का कहना है कि प्रशासन ने विधायक हुमायूं कबीर को सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका का हवाला देते हुए कार्यक्रम को तुरंत रोकने या फिर सीमित करने के लिए कहा है। हालांकि, विधायक कबीर अपनी जमीन पर नींव रखने के अपने अधिकार पर अड़े हुए हैं। विधायक के दावों के अनुसार, यदि करीब तीन लाख लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग-12 (NH-12) पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर यातायात संकट उत्पन्न हो सकता है।
 
भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने का दावा है कि यह मस्जिद 20 बीघा ज़मीन पर बनेगी और इसकी अनुमानित लागत ₹125 करोड़ होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण तीन साल में पूरा हो जाएगा। कबीर ने टीएमसी नेतृत्व पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। बाबरी मस्जिद हमारे ट्रस्ट की जमीन पर बनेगी।
 
उन्होंने प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर प्रशासन रोकने की कोशिश करेगा, तो रेजिनगर से बहरामपुर तक हाईवे जाम हो जाएगा। निलंबन के बाद, कबीर ने 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने और 2026 के विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है।
 
कोर्ट ने नहीं लगाई थी रोक : कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने कार्यक्रम पर किसी भी प्रकार का रोक आदेश जारी करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाने का कोई आधार नहीं मिला है। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है। कोर्ट ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि विधायक हुमायूं कबीर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से किसी भी प्रकार की अशांति न फैले। कबीर ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे 'संविधान की जीत' और याचिकाकर्ताओं को उचित जवाब बताया।
 
टीएमसी ने पल्ला झाड़ा : तृणमूल कांग्रेस ने इस आयोजन से पूरी तरह किनारा कर लिया है और इसे विधायक हुमायूं कबीर का व्यक्तिगत और राजनीतिक कदम बताया है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने स्पष्ट किया है कि पार्टी का इस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने कहा कि राज्य सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रशासन कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।
 
क्या कहा भाजपा ने : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि इस तरह के उकसाने वाले कार्यक्रम राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक साजिश है और यह वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक (निलंबित) हैं, इसलिए टीएमसी सरकार की मौन सहमति से ही यह आयोजन संभव हो पाया है, भले ही वे सार्वजनिक रूप से दूरी बना रहे हों। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसे समय में इस तरह के अनावश्यक और विवादित कार्यक्रम आयोजित करने से बचना चाहिए जब राज्य में पहले से ही राजनीतिक तनाव है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाज

Putin India Visit : पुतिन के भोज में थरूर को आमंत्रण, राहुल गांधी और खरगे को नहीं बुलाने पर कांग्रेस नाराज, सुनना थी अंतरात्मा की आवाजरूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर हैं। आज उनका दिल्ली में दूसरा दिन था। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डीनर का आयोजन किया गया। अब इस डीनर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस रात्रिभोज का न्योता नहीं दिया गया है।

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालात

क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालातइंडिगो (indigo) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। देश का 60 प्रतिशत से ज्यादा मार्केट इसी कंपनी के पास है। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हो रही देरी को ठीक करने के लिए तुरंत और सक्रिय कदम उठाए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक 3 दिन में हालात सामान्य हो सकते हैं।

Vladimir Putin: व्लादिमीर पुतिन कैसे बने रूस की जासूसी संस्था KGB के जासूस?

Vladimir Putin: व्लादिमीर पुतिन कैसे बने रूस की जासूसी संस्था KGB के जासूस?Vladimir Putin: सोवियत संघ के जमाने में एक ऐसा दौर था जबकि अमेरिकी जासूसी संस्था और रशियन जासूसी संस्था के एजेंटों में भिड़ंत होती रहती थी। यही कारण है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी संस्‍था KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) के कारनामों पर हॉलीवुड की कई फिल्में बनी है। वर्तमान रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन KGB के एजेंट से लेकर चीफ तक रहे हैं। चलिए जानते हैं पुतिन कैसे बने रशिया के जासूस।

putin india vist Updates : PM मोदी और पुतिन के ऐलान के बाद उड़ी पाकिस्तान की नींद, रूस और भारत में क्या हुआ समझौता

putin india vist Updates : PM मोदी और पुतिन के ऐलान के बाद उड़ी पाकिस्तान की नींद, रूस और भारत में क्या हुआ समझौतारूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के बीच समझौतों का आदान-प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है।

Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्माना

Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्मानाअमेरिका के वित्त विभाग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी उद्योगपति ओलेग डेरिपास्का की आलीशान रियल एस्टेट संपत्तियों का प्रबंधन करके पाबंदियों का उल्लंघन करने के आरोप में न्यूयॉर्क में स्थित एक कंपनी पर 71 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: मुंबई में 109 फ्लाइट रद्द, इंडिगो में अव्यवस्थाएं बरकरार

LIVE: मुंबई में 109 फ्लाइट रद्द, इंडिगो में अव्यवस्थाएं बरकरारLatest News Today Live Updates in Hindi : देश में इंडिगो संकट की वजह से शनिवार को भी हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। संकट की इस घड़ी में भारतीय रेलवे ने 6 स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया। एयर इंडिया और स्पाइस जेट की अतिरिक्त उड़ानें भी विमान यात्रियों को राहत देगी। पल पल की जानकारी...

पाक अफगान सैनिकों के बीच रातभर हुई गोलीबारी, कई लोग घायल

पाक अफगान सैनिकों के बीच रातभर हुई गोलीबारी, कई लोग घायलPakistan Afghanistan tension: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर है। दो महीने पुराने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए, शुक्रवार देर रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच चमन सीमा पर तीखी गोलीबारी हुई। हालांकि इस ताजा झड़प में किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इसने दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती कड़वाहट को और गहरा कर दिया है।

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कार

वाह रे डोनाल्ड ट्रंप! खुद ही उठाकर पहन लिया फीफा शांति पुरस्कारDonald Trump receives FIFA Peace Prize: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो क्या हुआ, फीफा शांति पुरस्कार तो मिल ही गया। लेकिन, उन्हें पुरस्कार को लेकर इतना उतावलापन था कि उन्होंने बिना इंतजार किए खुद ही पुरस्कार उठाकर गले में पहन लिया।

Indigo संकट बरकरार, आज भी कई उड़ानें रद्द, यात्रियों के निकले आंसू, कई जगह हंगामा

Indigo संकट बरकरार, आज भी कई उड़ानें रद्द, यात्रियों के निकले आंसू, कई जगह हंगामाIndigo Flights Cancelled: इंडिगो एयरलाइंस का संकट आज यानी शनिवार को भी बरकरार रहा। शुक्रवार को इंडिगो की 1000 के लगभग फलाइट्‍स रद्द हुईं, जबकि आज अहमदाबाद में 19, चंडीगढ़ में 10 उड़ानें रद्द हो गईं, भोपाल में 3 उड़ानें रद्द हो गईं, जबकि कई अन्य एयरपोर्ट पर भी इंडिगो फ्लाइट्‍स के कैंसल होने की खबरें हैं।

डोनाल्ड ट्रंप को पूर्व US अधिकारी की लताड़, कहा- भारत रूस को निकट लाने के लिए मिले नोबेल पुरस्कार

डोनाल्ड ट्रंप को पूर्व US अधिकारी की लताड़, कहा- भारत रूस को निकट लाने के लिए मिले नोबेल पुरस्कारFormer US official slams Trump on Putins India visit: भारत और रूस के बीच बढ़ती गर्मजोशी ने अमेरिका में एक तीखी बहस छेड़ दी है और पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रुबिन ने इसके लिए सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। रुबिन ने तंज करते हुए यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति पुतिन को नई दिल्ली में जो 'अभूतपूर्व' सम्मान मिला, वह रूस की कूटनीति नहीं, बल्कि ट्रंप की 'अक्षमता' का नतीजा है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
